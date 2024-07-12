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«Ее боятся все» «Бабушка русской демократии» Новодворская — самый яркий политик 90-х. Как она проиграла войну против всех

12 июля 2014 года, ровно десять лет назад, не стало Валерии Новодворской — диссидента, яркого и яростного политика, пик карьеры которой пришелся на 1990-е. Когда-то ее имя произносили в одном ряду с Ельциным, Жириновским и Явлинским. Новодворская никогда не изменяла либеральным взглядам и всегда твердо отстаивала свою позицию, не стесняясь в выражениях, в связи с чем имела немало проблем и ненавистников. Сторонники называли ее бабушкой русской демократии, враги обвиняли в русофобии и белопальтизме, указывая, что она любит осуждать других людей и при этом уверена в собственной непогрешимости. Ясно одно: без Новодворской российская политика была бы другой. Каким был путь политика — в материале «Ленты.ру».

«Это не народ, а чернь»: как «бабушка русской демократии» воевала против всех
© РИА Новости

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По случаю Дня Конституции СССР в Кремлевском дворце съездов давали оперу «Октябрь» Вано Мурадели: она занимает особое место в музыкальной лениниане, поскольку Ленин проникновенно поет там волжскую песню «Камушка». Внезапно от общей массы зрителей отделилась девушка в очках с толстыми стеклами, до того старавшаяся не привлекать к себе внимания. Она достала из сумки какие-то листовки и начала разбрасывать их по залу, целя в людей. Большинство в испуге шарахались, будто листы были пропитаны ядом. Но некоторые подняли бумажки с пола и с изумлением прочитали стихи, высмеивающие жизнь в Советском Союзе. Позже КГБ найдет в них призывы к свержению советского строя и вооруженному сопротивлению.

«Спасибо, партия, тебеЗа этот вымысел и ложь,За все портреты и доносчиков,За выстрелы на Пражской площади,За все, что ты еще сотрешь», — иронично обращалась к КПСС студентка второго курса иняза.

Возмутительницу спокойствия вывели из зала и передали милиции. Через 20 лет зрители оперы «Октябрь» с удивлением поймут, что наблюдали 5 декабря 1969 года, как загоралась звезда самого яростного политика демократической оппозиции Валерии Новодворской. Во Дворце съездов она «подняла с пола» 70-ю статью УК РСФСР: антисоветская агитация и пропаганда. Но вместо тюрьмы ее отправили в психбольницу.

«Для повстанца пол не важен»

Новодворская воспитывалась среди взрослых и с семи лет почти не видела других детей — ей с ними было неинтересно, она не разделяла их увлечений и не находила с ними точек соприкосновения. В подростковом возрасте девочка любила играть в мушкетеров и фехтовала деревянной шпагой, занималась парашютным спортом и стрельбой. Подруг у Новодворской не было, она росла настоящей пацанкой и платью предпочитала джинсы.

Участники несанкционированного митинга во главе с Новодворской протестуют против апрельских событий в Грузии 1989 года

Пока другие дети хотели стать учителями, врачами или космонавтами, она мечтала быть пиратом, а, немного повзрослев, — разведчиком. В школе Новодворская проявляла твердость характера, наотрез отказывалась от мытья полов и общественных поручений, не посещала субботники и политзанятия.

«Я — инсургент, — говорила Новодворская. — А для повстанца пол не важен. Мы с товарищами — в одном партизанском отряде. У нас впереди — баррикады, а на войне, как на войне»

Конечно, сегодня уже трудно отделить правду от вымысла, но сама «бабушка русской демократии» утверждала, что, едва поступив в институт иностранных языков, сразу же приступила к созданию среди студентов подпольной организации с целью свержения государственного строя.

«Просто я поняла, что моя собственная страна не свободна, — объясняла Новодворская. — Тогда мне казалось так: надо бороться не с властью, а со всем строем. Думала, что это легко и просто».

Она с презрением относилась к занятиям обывателей вроде шитья и вязания и не умела готовить что-либо сложнее яичницы. Обладая данными уличного оратора, она охотно использовала свой талант и очаровывала многих. Вот только если большинство юных «революционеров» со временем остепенялись и погружались в рутину, то Новодворская осталась бунтаркой на всю жизнь.

«Мы не собаки, мы — волки, не сковывающие свое жизненное пространство размерами конуры, — разглагольствовала она. — Нас ждут вооруженное сопротивление и восстание, виселицы, пытки и расстрелы. И поэтому я готовлюсь к новой схватке!»

Тем не менее в молодости Новодворская попробовала себя во вполне мирных профессиях, была и воспитательницей в детском саду, и библиотекарем. Ее личная жизнь не сложилась. Сама Новодворская как-то сказала, что ей не посчастливилось, как тургеневской Елене, встретить в юности восставшего болгарина.

Валерия Новодворская на несанкционированном митинге «Демократического союза» по поводу первой годовщины событий в КНР, 1990 год

«Буквально ядерная энергия»

После очередного освобождения из спецлечебницы в середине 1980-х Новодворская присоединилась к пацифистской группе «Доверие», где быстро проявила лидерские качества: росту ее авторитета способствовала история с листовками во Дворце съездов.

«Валерия Ильинична обладала сильной харизмой, была очень эрудированной в вопросах истории России, хорошо знала литературу и европейские языки, — отмечал участник демократического движения конца 1980-х Александр Шойхет. — Новодворская полностью развернула деятельность группы от пацифизма к борьбе за права человека в СССР»

По его свидетельству, Новодворская скрывала свои еврейские корни и называла себя православной христианкой. Позднее она неоднократно заявляла, что является русской по национальности.

Как вспоминал писатель и один из создателей общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) Юрий Карякин, на одном из первых организационных заседаний Новодворская скромно сидела в уголочке, но «оттуда излучалась буквально ядерная энергия, и любое неверное или трусливое слово тут же сгорало в пламени этого ядерного реактора».

«Называет себя профессиональной революционеркой — таковое призвание свое определила еще в детстве, — отмечал он. — И неукоснительно следовала ему уже в школе, где позволяла себе выпускать откровенно антисоветскую настенную газету. Ее успевали до начала занятий тайком прочитать многие, а потом директор после первого звонка, когда все разбегались по классам, быстро снимал и прятал. Но удивительно, что ни директор, ни учителя, ни сами ученики — никто не доносил на оголтелую девчонку. Почему? Да потому что она была в школе непререкаемым авторитетом по всем предметам, абсолютная отличница».

Валерия Новодворская на митинге, 1989 год

«Ни с кем, против всех»

Наверное, нет ничего удивительного в том, что именно пассионарий Новодворская в мае 1988 года оказалась среди учредителей «Демократического союза» — первой в Советском Союзе оппозиционной политической партии. Им всячески пытались мешать, в помещение, где шли заседания, врывались сотрудники КГБ и удаляли всех, не имевших московской прописки. Но даже притеснения со стороны властей не испугали несколько десятков диссидентов и правозащитников, которые активно включились в работу, благо выступать против КПСС уже не было опасно для жизни, регулярно устраивали несанкционированные митинги и демонстрации, за что подвергались задержаниям, арестам и штрафам.

«За вашу и нашу свободу!» — гласил основной лозунг «Демсоюза», позаимствованный у участников демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года (в свою очередь, те взяли его у борцов за независимость Польши времен Российской империи).

По своему составу партия получилась очень неоднородной, ее члены нередко высказывали абсолютно противоположные точки зрения.

На заре в «Демсоюзе» мелькнул даже Владимир Жириновский, но его с позором выгнали после того, как он предложил себя на пост председателя

Внутри партии быстро оформились несколько течений: Новодворская отвечала за либерально-демократическое.

«Демсоюз» приобретал известность благодаря высокой уличной активности. Новодворская сотоварищи проводила акции против силового разгона демонстрации в Тбилиси и в поддержку независимости Литвы, митинговала в память о разгоне Учредительного собрания и о вводе советских войск в Чехословакию.

На один из митингов на Пушкинской площади весной 1989 года заглянул Борис Ельцин, в ту пору опальный народный депутат. Он попросил убрать национальные флаги России, Армении и Эстонии, после чего рассказал о своей идее, которую тогда усиленно продвигал, — отказ от привилегий для номенклатуры.

Отношение Новодворской к Ельцину менялось в зависимости от политической ситуации: она то поддерживала яркого оппозиционера, то яростно критиковала уже президента за диктаторские замашки (в 1992-м она обвинит его в похоронах демократии), то вновь вставала на его сторону перед лицом общего врага — Верховного Совета.

В деятельности ленинградского отделения «Демсоюза» в то время засветился не менее занятный персонаж — слесарь Александр Шмонов, который во время праздничной демонстрации на Красной площади 7 ноября 1990 года совершил покушение на Михаила Горбачева, считая его виновником гибели людей в Тбилиси и Баку. На следствии несостоявшегося «народного мстителя» сочли психопатом-одиночкой, никак не связав инцидент с «Демсоюзом», хотя Новодворская не раз устраивала акции против генсека. Так, в конце 1989 года на той же Пушкинской она рвала его портреты, а собравшиеся дружно скандировали: «Горбачев — убийца!»

Судебный процесс над Новодворской, обвиняемой в публичном оскорблении чести и достоинства президента СССР, 1991 год

В «Демсоюзе» считали, что Горбачев сознательно разжигает межнациональную рознь и всякие распри, чтобы направить народный гнев «по горизонтали» и отвлечь людей от недовольства правящей верхушкой. В то время генсек стремительно терял в популярности и доставалось ему от многих.

На волне всеобщего энтузиазма «Демсоюз» под руководством Новодворской мог бы возглавить общероссийское движение в сторону построения демократического общества, уверен Шойхет. Однако этого не случилось, поскольку она не пошла на союз ни с одной из демократических партий. «Демсоюз» и его лидер выбрали линию — ни с кем, против всех. Сама Новодворская объясняла такую позицию большим количеством бывших коммунистов в новых партиях.

Не нашла она общего языка и с кооператорами, предложившими «Демсоюзу» спонсорскую помощь. Без «грязных денег», как окрестила их Новодворская (желавшая бороться «чистыми руками»), партия не смогла ни содержать прессу, ни оплачивать работу отделений в провинции, ни выдвинуть своих кандидатов на выборы в Госдуму.

«Это не народ голосовал, а чернь»

Новодворской нравилось находиться в центре внимания. Порой невозможно было понять, каковы ее истинные намерения: помочь угнетенным системой или устроить шоу. Такой случай произошел весной 1991-го во Фрунзенском районном народном суде (ныне Савеловский районный суд), где рассматривалось дело гражданки Авдеевой, участвовавшей в несанкционированном митинге на Советской (ныне Тверская) площади столицы.

Новодворская явилась поддержать соратницу по борьбе и впала в бешенство, когда суд приговорил ту к десяти суткам административного ареста. Оппозиционерка вырвала из рук судьи постановление, порвала его, схватила с подоконника цветочный горшок и бросила в окно — осколки стекла лишь чудом не поранили собравшихся в зале

Следующий горшок Новодворская пообещала метнуть в голову «продажному» судье, но все-таки не выполнила свое обещание.

В разгар конституционного кризиса в сентябре 1993 года Новодворская одной из первых поддержала ельцинский Указ №1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Она сокрушалась, что в августе 1991-го демократы «не добили коммунистов, мирное существование с которыми так же невозможно, как сожительство с гадюкой или скорпионом».

«Время юмора кончилось, — метала молнии Новодворская. — Ведь предлагали уйти добром! Но эти исторические покойники ради своих кресел готовы страну в пепел обратить! За это надо наказывать!»

Само собой, после падения Белого дома ее радости не было предела: она распивала алкоголь прямо на улице и угощала всех прохожих.

Правозащитница Валерия Новодворская в одиночном пикете у здания Госдумы, 1995 год

Но политическую карьеру самой Новодворской едва ли можно назвать удачной. Она даже не смогла избраться в Думу, довольствовавшись ролью помощника депутата Константина Борового (внесен Минюстом в реестр иноагентов). И если интеллигентный Карякин отреагировал на победу ЛДПР на выборах 1993 года фразой «Россия, ты одурела?!», то Новодворская объяснила провал демократов даже без ширмы политкорректности:

Это не народ голосовал, а чернь

«Я бы не сказал, что она мало добилась, будучи человеком максимально неудобным, неуживчивым, — говорит «Ленте.ру» музыкант Роман Чистяков. — Попытка сделать ее фигуру карикатурной, ее правда, честность, готовность воевать с открытым забралом, не скрывая своих идей и мыслей, — это сделало ее гораздо более известной, чем людей с осторожной позицией. Политическая популярность не равна количеству политических постов».

У нее действительно хватало здравых идей, которые не нашли понимания в более высоких кабинетах. К примеру, Новодворская предлагала единовременно выплатить каждому ветерану Великой Отечественной по пять тысяч долларов и ежемесячно начислять еще по 500. Тратить бюджет на тех, кто принес СССР победу над Гитлером, чиновники не захотели.

Трехлетнюю годовщину провала путча ГКЧП в августе 1994-го Новодворская праздновала как собственную победу. По этому случаю у Белого дома состоялся торжественный митинг. И если другие лидеры — Глеб Якунин, Сергей Юшенков, Галина Старовойтова — выступили мирно, призвали решительнее проводить реформы, критиковали амнистию заговорщикам-ГКЧПистам, то Новодворская в своем прямолинейном стиле призвала взяться за оружие. Она не выбирала выражений и добилась-таки того, что лопнуло терпение даже у мягкой прокуратуры той эпохи: ее обвинили в разжигании межнациональной розни.

«Откуда у этой толстухи такой злобный, яростный язык? — изумлялся историк Генрих Иоффе. — Прямо Дантон! Качество злобы вообще растет».

Лидер «Демократического союза» Новодворская и ее адвокат Генри Резник в Московском городском суде, 1996 год

Впрочем, после нескольких лет разбирательств дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В какой-то момент имя Новодворской стало нарицательным — и это, без сомнения, наилучшим образом характеризует ее вклад в отечественную политику. Когда после дефолта 1998 года президент Ельцин вновь отправил спасать отечество своего старого и испытанного бойца Черномырдина, депутаты Госдумы ощетинились и дважды отвергли его кандидатуру на пост премьера. В ответ Виктор Степанович выдал яростный спич, как умел только он, обвинив парламент в желании установить свою диктатуру, изменить существующий в стране строй и Конституцию.

«Вел себя, как Новодворская!» — прокомментировал председатель Думы Геннадий Селезнев. (Сама она, кстати, Черномырдина не любила, подозревая его в связях с коммунистами.)

В ноябре 1999 года Новодворская умудрилась провести демонстрацию против войны в Чечне на Красной площади. Но общественное мнение круто изменилось, в отличие от первой войны, теперь большинство населения выступало за силовое решение чеченского вопроса. И отклика на свою позицию она, в отличие от времен первой войны, уже не нашла.

«Хватит врать про права человека»

Валерия Новодворская, 15 июля 2005 года

Из неоднозначных и скандальных высказываний Новодворской можно слепить сборник цитат — получится не менее увлекательно, чем черномырдинский. Однажды она огорошила признанием в том, что не верит в права человека и накушалась ими досыта.

«Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР, — замечала Новодворская. — Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников»

По словам Чистякова, Новодворскую отличал блистательный литературный русский язык. Она обладала колоссальным даром убеждения, сходу могла формулировать «совершенно блестящие» фразы и афоризмы, могла доказать человеку абсолютно любую мысль. Снимала лишнюю шелуху с выражений и заявлений, пыталась донести саму суть, избавляясь от полутонов, добавляет музыкант. По его мнению, она не была актером и не пыталась создать образ. Как она говорила, так и думала, чувствовала, жила.

«Одно из значимых знамен русской демократии, — продолжает Чистяков. — Рад, что имел возможность наблюдать ее абсолютно рыцарскую борьбу, хотя зачастую это была борьба с ветряными мельницами, в которой нельзя было победить. Мне нравилось в ней, что она говорила в открытую то, что многие другие — лишь кулуарно. Ее честность и прямота зачастую воспринимались как одиозность и эпатажность»

Новодворская и один из лидеров демократического движения «Солидарность» Борис Немцов на митинге «Россия без произвола и коррупции», 2010 год

Карякин называл Новодворскую самой спорной фигурой на отечественном политическом Олимпе. Признавая, что должен ненавидеть ее из-за резких нападок на Достоевского, он, крупнейший исследователь творчества великого писателя, отдавал должное ее суждениям — всегда резким, порой очень точным, часто — весьма несправедливым.

«Признаюсь, я ее очень люблю, — отмечал Карякин. — Невообразимо талантлива. И даже когда она говорит, что дважды два — сорок, а Зюганов назойливо, с жаром говорит, что дважды два — четыре, верю не ему, а Валерии. Ее боятся все. Уж так остра на язык, так умна и непоколебима...»

Нередко ее заносило, она перебарщивала и не находила понимания даже в кругу своих единомышленников. Так, например, в 2008 году Новодворскую отстранили от эфира «Эха» за положительное высказывание о террористе Шамиле Басаеве.

Сравнивая раннюю биографию Новодворской с периодом ее взлета, историк Александр Черемин предполагает, что там не обошлось без хорошего режиссера.

«Новодворская неприятна внешне, с отталкивающим голосом, — говорит он «Ленте.ру». — В этом и есть феномен, поскольку до того все привыкли смотреть на красивую фигуру и хорошо поставленную речь. Это выделило ее из общей массы. У Новодворской были спонсоры, стремившиеся вывести ее в первый ряд борцов с коммунизмом. Ее показывали по ТВ, и в какой-то момент она стала самым популярным человеком. С ней работали специалисты. Новодворская — это шоумен, ее пиарили для развлечения масс. Никаких руководящих постов она бы занять не смогла».

Ее публичная активность в последние годы снижалась. Политическая жизнь в стране переживала перемены, Новодворская уходила в прошлое вместе с эпохой 1990-х, ее охват сократился до канала в YouTube.

«На экране вместо пламенной революционерки мы видим очень одинокую женщину, по-видимому, не очень здоровую, с решительной прямотой признающую свое одиночество, — констатировал Карякин. — Нет детей, нет любимого человека, никогда не знала, что такое любовь»

В последний раз Новодворская напомнила о себе 4 февраля 2012 года. Тогда, перед президентскими выборами, в Москве состоялись четыре митинга, два из которых собрали тысячи людей.

Константин Боровой (признан Минюстом иноагентом), Новодворская и Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом) на вечере «Митинг в виде фуршета», 2013 год

В 20-градусный мороз на митинг к Новодворской никто не пришел: это был закат яркой карьеры политика, которая, в отличие от многих, никогда не меняла своих убеждений и всю жизнь оставалась верна принципам либеральной демократии.

Еще через два года Новодворской не стало. Причиной стала травма ноги, которую она долго пыталась лечить самостоятельно. Она попала в больницу состоянии инфекционно-токсического шока, и спасти ее врачам не удалось. Соболезнования по поводу кончины Новодворской выразили самые критикуемые ею люди — Путин и Горбачев, а также Дмитрий Медведев, президент Украины Петр Порошенко и многие другие.

Люди
Александр Шмонов
Константин Боровой
Валерия Новодворская
Роман Чистяков
Юрий Карякин
Геннадий Селезнев
Сергей Юшенков
Галина Старовойтова
Борис Ельцин
Михаил Горбачев
Владимир Жириновский
Петр Порошенко
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
КГБ СССР
Мемориал
КПСС
ЦРУ
ЛДПР
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