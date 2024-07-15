Звездный бомж: как знаменитый хоккеист стал бездомным

Хоккей, особенно в Северной Америке, является одним из самых коммерчески успешных видов спорта, а жизнь у талантливых игроков, выбираемых под высокими номерами на драфте НХЛ, априори становится финансово благополучной на многие годы вперед. Канадец Джо Мерфи в 1986-м был выбран на драфте под первым номером командой «Детройт Ред Уингс» и должен быть стать новой легендой лиги. Поначалу Мерфи полностью оправдывал надежды менеджеров и болельщиков и даже выиграл с командой Кубок Стэнли, но затем что-то пошло не так. Джо так и не смог реализовать свой потенциал, а после завершения карьеры и вовсе потерял интерес к жизни, став бездомным. «Лента.ру» — о трагической истории некогда самого талантливого хоккеиста мира.

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«Мне не нужны деньги. Знаю, что не потрачу их должным образом. Но мне нужна помощь. Я немного разочарован своей жизнью, потому что принял несколько плохих решений», — заявил осенью 2018-го Мерфи, лежащий на земле и укрытый рваным одеялом.



Некогда успешный хоккеист достиг дна, и не нашлось ни единого человека, способного изменить его жизнь к лучшему.

На крыльях в «Крылья»

Мерфи родился в Лондоне, но не в столице Великобритании, а в одноименном городе в канадской провинции Онтарио. Поэтому с детства он не пошел пинать мяч, а взял в руки клюшку. Увлечение хоккеем помогло Джо поступить в Мичиганский университет, где он стал звездой команды Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Мичиган Стэйт», выступая на позиции центрального нападающего. Именно там на него обратил внимание «Детройт».

Он был быстрым, мощным, техничным. Умел поддерживать высокий темп и обладал бойцовским характером. Если говорить с точки зрения тренера, то ты всегда хочешь видеть таких парней в своей команде. Тем более если они обладают таким талантом

Дэнтон Коул

бывший партнер Джо Мерфи по команде университета Мичигана



Сезон 1985/1986 получился для «красных крыльев» провальным. Они стали худшей командой в НХЛ, выиграв всего 17 матчей из 80. Обратной стороной медали при таком провале является приоритетное право выбора на драфте в следующем сезоне, и «Детройт» распорядился им неожиданным образом. Команда пригласила 18-летнего студента Мерфи, хотя прежде команды НХЛ делали выбор в первом раунде в пользу более опытных игроков.

Ставка «Ред Уингс» на молодость в конечном итоге не сыграла. Мерфи провел в команде четыре сезона, но лишь в одной регулярке провел 50 игр, забросив не самые впечатляющие десять шайб и сделав девять ассистов. В остальных сезонах Мерфи получал еще меньше игрового времени, по большей части он выступал за фарм-клуб «Детройта» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Местные тренеры, кстати, решили перевести его из центра на фланг нападения.

Джо Мерфи (в центре)

Относительно удачным для Джо получился стартовый отрезок сезона 1989/1990, в котором он наконец закрепился в составе и забросил три шайбы в девяти играх, однако «Детройт» решил не ждать спада молодого хоккеиста и провернул сделку по его обмену в «Эдмонтон Ойлерс».

В лучах славы

В новой команде Мерфи стартовал довольно скромно. В 62 встречах дебютной «регулярки» он забросил в майке «Ойлерс» всего семь шайб, правда, количество ассистов было более внушительным — 18. А вот в плей-офф Джо стал действительно важным игроком «Эдмонтона». Тренеры перевели его в звено к Адаму Грэйвзу и Мартину Желине, вместе хоккеисты составили ударную тройку канадской команды, которая часто решала исход матчей. У парней из канадской команды была гигантская мотивация, ведь совсем недавно клуб покинул великий Уэйн Гретцки, и многие специалисты считали, что без своего лидера «Ойлерс» точно не смогут взять Кубок Стэнли.

Однако Мерфи вместе с партнерами доказали, что «Эдмонтон» представляет грозную силу и без своего 99-го номера. «Лос-Анджелес Кингс», в который перешел Гретцки, «нефтяники» переехали со счетом 4-0 в 1/4 финала плей-офф. В решающем противостоянии «Ойлерс» противостоял «Бостон Брюинс», но серьезной борьбы не получилось. «Эдмонтон» взял верх со счетом 4-1 в серии и снова завоевал Кубок Стэнли. Мерфи в 22 матчах плей-офф забросил шесть шайб, сделал восемь передач и продемонстрировал положительный коэффициент полезности «+1».

Как это здорово, когда ты оказываешься в новой команде и одерживаешь победу! Мы всегда шутили о нем, что даже если он упадет в бочку с дерьмом, то вылезет оттуда, благоухая розами

Скотт Роусон

друг детства Джо Мерфи



Победа в Кубке Стэнли дала положительный импульс карьере Мерфи. В следующем сезоне он набрал 62 очка за результативность в регулярном чемпионате, а сезон 1991/1992 стал для форварда в плане личной статистики лучшим в карьере: он забросил 35 шайб и сделал 47 результативных передач с показателем полезности «+17». Больше таких цифр, достойных топового игрока НХЛ, Джо не показывал.

Джо Мерфи (слева)

Все от головы

С первых дней в НХЛ техничного и скоростного Мерфи соперники часто останавливали с помощью силовых приемов. Они нередко проводились с нарушением правил, а удары приходились в том числе по голове. Поначалу это не было проблемой для Мерфи, однако с возрастом травмы начали сказываться.

Первое тяжелое сотрясение мозга Мерфи получил в 1990 году, в сезоне, который следовал за чемпионским. «У меня был перелом черепа. Жуткое зрелище. Я прямо головой влетел в борт. В том сезоне я уже не смог нормально восстановиться», — рассказывал хоккеист. Позже были другие травмы головы, но под откос карьера Мерфи полетела не сразу. После «Эдмонтона» он провел четыре неплохих сезона в «Сент-Луис Блюз», поиграл за «Сан-Хосе Шаркс». На площадке он выглядел не то чтобы совсем плохо, но не так, как ожидали от первого номера драфта. Плюс начались проблемы с соблюдением режима и некоторые странности в поведении. К примеру, Мерфи мог неожиданно начать говорить о себе в третьем лице, а первый выезд на игру в составе «Бостон Брюинс» сорвался из-за того, что хоккеист приехал не в тот аэропорт.

Джо Мерфи (слева)

В составе «медведей» форвард надолго не задержался, вскоре он начал публично критиковать партнеров, испортил отношения с главным тренером и отправился в свой последний клуб в карьере — «Вашингтон Кэпиталс». Там возрастной нападающий играл совсем мало, а точку в карьере поставил эпизод, случившийся в декабре 2000 года. Мерфи после матча НХЛ с «Рейнджерс», который он пропустил из-за травмы, ворвался в ночную жизнь Нью-Йорка и, будучи изрядно подшофе, у одного из заведений вступил в конфликт с молодым человеком по имени Амин Каллимни. Тот утверждал, что нанес хоккеисту удар бутылкой по голове, так как игрок приставал к его девушке.

История попала в прессу, а «Вашингтон» решил избавиться от проблемного игрока. Джо выставили на драфт отказов, но в НХЛ желающих заключить с ним контракт не нашлось. Выступать в АХЛ Мерфи отказался, так что его профессиональная карьера резко оборвалась, когда ему было 33.

В поисках себя

Мерфи пытался остаться в хоккее и начать тренерскую карьеру. Какое-то время он работал с юниорами в Канаде, но его быстро оттуда попросили, заметив странности в поведении. Джо также предпринимал неудачные попытки играть на бирже, путешествовал по странам Южной Америки, но главным его пристрастием стало употребление алкоголя и всевозможных запрещенных веществ.

Было очень сложно привыкнуть к новой жизни. Тем более когда все оборвалось так резко. К тому же у меня были проблемы с головой. Сотрясения. Кто в здравом уме продолжал бы гулять по вечеринкам? А я гулял. Это безумие

Джо Мерфи

Сестра Джо утверждала, что к наркотикам Мерфи пристрастился именно потому, что пытался справиться с мучившими его последствиями травм головы. Поначалу хоккеист пытался искать помощи в НХЛ, но там ему вежливо отказали. «Я позвонил Дэну Кронину, который был координатором НХЛ по программе реабилитации от разного рода зависимостей, попросил у него помощи, но тот сказал: "Ты больше не в НХЛ, мы не можем тебе помочь". Я не поверил в то, что услышал», — рассказывал канадец.

Тем не менее Джо удалось выбить у Ассоциации игроков НХЛ ежемесячную пенсию в размере 1300 долларов, а в 2017 году он отсудил у «Сан-Хосе» 200 тысяч в качестве компенсации за травму, полученную на рабочем месте. После оплаты всех издержек и выплаты гонораров адвокатам у Мерфи осталось на руках больше 100 тысяч, но эту немаленькую даже по американским меркам сумму он очень быстро прокутил.

На дне

На какое-то время о Мерфи совсем забыли, однако в 2018 году вышел посвященный игроку фильм канадского телеканала TSN. Документальная картина получилась шокирующей: игрока, который заработал за карьеру больше 15 миллионов долларов, обнаружили в маленьком городке Кенора в канадской провинции Онтарио. Джо влачил жалкое существование на улице, просил милостыню и страдал тяжелой алкогольной и наркотической зависимостью. Жители города не узнавали в неопрятном мужчине средних лет великого в прошлом хоккеиста. Тем не менее многие делились с ним едой и помогали деньгами.

Джо Мерфи

Мерфи рассказал, что отказался от общения с близкими и не поддерживает связей ни с кем из хоккейного мира. В любом случае общение было бы для него проблематичным, так как у экс-хоккеиста нет не только крыши над головой, но и мобильного телефона. В Кеноре он оказался после того, как отбыл несколько суток административного ареста за разгром гостиничного номера. В небольшом городке Джо так понравилось, что он решил бомжевать именно там. По словам экс-хоккеиста, местные люди по большей части относятся к нему лояльно.

Деньги у меня закончились давным-давно. У меня не осталось ничего. Ни копейки. И я не знаю, что делать дальше. В настоящий момент мне не светит никакая работа. Как-то я пересекся с одним человеком. Он сказал: «Просто попроси денег». И теперь я занимаюсь этим. Я стал попрошайкой

Джо Мерфи в интервью «Спорт-Экспрессу»



Вышедший на TSN фильм вызвал серьезный общественный резонанс. Несколько журналистов, в том числе из России, приезжали в Кенору, чтобы разыскать Мерфи, а юристы и правозащитники обещали помочь Джо раскрутить НХЛ и его бывшие клубы на гораздо большие деньги в качестве компенсации за полученные травмы. Однако прошло несколько лет с последнего упоминания Мерфи в североамериканских СМИ, история затихла, и бомж со звездным бэкграундом продолжает жить привычной жизнью. По крайней мере новостей о его кончине не поступало.