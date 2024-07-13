Русский прототип Шрека: судьба борца Мориса Тийе

Знаменитого борца Мориса Тийе на ковре называли «Французским ангелом» или «галльской горгульей». Спортсмен обладал такой необычной внешностью, что его принято считать прототипом огра Шрека из мультипликационной франшизы студии Dreamworks. Но мало кто из зрителей знал, насколько непросто складывалась судьба диковинного борца. В юности Морису Тийе пришлось покинуть Россию, охваченную революционным безумием.

Уральский француз

Морис Тийе (Maurice Tillet) родился 23 октября 1903 года в России в семье этнических французов. В его документах местом рождения был указан Санкт-Петербург. Однако, как полагают исследователи, на самом деле Тийе появился на свет в окрестностях Челябинска, входившего тогда в состав Оренбургской губернии.

Морис Тийе рассказывал, что его отец был «состоятельным инженером», который занимался «каким-то большим инженерным проектом» в Уральских горах. Предполагается, что речь шла о строительстве Транссибирской магистрали. Укладка рельсов в сложных условиях Южного Урала требовала высокопрофессиональных инженерных решений. Отец умер, когда мальчику исполнилось восемь лет.

Мать Мориса звали Луиза-Марго Тийе, она происходила из Бордо. Овдовев, женщина переехала в Москву, где преподавала иностранные языки в католической школе при храме Святого Людовика Французского на Малой Лубянке. Здесь же учился Морис. На фотографии того времени будущий борец выглядит как симпатичный подросток в матроске.

В 1917 году 37-летняя Луиза-Марго и 14-летний Морис решили вернуться во Францию. Причины отъезда умалчиваются, но, по-видимому, семью напугали события российской революции. Луиза-Марго поселилась в Реймсе, где продолжила работать учительницей. От матери Морису передались способности к языкам – помимо французского и русского он с годами овладел также английским, литовским и болгарским, а возможно, и другими языками.

Морис Тийе окончил колледж в Париже. Он мог похвастаться умом и воспитанием и, вероятно, мало чем отличался бы от других французских юношей «из хороших семей». Однако судьба нанесла Морису ещё один тяжёлый удар. Неожиданно у него стали проявляться симптомы акромегалии – болезни, которая вызывает утолщение костей. Сам Морис считал, что это случилось с ним из-за травмы, полученной в 16-летнем возрасте: мул лягнул подростка копытом в голову. На самом же деле акромегалия вызывается нарушением функций гипофиза, чаще всего из-за мутации одного из генов.

К 20 годам Морис Тийе стал внешне похож скорее на неандертальца, нежели на интеллигентного француза XX века.

Путь к борьбе

Перемены во внешности и состоянии здоровья доставляли Морису Тийе немало страданий. Он учился в Тулузском университете на юриста, но болезнь затронула голосовые связки, и Морис понял, что с изменившимся голосом он не сможет заниматься адвокатской практикой. Тийе пошёл служить во флот, где оставался в течение пяти лет. Именно на корабле он впервые попробовал силы в борьбе. Сойдя на берег, Морис сменил немало профессий и даже засветился в кино. Один из фильмов, где странный здоровяк в 1936 году снялся в эпизодической роли, назывался «Бурлаки на Волге».

Но настоящий успех пришёл к Морису Тийе, когда он профессионально занялся борьбой. В 1937 году его увидел 44-летний спортивный промоутер Карл Поджелло, выходец из Литвы, который долгое время жил в Санкт-Петербурге, а затем уехал в Европу. Он искал новых перспективных борцов, и его поразила внешность Тийе. Менеджер попробовал заговорить с Морисом по-немецки и по-итальянски, но тот молчал. Только когда Карл сказал ему несколько слов по-русски, собеседник откликнулся. Поджелло предложил Морису заработать 1000 франков. Так началось их долголетнее сотрудничество. Как оказалось, мать Мориса Тийе даже была знакома с Поджелло в России – она покупала у него лекарства, когда литовец работал в аптеке. Морис Тийе, выступая в образе «самого уродливого мужчины в мире», начал борцовское турне по Европе и Америке.

В 1940 году, когда нацисты оккупировали Францию, Тийе находился на гастролях. В Реймсе оставались его мать, дом стоимостью 25 тысяч долларов и все накопленные сбережения. В интервью одной из газет Морис Тийе выразил желание сжать Адольфа Гитлера в своих «медвежьих объятия» до смерти. Его менеджер добавил тогда, что немецкий фюрер умер бы от страха, если бы просто увидел «Ангела». Морис Тийе остался в США, и в 1947 году принял гражданство этой страны. Американцы полюбили необычного борца, и он стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов США.

«Дрессировщик медведей»

«Русское» происхождение Мориса Тийе всячески обыгрывалась на борцовской арене, где издавна устраивались постановочные сюжеты для привлечения внимания публики. Известен, например, скандал, когда промоутер Джек Пфеффер (тоже уроженец Российской империи) однажды раздразнил Мориса, ответив ему на заданный вопрос «Da» вместо «Yes».

Спортивными партнёрами Тийе нередко становились «русские» борцы. Таким противником был, например, Иван «Грозный» Распутин, он же «Человек-горилла» (в действительности, родившийся в США еврей Хаймэн Фишман). Любопытно, что один из своих заработков после поединка с Распутиным Тийе передал во Французский Красный Крест. За это газеты сравнили борца с «доктором Джекилом и мистером Хайдом», подразумевая сочетание «чудовищной» внешности и добродетельного поступка.

Русскую тему спортивные журналисты использовали для усиления образа «чудовища» на ковре.

«По слухам, жители Урала прославились дрессировкой медведей, – писал один из корреспондентов. – Они способны выдрессировать их в качестве домашних животных. У Мориса было несколько медведей, и он всегда очень трепетно относился к животным».



А издание Weekly Sporting Review однажды даже опубликовало «утку» о русской девушке, на которой Морис Тийе якобы женился в 19-летнем возрасте. По этой версии, возлюбленная Мориса погибла от лап тигра в африканских (!) джунглях, после чего у мужчины от горя кардинально изменилась внешность.

К концу жизни Мориса Тийе уже никто не сочинял таких небылиц – борец пользовался всеобщим уважением, и его реальная биография стала интереснее сценических образов. Прототип Шрека умер 4 сентября 1954 года в Чикаго от сердечного приступа – он не смог пережить новости о смерти Карла Поджелло, с которым был очень дружен.