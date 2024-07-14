Чем запомнится классик видеоарта Билл Виола

Пришло известие, что умер Билл Виола (1951-2024), замечательный художник, визионер, классик видеоарта, стоявший у его истоков в 1970-е годы, соединивший в XXI веке цифровые технологии с образами и сюжетами картин старых европейских мастеров.

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Его первая персональная выставка в России "Билл Виола. Путешествие души" прошла в ГМИИ им. А.С. Пушкина всего три года назад - в 2021 году. Это была его ретроспектива, которая включала работы, созданные с 2000 по 2014 год. В том числе четыре произведения из серии "Мученики" (2014), что делались для лондонского собора Святого Павла, и видеоинсталляции для оперы "Тристан и Изольда" (2005) в постановке Питера Селларса.

Опера, как ни странно, - искусство, близкое видеоинсталляциям Билла Виолы. Опера сопрягает условность и эмоциональное переживание.

Она сплавялет эффектное зрелище, условность либретто, красоту музыки и голосов. Инсталляции Виолы в идеале стремятся к такому же эффекту синтетического воздействия. Но в отличие от оперы, "либретто" видеоработ остается за кадром. Мы не узнаем, куда уходят три женщины в одноименной инсталляции, что оплакивают мужчина и женщина, опускающие лица в круглую чашу с водой ("Чаша слез"), какое зрелище разворачивается перед глазами людей, приближающихся к зрителям поочередно со слезами во взоре ("Церемония")… Выстраивание сюжета отдается на откуп воображения зрителя.

При этом открытость сюжета интерпретациям, его неопределенность плавно переводит в категорию "невидимого". Словно из всей картины художник выделяет фрагмент, берет мгновение и, почти как Фауст, останавливает его. Как и в гетевском "Фаусте", остановленное мгновение оказывается стоп-кадром на краю - если не могилы, но чего-то непостижимо ужасного. Правда, у Билла Виолы вместо остановки - торможение, замедление.

Это замедление, вкупе с умением "отмотать ленту" назад, чтобы превратить смерть - в воскрешение, потоп - в спасенный плот, словно вынырнувший с картины Жерико "Плот "Медуза", вроде бы неизбежная черта закольцованного видео на экране. Но так же неизменно оно напоминало о торможении времени на скоростях, близких к скорости света, об остановке времени как знаке катастрофы.

Видеоинсталляция Билла Виолы "Плот", что была показана в Третьяковской галерее на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в том же далеком 2021 году, отлично вписывалась в романтический сюжет противостояния человека и стихией. Но напоминала и о библейском потопе, и о пластике античных мраморных барельефов.

Словом, казалось, Билл Виола вводил свои инсталляции в музей, чтобы говорить о божестве, о вдохновенье, и вести диалог с шедеврами старого искусства. Оказалось, он говорил о хрупкости мира, беззащитности человека и иррациональной надежде на спасение человеческого в человеке.