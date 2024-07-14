Умерла "гуру сексуальной революции"

12 июля, чуть более чем через месяц после своего 96-летия, в Нью-Йорке скончалась культовая в США фигура, известная как доктор Рут.

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Карола Рут Вестхаймер (урожденная Зигель) была германо-американским сексопатологом, писательницей, профессором, ведущей многочисленных радио- и телепрограмм и участницей ток-шоу. THR, публикуя некролог профессора, называет доктора Рут "гуру американской сексуальной революции".

Вестхаймер скончалась у себя дома на Манхэттене, об этом сообщил СМИ ее пресс-секретарь. Причина смерти не названа.

Карола Рут Вестхаймер родилась в 1928 году в еврейской семье. Когда к власти пришли нацисты, родители отправили дочь в Швейцарию. Сами они остались в Германии - чтобы заботиться о пожилой бабушке Рут - и вскоре погибли в концлагере.

Рут жила в Париже, изучала психологию в Сорбонне, в 1956-м иммигрировала в США. В 42 года получила докторскую степень в Колумбийском университете.

Медиакарьера Вестхаймер началась в 1980 году - с радиошоу Sexually Speaking, которое шло в эфире до 1990-го. В 1983-м передача была признана самым рейтинговым радиошоу.

Затем доктор Рут запустила телепрограмму The Dr. Ruth Show, которое к 1985 году смотрели по 2 000 000 зрителей в неделю. Плюс она вела несколько программ на канале Lifetime и других кабельных телеканалах с 1984 по 1993 год, "став именем нарицательным".

Доктор Рут снялась в романтической комедии с Жераром Депардье и Сигурни Уивер и еще ряде фильмов и сериалов, появилась на обложке People, пела, снималась в рекламных роликах, вела видеоколонки Playboy и написала 45 книг о сексе.