История любви младшей дочери Пушкина и немецкого принца

Она восхищала своей экзотической красотой, унаследованной от отца Александра Пушкина и матери Натальи Гончаровой. К ее ногам пал князь Орлов, а немецкий принц Николай Вильгельм Нассауский пронес свою любовь к русской красавице через года и все же сумел завоевать ее сердце. История жизни, страсти и любви Натальи Александровны Пушкиной, графини Меренберг.

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БЕСЕНОК ТАША

Николай Алексеевич Орлов, худ. В.И. Гау (1846) / Наталья Александровна Пушкина, худ. И. Макаров (1849)

Наталья, или как ее в семье ласково прозвали Таша, была настоящим бесенком. Непоседливая, любознательная и очень красивая. Она унаследовала очарование и грацию матери, но была более всех детей Александра Сергеевича Пушкина похожа на отца.

Впрочем, отца Наталья не помнила поскольку ей было всего восемь месяцев, когда его не стало. Воспитывал Ташу с юного возраста, как родную ее отчим Пётр Петрович Ланской. Как только девочка стала выходить в свет, о ней заговорили как о первой красавице. Вскоре среди ухажеров 16-летней Натальи появился 25-летний князь Николай Орлов. Молодой человек был без ума от дочери поэта и мечтал жениться на ней, но его отец не мог и не хотел допускать такой брак, считая дочь Пушкина неподходящей невестою для сына. Николая поспешно отправили подальше от объекта его страсти и женили на княжне Екатерине Трубецкой. Союз этот не принес счастья ни ему, ни ей.

Что же Таша?

Будучи в самом разгаре пубертата девушка попеременно страдала и гневалась. А потом и вовсе решила принять предложение первого, кто попросит ее о браке. На ее несчастье этим человеком оказался Михаил Дубельт — сын главы тайной полиции Леонтия Дубельта, который в свое время был врагом Пушкина. Но что хуже, Михаил имел дурную репутацию и был картежником. Мать и отчим были против этого союза. Но упрямая Таша настаивала на своем. В итоге чета Ланских смогла убедить дочь отложить свадьбу хотя бы на год. Но в свои 17 лет Наталья все же венчалась с 31-летним Дубельтом.

«Быстро перешла бесёнок Таша из детства в зрелой возраст, но делать нечего — судьбу не обойдёшь. Вот уже год борюсь с ней, наконец, воле божьей и нетерпению Дубельта. Один мой страх — её молодость, иначе сказать — ребячество», — писала Наталья Николаевна П. А. Вяземскому.



РАЗОЧАРОВАНИЕ, БЕЗЫСХОДНОСТЬ И БЕСПРОСВЕТНОСТЬ

© Михаил Леонтьевич Дубельт, худ. Г.Гагарин (прим. 1850) / Наталья Александровна Дубельт (1860)

Страхи матери оказались не беспочвенны. Вскоре Михаил Леонтьевич проиграл все приданное жены в карты. Продолжая выходить в свет, Наталья блистала, влюбляя в себя мужчин и будоража зависть среди женщин. Муж отчаянно ревновал ее и вскоре их бурные ссоры перешли в рукоприкладство.

На светских раутах когда-то лучезарная Таша стала появляться исключительно в закрытой одежде, чтобы спрятать следы побоев. Скандалы супруге Дубельт закатывал даже прилюдно. Трое детей пары не могли спасти союз родителей, которые с каждым месяцем становились все несчастнее. Разочарованная Наталья не знала, что делать. Но больше всего страдала ее мать, винившая себя за то, что позволила дочери связать жизнь с таким человеком.

Вскоре слухи о жестоком обращении Михаила с женой дошли до императора и он уволил того со службы. Агрессия Дубельта стала лишь сильнее. В какой-то момент Михаил изъявил желание развестись с женой. Она тут же воспользовалась возможностью и взяв двоих старших детей уехала за границу к своей тетке Александре. Там же гостила и её мать.

В поместье Фризенгофов за женой последовал и Дубельт. Протрезвев он вдруг передумал разводиться и умолял жену вернуться домой. А получив отказ пришел в ярость. В конечном итоге вмешаться в семейную ссору пришлось мужу тетушки, австрийскому барону Фризенгоф, который настоятельно попросил Дубельта покинуть его поместье.

«Тяжело даже вспомнить о происшедших сценах, пока по настоянию барона Фризенгофа он не уехал из его имения, предоставив жене временный покой. Положение её являлось безысходным, будущее беспросветным. Сестра не унывала: её поддерживала необычайная твёрдость духа и сила воли, но зато мать мучилась за двоих», — писала Александра Арапова, младшая сестра Натальи, рожденная в браке ее матери с Ланским.

Начался длительный бракоразводный процесс. Наталья Александровна подолгу жила за границей, от императора она получила право на свободное жительство вдали от мужа. Однако детей своих забрать в Европу ей права не дали. Младшая дочь осталась жить в семье отца, а старших ее детей воспитывала мать Таши и ее отчим. Даже много лет спустя Наталье не будет позволено вывезти детей из России.

Через долгих семь лет столь желанный развод будет получен Ташей, несмотря на протесты Дубельта.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ…

© Принц Николай Нассауский / Графиня Наталья Александровна Меренберг

Вернуться в Россию Наталья не могла. Скандальное расставание с мужем, косые взгляды высшего общества и бурный нрав Михаила, не желающего отпускать жену. В итоге ей пришлось скитаться по Европе несколько лет. Чтобы немного облегчить дочери жизнь, Наталья Николаевна передает ей 75 писем Пушкина. Она хотела, чтобы в тяжелые времена Таша могла их опубликовать. Письма и в самом деле были опубликованы ею с помощью Ивана Сергеевича Тургенева. Однако публикация их была преждевременна. Общество восприняло письма поэта как демонстрацию «домашнего хлама», «пошлость» и покушение на авторитет великого литератора.

Еще будучи в официальном браке Наталья встречает в Германии старого знакомого — принца Николая Нассауского. Николай был младшим сыном немецкого герцога Нассауского Вильгельма. Он был представлен Наталье Александровне в Санкт-Петербурге в 1856 году, на балу, посвященном коронации Александра II.

Оба они тогда были очень молоды. Наталья была влюблена в Орлова, а Николай был очарован русской красавицей, с которой почти весь вечер протанцевал. Сияющие глаза и лучезарная улыбка девушки так запали в душу к юному и спокойному принцу, что годы спустя он был счастлив снова их увидеть.

Но, если тогда Николай был молод и попросту не рискнул бросить вызов семье и начать ухаживать за дочерью поэта, понимая, что брак их будет не равным, то теперь принц не собирался отпускать любимую женщину. Нассауский ухаживает за Натальей и покоряет ее своим нежным и трепетным отношением. Он желает назвать ее своей женой, но она все еще в браке. Лишь спустя два года роман Таши и принца получил шанс на нечто большее.

Наталья добилась развода уже будучи беременной от Николая. Спустя пару дней после расторжения брака с Дубельтом у нее родилась дочь от принца — София. Еще через несколько месяцев Николай отречется от престола и всех притязаний на него, чтобы жениться на возлюбленной.

Свадьба 36-летнего принца и 32-летней дочери поэта состоялась в Женеве. Поскольку Наталья Александровна не была королевской крови, этот брак стал в глазах всего мира морганатическим. Что, впрочем, не мешало ему быть счастливым.

Обладающий спокойным нравом принц был полной противоположностью темпераментной жены. Но именно это уравновешивало их союз. Большую часть жизни супруги прожили во дворце в Висбадене. Там Наталья собирала немало творческих людей и аристократов. О ее блистательном салоне с восторгом говорили многие современники.

«Красота её меня поразила. В жизнь мою не видел я женщины более красивой. Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательною белизною лица, она сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на мало правильные черты лица, напоминавшего африканский тип лица её отца, она могла называться совершенной красавицей, и, если прибавить к этому ум и любезность, то можно легко представить, как она была окружена на балах, и как у неё увивалась вся щегольская молодежь, а старички не спускали с неё глаз», — вспоминал свою встречу с дочерью Пушкина сын писателя М. Загоскина.



Семья Николая, несмотря на происхождение Таши, приняла ее ласково и с любовью. Более того, после свадьбы ей был дарован титул графини Меренберг. Старший брат Николая герцог Нассауский Адольф искренне дружил с новой родственницей и часто бывал в их доме.

© Графиня Наталья Меренберг с мужем, принцем Николаем Нассауским (1880)

В счастливом браке с принцем Наталья прожила 37 лет, родив ему троих детей. Николай ушел из жизни раньше жены. В 1905 году в возрасте 72 лет его похоронили в родовой усыпальнице Нассауских. Именно тогда Наталья Александровна и узнала, что значит морганатический союз.

По законам герцогства ее нельзя было хоронить в рядом с мужем. Тогда же графиня завещала детям кремировать ее после смерти и развеять ее прах над могилой любимого супруга.

Спустя восемь лет, в 1913 году графиня Меренберг, младшая из дочерей Пушкина скончалась в 77-летнем возрасте в Каннах. Прожив большую часть жизни за границей, Наталья Александровна так и не превратилась в иностранку. Она любила и ценила все русское, чтила память родителей и отлично понимала значение своего отца для России. Дети графини выполнили ее волю и развеяли ее прах над могилой отца.

Так подошла к концу жизнь русской Золушки, умевшей любить страстно и оставившей после себя уникальные мемуары, найденные ее потомками в личных архивах чуть более 20 лет назад.