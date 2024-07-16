Саддам Хусейн: как жил и умер арабский Пиночет, враг США и Ирана

Когда Саддама Хусейна казнили по приговору иракского суда, аплодировали этому не столько в Вашингтоне, сколько в Тегеране. Президент Ирака, начавший свою карьеру как типичный жесткий, но прогрессивный и социально ориентированный правитель, со временем заигрался в геополитику и настроил против себя как Америку, так и ее злейших врагов. О том, чем занимался Саддам, помимо войн и геноцидов, что было величайшей ошибкой его правления и было ли в нем что-то хорошее, — в материале «Газеты.Ru».

© Саддам Хусейн, 1980 год

Посмертный ребенок и слишком горячий боец

Саддам Хусейн вырос в типичной неблагополучной семье. Его отец умер до рождения ребенка, а мать отказалась от мальчика, так что несколько лет тот провел у родственников. Когда мать снова вышла замуж и приняла Саддама назад, отчим регулярно избивал чужого ребенка, и в возрасте десяти лет тот решил сбежать к дяде Хейраллаху Тульфаху. Дядя стал истинным отцом будущего президента Ирака и, будучи ветераном англо-иракской войны 1941 года, привил ему чувство арабского национализма.

© Саддам Хусейн в детстве и молодости // Wikimedia Commons

Повзрослев, молодой Саддам вступил в Баас — Партию арабского социалистического возрождения, стоявшую на позициях левого панарабского национализма (панарабисты мечтали объединить арабов всех стран). В ней молодой активист прославился тем, что в 1959 году провалил покушение баасистов на премьер-министра Абделя Касема, который противился присоединению Ирака к недавно созданному союзному государству Египта и Сирии.

Задачей Саддама было прикрывать отряд убийц в засаде, но вместо этого он сам начал стрелять, чем вскрыл засаду раньше времени.

Касем выжил, а будущий лидер Ирака бежал в Египет, — исследователи убеждены, что покушение планировалось при участии египетской разведки и ЦРУ.

В 1963 году Касема свергли, и Саддам вернулся в Ирак, где занялся жесткой политической борьбой, что в местных условиях означало подготовку покушений, переворотов и диверсий. За это он однажды сел в тюрьму на пару лет. В отличие от Адольфа Гитлера или Владимира Ленина, Саддам не был лидером партии на момент захвата власти баасистами 17 июля 1968 года. Лишь после он стал быстро «набирать вес» внутри партии власти, став генералом и вице-президентом при президенте Хасане аль-Бакре.

Энергичный и прогрессивный лидер

© Саддам Хусейн

Хасан аль-Бакр, однако, постепенно превращался в старого и тяжелобольного человека, а Саддам отличался кипучей энергией, инициативой и умением выстраивать отношения как внутри партии, так и на международной арене. Еще до официального прихода к власти он был неформальным лидером Ирака, подавая себя как прогрессивного и эффективного политика.

У политики Саддама было три основных направления: модернизация экономики (в особенности нефтяного сектора), построение социального государства и наращивание аппарата госбезопасности и политических репрессий. Ирак был (и остается) расколотым государством, где нет доминирующей социальной группы, а страна разделена на арабскую суннитскую, арабскую шиитскую и курдскую части. В этих условиях, считал вице-президент, государство не может выжить за счет одного лишь пряника — без кнута.

Над пряником Саддам тоже активно работал и развернул в Ираке беспрецедентную для арабских стран той эпохи систему социальной поддержки. Так, было введено обучение в школах и вузах за счет государства и начата кампания по искоренению неграмотности.

Доходы от продажи нефти позволили обеспечить гражданам бесплатную госпитализацию, выделять помощь семьям военнослужащих и субсидии фермерам, проводить механизацию сельского хозяйства, массово закупая тракторы и комбайны. На нефтяные деньги по всему Ираку строились дороги, мосты и электростанции, которые позволили подключить к электросети почти всех жителей страны. В целом, по общему мнению, Ирак времен раннего Саддама был самым социальным государством арабского мира.

Если бы амбиции Саддама ограничивались этим, он мог бы войти в историю как арабский «левый пиночет» : жесткий лидер, который не боится репрессий, но успешно проводит модернизацию отсталой страны.

К несчастью для Саддама и всего Ирака, между ним и Пиночетом в личностном плане не было ничего общего. Иракский лидер грезил о величии и геополитике. Первый серьезный шаг к превращению в регионального гегемона он сделал в начале 1970-х годов, подняв упавшее знамя арабского непримиримого стремления уничтожить Израиль. Когда Анвар Садат — преемник панарабистского президента Египта Насера — объявил о желании заключить мир с Израилем, Саддам начал мощную пропагандистскую кампанию, в которой подавал себя как главного и единственного защитника арабов от сионистов и персов.

В 1972 году Ирак заключил с СССР 15-летний Договор о дружбе и сотрудничестве.

В этом не было бы большой беды, но Саддам сумел поставить себя как врага США номер один, куда более ярого, чем сам СССР, давно сменивший риторику на миролюбивую. О том, что именно произошло в те годы, тяжело судить из-за нехватки опубликованных документов, но спустя небольшой срок любой враг багдадского правительства мог рассчитывать на помощь из Вашингтона. Первыми получателями этой помощи стали курдские повстанцы во время войны 1974-1975 годов. В итоге правительственные войска разгромили мятежников, жестоко подавили сопротивление и депортировали десятки тысяч жителей, но так и не смогли радикально решить проблему курдского меньшинства.

Худшие для Ирака годы настанут уже после того, как 16 июля 1979 года Саддам официально стал президентом страны, убедив дряхлого Хасана аль-Бакра уйти в отставку.

Ирано-иракская война

© Президент Ирака Саддам Хусейн обращается к членам своих войск перед вторжением в Иран

В 1979 году произошла Исламская революция в Иране, в ходе которой исламисты-шииты под руководством Хомейни свергли прозападного шаха Мохаммеда Пехлеви. Хомейни начал свои отношения с США с захвата заложников в американском посольстве в Тегеране, но это не делало его другом Саддама. Напротив, они ненавидели друг друга еще с тех пор, как Хомейни жил в изгнании в Ираке, был лидером местных шиитов и призывал к бунту против иракской власти. Теперь же Саддам опасался, что получив в распоряжение целую страну, исламисты поднимут восстание среди своих шиитских собратьев в Ираке и свергнут партию Баас. Беспокоясь об этом, 22 сентября 1980 года президент Ирака совершил величайшую ошибку в жизни — напал на Иран.

При шахе у Ирана была неплохая армия, ничуть не хуже иракской. Ее обучали американские советники. На ее вооружение поступала новейшая техника, вроде специализированного ударного вертолета AH-1 и истребителей F-14 Tomcat, конкурентов у которого в социалистическом мире не было до появления Су-27 десятилетие спустя. Однако после революции советники уехали, поставки запчастей для техники, как и техподдержка для нее, прекратились, а в армии начались массовые чистки нелояльных новой власти. Поэтому Саддам думал, что его армию ждет сравнительно легкая «прогулка», в ходе которой он как минимум захватит богатую нефтью провинцию Хузестан, а то и больше.

Все пошло не по плану. В Иране началась беспрецедентная по масштабам и энтузиазму мобилизация, в боевые отряды массово записывали даже детей и стариков. Страдая от нехватки техники и специалистов, иранцы остановили иракское наступление за счет самопожертвования и культа мученичества среди бойцов. В Ираке же, напротив, желающих умирать неизвестно за что было немного, а курдские и шиитские мятежники и не думали останавливаться. В результате в 1982 году Иран перешел в полномасштабное наступление и перенес войну на территорию Ирака. Баасистов спасло лишь то, что западный мир поддержал Ирак как сторону «цивилизации» в войне против диких исламистов, СССР придерживался нейтралитета, и Иран сражался почти в полной международной изоляции.

Иранцы в той войне совершили множество поступков, которыми невозможно гордиться. Они применяли тактику человеческих волн, посылая ополченцев «Басидж», в основном подростков и стариков, впереди основных сил для разминирования и вскрытия оборонительных позиций. На шею детям вешали заказанные в Китае пластиковые «ключи от рая», как символ того, что смерти можно не бояться. Общие потери Ирана оказались как минимум в два раза больше, чем у Ирака.

© Иранский мальчик-солдат во время ирано-иракской войны, 1982 год

С другой стороны, Иран защищался, а вот Саддам в ходе захватнической войны окончательно потерял человеческий облик. Так, иракские солдаты систематически применяли химическое оружие, пользуясь нехваткой экипировки у противника. Призыв рекрутов в армию проводился путем жестких репрессий. Восстания во время войны подавлялись без оглядки на какие-либо законы и чувство меры, путем массовых убийств. Серия операций против курдских повстанцев получила название «Анфаль», и, в сущности, была обычным геноцидом, в ходе которого погибли около 200 тыс. жителей. Химическое оружие применялось не только против войск на поле боя, но и против мирных жителей в городах. Например, в городе Халабаджа от газовой атаки погибли около 5 тыс. человек.

© Разрушение курдской деревни во время «Анфаля»

Война завершилась «вничью» в 1988 году, но ее последствия преследовали Саддама до самой казни.

В ходе войны он влез в огромные долги, в том числе перед Кувейтом. Не имея возможности расплатиться, в 1991 году Саддам попросту захватил Кувейт, что вызвало ответную реакцию Международной коалиции и операцию «Буря в пустыне». Когда коалиционные войска начали воздушное наступление, Саддам произнес: «Мать всех битв началась!» Это мелкая деталь, но она указывает на то, что президент, с молодости одержимый величием, к тому моменту потерял всякое чувство реальности.

Участием в агрессивных неудачных войнах Саддам перечеркнул первую половину своего правления, когда у него было много искренних сторонников. Но даже в ходе этих войн президент показывал, что он не типичный лидер третьего мира, от которого можно ждать только воровства, постройки дворцов из золота и вывода денег в офшоры.

Саддам видел свою страну региональной военной державой и закупал лучшее оружие, которое мог добыть. Помимо очевидных вещей, вроде советских танков и самолетов (а также французских), Ирак добывал оборудование, которое обычно могут себе позволить лишь технологически развитые державы.

Например, во Франции была заказана компьютерная система Kari, способная объединить ПВО страны в единую сеть с центром в бункере в Багдаде. Kari не была рассчитана на противостояние военному альянсу западных крупных держав и имела ряд дефектов, например, избыточную централизацию. Она не смогла остановить воздушное наступление коалиции в 1991 году, но доставила ей много проблем, и в любом случае ни у кого из соседей не было ничего даже отдаленно похожего.

Саддам также инициировал много амбициозных военно-технических проектов. Самый известный из них — сверхдальнобойная пушка «Вавилон» длиной 46 метров, способная стрелять полутонными снарядами на дальность до 1000 км. Ее завершению помешало лишь убийство главного инженера Джеральда Булла, предположительно, израильской разведкой.

Конец тирана

© US Army // Задержание Саддама Хусейна, 13 декабря 2003

После поражения 1991 года Ираку предстояло выплатить еще больше денег, чем он должен был по итогам ирано-иракской войны. Кроме того, страна оказалась под суровыми западными санкциями, из-за которых нефть можно было продавать лишь в обмен на продовольствие. От былого социального государства не осталось и следа, и к моменту окончательного краха в 2003 году багдадское правительство держалось исключительно за счет массовых репрессий разведслужбы «Мухабарат» и в режиме непрерывного подавления мятежей курдов и шиитов.

На суде после свержения американскими войсками бывший президент непрерывно препирался и скандалил, в начале отказался официально представиться и подчиниться судье, зато потом звал себя «Саддамом, о котором народ слагает легенды» и зачитывал героические стихи о себе собственного сочинения.

Когда пришла очередь давать показания жертвам Саддама, они рассказали, например, о пытках в тюрьме для политзаключенных Абу-Грейб, или о том, как в 1982 году полторы сотни жителей деревни казнили, а полторы тысячи отправили в тюрьмы за то, что в этом поселении на президента устроили покушение. Одной из самых мощных улик обвинения стал расстрельный список, подписанный лично рукой Саддама. Как минимум 28 упомянутым в нем лицам на момент подписания не исполнилось 18 лет, на что указывали также принесенные в суд свидетельства о рождении. Защита диктатора растерялась до такой степени, что стала одновременно оспаривать подлинность и подписи, и свидетельства о рождении, но не привела аргументов в пользу ни одного, ни другого.

Когда в 2006 году бывшего иранского президента повесили, Иран был таким же врагом США, как и прежде. Тем не менее смерть была встречена иранцами с ликованием, что «упырь» получил по заслугам. Хамид-Реза Ассефи, замглавы иранского МИДа, имел против казни лишь одно возражение: что Саддама судили лишь за преступления внутри страны, а не за страдания миллионов иранцев.