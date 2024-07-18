«Красный Ришелье»: чем прославился легендарный разведчик Михаил Бородин

Сто сорок лет назад, 9 июля 1884 года, в Яновичах под Витебском появился на свет Михаил Маркович Бородин, видный большевик, деятель Коминтерна и организатор советской разведки. Наибольшую известность он получил в 1920-х годах в Китае в качестве главы советников из СССР.

Многие детали биографии этого удивительного человека, оставившего свой след во многих странах мира, до сих пор скрыты, так уж заведено у хороших разведчиков. Даже о месте своего рождения в Беларуси "в бедной еврейской семье" он предпочитал упоминать совсем уж скромно, равно как и об отце с матерью.

Местный учитель Алексей Колоницкий повествовал так:

"До революции Яновичи были бойким торговым местечком. В его магазинах можно было купить почти все, в чем нуждалось местное население и крестьяне ближайших волостей: муку, крупу, масло, сахар, соль, керосин, мануфактуру, галантерею, галоши, игрушки, школьные принадлежности, скобяные товары".



Бойко торговали шесть дней в неделю за вычетом субботы. Поневоле засомневаешься, а была ли уж такой бедной семья яновичских Грузенбергов, в которой появился на свет будущий известный большевик? Не исключено, что краткость рассказа Михаила Марковича, в 1907 году добавившего к списку своих революционных псевдонимов прославившую его фамилию Бородин, о своем белорусском детстве была следствием того, что о фамильном достатке при советской власти упоминать было неловко.

Биография пламенного революционера начиналась с 1903 года, когда 19-летний Миша вступил в партию большевиков. В 1905 году в Риге участвовал в Первой русской революции.

В 1906-м, после поражения революции, он уедет из Российской империи надолго, вплоть до ее крушения. Через Великобританию доберется до Соединенных Штатов, осядет там надолго, убеждений не изменит, встретит в Чикаго юную Фаину Орлюк из Вильно, которая станет его женой и родит ему двоих сыновей. Звездным часом старого большевика Бородина, которому в октябре 1917-го было всего-то 33 года, стало его возвращение в Советскую Россию летом 1918 года. Он встречался с Лениным, помогал ему с "Письмом к американским рабочим", а с основанием Коминтерна в 1919-м стал активно и негласно распространять его влияние по всему миру.

Михаил Маркович живо способствовал основанию компартий сначала в Мексике, а потом в Испании. В Мексику в ранге советского консула он вез самые настоящие бриллианты для диктатуры пролетариата, наверняка для них были и другие адреса при перемещениях неутомимого сторонника мировой революции. Промежуточную точку в странствиях Бородина по миру поставили коварные британские власти. В 1922 году они арестовали его в Глазго и, продержав в тюрьме полгода, выслали из страны.

А уже летом следующего года его направляют из Москвы на крайне непростую и очень ответственную руководящую работу в Китай, к известному тогда на весь мир вождю местной революции Сунь Ятсену. 2 августа 1923 года Политбюро ЦК РКП(б) по предложению приняло постановление назначить Бородина политическим советником при Сунь Ятсене. В Китае он задержится почти на четыре года, о нем будут писать газеты всего мира.

Бородин стал личным другом Сунь Ятсена, он был в самом узком кругу его советников вплоть до смерти китайского политика в марте 1925 года. Михаил Маркович координировал усилия многочисленных советников из СССР в Китае, которых с 1924 по 1927 год было прислано 135, среди них был и будущий маршал Василий Блюхер.

Выглядел советский представитель, известный китайцам как Бао Лотин, весьма импозантно. Работавшая с ним переводчицей Вера Вишнякова-Акимова составила такой его портрет:

"У Бородина была благородная внешность старого большевика-подпольщика, все невольно проникались к нему уважением. На собеседника он смотрел спокойно, в упор, с интересом, чуть улыбаясь из-под нависающих усов, какие носили русские рабочие в дореволюционное время. Лицо его подкупало прямотой и искренностью выражения. Держался он уверенно, с большим достоинством. В те годы Бородину уже было за сорок, но выглядел он моложе. Он был высокого роста, носил китель и брюки навыпуск, говорил гулким, густым басом, который очень шел к его большой, уже слегка отяжелевшей фигуре. Двигался Михаил Маркович легко и бодро".



Бородин, которого в газетах уважительно называли "красным императором Кантона" и даже "красным Ришелье", сыграл большую роль в укреплении советских позиций в Китае, проявил недюжинный талант организатора. Только летом 1927 года, когда в китайской политике набрал силу антисоветски настроенный Чан Кайши, Михаилу Марковичу по решению Политбюро пришлось спешно покидать Поднебесную. Мастерство опытного разведчика пригодилось и тут: 16 июля 1927 года днем Бородин отправился в путь, а в два часа ночи генерал Хань Цзянь устроил налет на его квартиру, желая расправиться с советским представителем. Михаил Маркович путешествовал окольными путями, в том числе через зыбучие пески пустыни Гоби. Недругам Бородина так и не удалось его перехватить.

Вернувшись в СССР, Михаил Маркович работал заместителем наркома труда, в ТАСС, руководил газетой "Московские новости" на английском языке, в годы войны был главным редактором Совинформбюро. Удача изменила старому разведчику в 1949-м, когда его арестовали в рамках борьбы с космополитами. 29 мая 1951 года Бородин скончался в местах заключения, при Хрущеве был реабилитирован.