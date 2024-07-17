Как фрейлина трех императриц стала авторитетом у зеков на Соловках

Жизненный путь баронессы Натальи фон Фредерикс уникален. Фрейлина трёх императриц родилась среди роскоши и достатка, а скончалась в окружении проституток и уголовниц, будучи узницей Соловецкого лагеря.

Новая жизнь фрейлины

Наталья Модестовна фон Фредерикс появилась на свет 8 июля 1864 года. Совсем юной она стала фрейлиной императрицы Марии Александровны, после чего продолжила прислуживать и следующим правительницам – Марии Фёдоровне и Александре Фёдоровне.

Наталья Модестовна замуж так и не вышла, хотя от желающих кавалеров отбоя не было. Фон Фредерикс, получив приличное наследство, решила заняться благотворительной деятельностью, построив на территории своего имения церковь, больницу и школу для крестьянских детей.

Во время Первой мировой войны Наталья Модестовна, которой было уже за 50 лет, трудилась медсестрой в Царскосельском лазарете. Это давалось ей непросто, так как до революции она не знала, что такое тяжёлый физический труд и всевозможные лишения.

При этом она самостоятельно приняла решение остаться в России, тогда как её «коллеги» предпочли бежать за границу. Фрейлина некоторое время работала в библиотеке и старалась вести максимально скромный образ жизни. Происходящее в стране её волновало мало, чего не скажешь про большевиков.

Жизнь на Соловках

Новым «хозяевам» страны никак не давало покоя благородное происхождение фон Фредерикс. Впервые её арестовали в 1919 году. Бывшая фрейлина провела полгода в лагере под Москвой. Спустя пять лет последовал повторный арест. На этот раз Наталью Модестовну отправили на Соловки. Если верить официальной версии, то виновной её признали по «церковному делу». Однако, существует мнение, что пострадала женщина из-за родственных связей с Владимиром Борисовичем фон Фредериксом, советником Николая II.

Баронессу поселили в один барак с уголовницами и проститутками. Отношения с сокамерницами оказались непростыми. Те из чувства зависти старались фрейлину унизить. Впрочем, Наталья Модестовна на провокации никогда не велась. Она продолжала всё делать аккуратно и никогда не жаловалась.

Такое поведение в итоге привело к тому, что баронесса стала пользоваться в лагере уважением. К ней уже относились как к старшей подруге, а когда женщина была выбрана уборщицей барака (почётная должность, не подразумевающая серьёзных нагрузок), то её и вовсе стали считать чуть ли не авторитетом.

После начала эпидемии тифа Наталья Модестовна добровольно вызвалась отправиться на остров Анзер, чтобы ухаживать за больными. Туда вывозили всех заразившихся, которые обратно уже не возвращались.

Не вернулась с самого отдалённого острова Соловецкого архипелага и баронесса. В один из дней её тело покрылось красной сыпью, а через двое суток женщина скончалась прямо у постели больного. Это произошло в 1926 году.