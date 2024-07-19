Чем Россия шокировала первого африканского футболиста

В истории чемпионата России по футболу было немало ярких легионеров из Африки: супербомбардир Сейду Думбия, ставший россиянином защитник Жери-Кристиан Тчуйсе, ну и любимец всея Дагестана Самюэль Это'О, не нуждающийся в отдельном представлении. Однако о первом африканце в российском чемпионате помнят немногие — его зовут Августин Эгуавон, а появился он в элитном дивизионе в 1997 году в составе московского «Торпедо». Накануне очередного сезона, который стартует 20 июля, «Лента.ру» вспоминает о насыщенной карьере Эгуавона, и его приключениях в России.

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«Однажды Эгуавон ехал на тренировку на автобусе в праздничный день. Стоит на задней площадке. Раннее утро. Рядом примостился какой-то алкаш. Внимательно осмотрел Эгуавона, достал из-за пазухи четвертинку, раскачал и засосал, что называется», — рассказывал Владимир Константинов.



По словам экс-сотрудника москвичей, сцена произвела на африканца неизгладимое впечатление, тот был уверен, что мужчина совершил акт суицида. Константинов успокоил футболиста, которому предстояло увидеть в России еще много шокирующих вещей.

Из Африки в Европу

Эгуавон родился в Бенин-Сити — нигерийском городе-миллионнике, находящемся в 330 километрах к востоку от столицы страны Лагоса. Жизнь там и сейчас преимущественно трудная, а в 1965-м, когда с момента обретения страной независимости прошло всего лишь пять лет, жилось там совсем тяжело. Футбол — один из немногих реально работающих социальных лифтов в Африке, так что Августин с детства сосредоточился на этом виде спорта.

Юный игрок дорос до основного состава местной команды «ННПК Уорри», а в 1985-м перешел в главный клуб города «Бендел Иншурэнс». Там он тоже задержался всего лишь на год, после чего оказался в столичном «АКБ Лагос». Уже там Эгуавона приметили европейские скауты, и в 1986-м габаритный защитник ростом 192 сантиметра подписал контракт с бельгийским «Гентом».

В европейской стране Эгуавон провел девять лет: помимо «Гента», он выступал за другую бельгийскую команду из элитного дивизиона «Кортрейк». На родине не обошли вниманием успехи защитника, и еще в 1987-м он в возрасте 22 лет дебютировал в составе национальной команды. За нее он выступал на протяжении 11 лет, приняв участие в финальной стадии двух чемпионатов мира.

53 матча провел Эгуавон за сборную Нигерии



На глазах у всего мира

1994 год начался для Эгуавона с победы на Кубке африканский наций, а продолжился выступлением на мундиале в США. Нигерия там попала в группу с очень сильными по тем временам болгарами, грозными в любые времена аргентинцами и командой Греции и не просто вышла из квартета, но выиграла его! Африканцы вместе с Болгарией и Аргентиной набрали по 6 очков, но по дополнительным показателям оказались лучше всех. Эгуавон был основным игроком «суперорлов» на групповом этапе, в стартовом составе он вышел и на матч 1/8 финала против Италии.

Игра получилась драматичной: уже на 25-й минуте Эммануэль Амунике (не путать с тезкой Эменике, спустя много лет игравшим в «Спартаке», — прим. «Ленты.ру») вывел нигерийцев вперед. Африканцы успешно обороняли победный счет, а на 75-й минуте в Эгуавона, который владел мячом рядом с собственной штрафной, прямой ногой влетел Джанфранко Дзола. Арбитра не смутил авторитет итальянца, которому он выписал прямую красную карточку. Однако затем наступило время другого великого игрока сборной Италии — Роберто Баджо.

Августин Эгуавон (справа)

За две минуты до конца основного времени он сравнял счет ударом из пределов штрафной, а в овертайме реализовал пенальти. В обоих случаях не обошлось без прямого участия Эгуавона. Первый результативный удар Баджо не смог заблокировать именно он, а пенальти был назначен за стопроцентный фол нигерийского защитника на подключившемся к атаке Антонио Бенарриво.

Спустя четыре года Эгуавон съездил еще на один чемпионат мира, будучи единственным представителем чемпионата России на турнире. Там нигерийцы снова выиграли группу, обойдя болгар, Испанию и Парагвай, но в 1/8 финала крупно проиграли датчанам (1:4). В той провальной для африканцев встрече Эгуавон участия не принимал, его отправили на скамейку после игры второго тура группового этапа, в которой нигерийцы со счетом 1:3 уступили Парагваю. Эгуавон провел на поле 90 минут, обошелся без явных индивидуальных ошибок и даже мог забить мяч после подачи с углового. Однако тренеры решили в дальнейшем на турнире от его услуг отказаться.

Минуя армейцев

Интерес к Эгуавону в России появился в 1996 году, а присмотрел его спортивный директор московского ЦСКА Владлен Светиков. Он принес кассеты с видеозаписями игры габаритного защитника занимавшему на тот момент пост главного тренера армейцев Александру Тарханову, и специалиста увиденное полностью удовлетворило.

Эгуавон принял предложение и собрал чемоданы в Москву, однако контракт он подписал в итоге не с армейцами, а с другим столичным клубом — «Торпедо». Дело в том, что в процессе переговоров и оформления рабочей визы Тарханов вместе с несколькими игроками ушел в стан черно-белых, новый тренер ЦСКА Павел Садырин в африканце заинтересован не был, а Тарханов пролоббировал заключение соглашения Эгуавона с новым клубом.

В «Торпедо» Эгуавона взял под опеку пресс-атташе Владимир Константинов, который по совместительству работал переводчиком нигерийца. При этом африканец не только слушал сотрудника торпедовцев, но и брал у него уроки русского языка.

Кроме Владимира, меня учил русскому сам футбол. Тарханов не говорил по-английски, так что на тренировках мне переводили. Но в игре-то не будешь звать Владимира, чтобы что-то понять. А мой напарник по центру обороны Бушманов многое понимал, но подсказывать мне ему было проще все-таки на русском. Раз так, стал учить — без понимания партнера на моей позиции играть было нельзя

Августин Эгуавон



Приняли Эгуавона в команде отлично, статус участника чемпионата мира добавлял уважения. Кроме того, сказался многолетний опыт выступления в Европе. По воспоминаниям Тарханова, нигериец был полностью адаптированным, образованным и культурным. Кроме того, 32-летний игрок, обладавший определенным статусом, на тренировках пахал наравне со всеми и был примером для подражания. Тарханов также рассказывал, что однажды Августин отговорил его от трансфера двух находившихся на просмотре в «Торпедо» нигерийцев. «Коуч, не бери их, это колхозники, они не заиграют. Если хочешь африканца, только из Европы. Прямо из Нигерии брать не надо», — такое резюме защитник дал в отношении двух соотечественников.

Константинов вспоминал, что, помимо профессионального отношения к делу, в «Торпедо» всех удивили физические данные футболиста. «Когда наш доктор увидел в раздевалке тело Эгуавона, то сказал: "Он не просто раскачан. С него можно статую лепить или проводить уроки анатомии"», — рассказывал бывший сотрудник клуба.

Футболисты сборной Нигерии

Хорош Эгуавон был и на футбольном поле. Он провел полноценный сезон-1997, часто получал хорошие отзывы от журналистов и специалистов и помог «Торпедо», обладавшему не самым сильным подбором игроков, финишировать на 11-м месте. Тарханов рассказывал, что временами африканец представал непроходимым защитником, а футболисты из команд-соперников меняли фланги, лишь бы не играть против него. Фанаты торпедовцев тепло приняли африканца и придумали в честь него кричалку: «Черный, как уголь, здоровый, как слон, — это защитник наш Эгуавон». Сейчас в ней можно усмотреть серьезную долю расизма, но в 1997-м это никого, включая самого футболиста, не волновало.

В начале сезона-1998 Тарханова уволили из «Торпедо» из-за неудачного старта, ему на смену пришел Валентин Иванов. Вернувшийся с ЧМ-1998 Эгуавон вскоре получил травму, но новый наставник торпедовцев относился к африканцу с недоверием и решил, что тот симулирует. В конечном итоге нигерийцу пришлось покинуть команду. За «Торпедо» он провел 25 матчей, в которых забил единственный мяч. Августин поразил ворота сочинской «Жемчужины» красивым ударом головой.

Кто-то считал, что я дурака валяю и просто так деньги получаю. Меня такое отношение оскорбляло. Валентин Иванов так считал. И я не мог его переубедить. Прихожу на тренировку, он начинает меня разоблачать. Прогоняет. Это он меня решил из команды убрать. Расставались без улыбок

Августин Эгуавон



«Жигули» и Митино

Константинов и Тарханов вспоминали, что Эгуавон практически ни на что не жаловался и вел себя в незнакомой стране на удивление самостоятельно. Он спокойно отправился жить в Митино, хотя в этом районе Москвы, находящемся за МКАД, на тот момент даже не было метро. Первое время Августин ездил на тренировки, используя обычный городской автобус, позже руководство «Торпедо» выделило ему служебный автомобиль — «Жигули» седьмой модели. Иногда во время сильных морозов машина не заводилась, но африканец спокойно брал «крокодилы» и шел к соседям с просьбой «прикурить».

Это супертачка! Не зря же воры залезали в нее и откручивали детали. Когда переехал из отеля в квартиру, мне пару раз колеса прокалывали. Наверное, от зависти. Однажды за мной гнались по городу, думали, что я богатый иностранец с мешком денег

Августин Эгуавон



Константинов также рассказывал, что Эгуавон первое время питался исключительно в «Макдоналдсе». Дело в том, что приличных ресторанов в Москве 1990-х было не так уж и много, поэтому иностранец нашел то, с чем был хорошо знаком. Однако бургеры не повлияли на фигуру Августина, увлечение ими он компенсировал на тренировках.

Тарханов рассказывал, что в России Эгуавона раздражали всего две вещи. Первое — огромные счета за мобильную связь, в 1997-м в России это было действительно развлечением для обеспеченных людей. Второе — сезонные отключения горячей воды. Разбалованному бельгийским комфортом африканцу смириться с этим было непросто. Однако очень приличная по тем временам зарплата — около 10 тысяч долларов в месяц — помогала Эгуавону стойко переносить все тяготы и лишения жизни в России.

После России

После ухода из «Торпедо» Эгуавон немного поиграл за мальтийский клуб «Слима Уондерерс», после чего повесил бутсы на гвоздь. В той же команде в 2001 году он начал тренерскую карьеру, которая получилась у нигерийца достаточно успешной. Поработав с несколькими нигерийскими клубами, Августин в 2005 году был назначен на пост главного тренера сборной Нигерии, а в 2006-м привел ее к бронзовым медалям Кубка Африки.

В 2007-м Эгуавона уволили, он пару лет поработал с олимпийской нигерийской командой, еще с несколькими местными клубами, а его последним тренерским опытом была работа в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Нигерии с 2021 по 2022 год. В интервью «Спорт-Экспрессу» Эгуавон рассказывал, что на постоянной основе проживает в родном Бенин-Сити, но часто ездит в Бельгию, где у него есть дом.

О времени, проведенном в России, нигериец вспоминает с ностальгией.