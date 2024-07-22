102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Женщина из США отпраздновала 102-й день рождения и раскрыла секрет долгой жизни. Об этом она рассказала Williamsport Sun-Gazette.

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Эвелин Шаффер из штата Пенсильвания родилась в 1922 году. Она была старшим ребенком в семье с десятью детьми. Детство Шаффер пришлось на период Великой депрессии, и она с самого раннего возраста много помогала родителям по хозяйству. Начиная с 15 лет, Шаффер начала работать. Она приходила к паре, которая ее наняла, пока дети не ушли в школу, готовила им завтрак и ланч, а потом убиралась. После школы она убиралась в классах, а затем снова шла на работу, чтобы приготовить нанимателям ужин. В то время она получала всего десять центов за час. Шаффер хотела выучиться на секретаря после школы, но этот план не сработал. Американка продолжала работать помощницей по хозяйству и после окончания учебы. Она работала с шести утра до восьми вечера, на неделе у нее было всего около шести часов свободного времени. Затем Шаффер вышла замуж и родила двоих детей. Ее дочь Шерон стала микробиологом.

Шаффер работала до 85 лет. Она трудилась на заводе по производству электронного оборудования, в пекарне, а также водила машину до 98 лет. Хотя сейчас Шафффер живет в доме престарелых, она по-прежнему очень активна и самостоятельна. Она назвала секретом своего долголетия привычку к упорному труду.

Шаффер любит разгадывать кроссворды, читать, гулять и заниматься спортом.

Ранее 103-летняя долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла свой секрет долголетия. Причиной долгой жизни британка считает доброе отношение к себе и другим.