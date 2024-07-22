Афанасий Белобородов: полководец, воевавший по суворовским заветам

80 лет назад, 22 июля 1944 года, командующий 43-й армией Афанасий Белобородов был удостоен звания Героя Советского Союза. Его отметили высокой наградой за умелое руководство войсками во время Витебско-Оршанской наступательной операции. Вторую звезду Героя советский полководец получил за действия при взятии Кёнигсберга. За время войны он во главе различных подразделений Красной армии прошёл от Москвы до берегов Балтийского моря, сделав значительный личный вклад в победу над гитлеровскими оккупантами. По словам историков, Белобородов отличался особым вниманием к своим бойцам. Его подход к руководству войсками эксперты сравнивают с суворовским.

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80 лет назад, 22 июля 1944 года, звание Героя Советского Союза было присвоено советскому военачальнику Афанасию Белобородову. Он внёс значительный вклад в победу над нацизмом, отличившись во время битвы за Москву, в операции «Багратион» и при освобождении Прибалтики.

«Решительность в бою»

Афанасий Белобородов родился 31 января 1903 года в деревне Акинино Иркутской губернии в крестьянской семье. Там же он окончил три класса местной школы.

Во время Гражданской войны, будучи ещё подростком, Афанасий вступил в красный партизанский отряд, действовавший в Иркутской губернии. В 1920 году, после того как подпольщики влились в состав РККА, он стал бойцом 1-й Читинской стрелковой дивизии, но вскоре был отправлен в запас по болезни и вернулся на малую родину.

Три года спустя Белобородова снова призвали на военную службу и вскоре направили на учёбу в пехотную школу: сначала в Иркутск, а затем в Нижний Новгород. В 1926-м его назначили командиром взвода в 6-й Хабаровский стрелковый полк. Оттуда Афанасий снова получил направление на учёбу, в этот раз — на Ленинградские военно-политические курсы им. Ф. Энгельса. После освоения новой специальности Белобородов вернулся на Дальний Восток в качестве политрука стрелковой роты в 36-й Забайкальской стрелковой дивизии. В её составе он принял участие в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге.

«Уже во время конфликта на КВЖД Белобородов смог продемонстрировать решительность в бою. Он сменил погибшего командира роты и отличился, организовав глубокий обход противника с последующим захватом важного железнодорожного моста», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.



После окончания в 1936 году Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе Белобородов снова оказался на Дальнем Востоке, на этот раз в 66-й стрелковой дивизии, в штабе которой он служил помощником начальника и начальником оперативной части.

В 1939 году в военной карьере Белобородова произошёл стремительный взлёт. Он был назначен главой оперотдела штаба 31-го стрелкового корпуса, а всего через несколько месяцев — начштаба 43-го стрелкового корпуса. Год спустя он был уже временно исполняющим обязанности командира корпуса. Незадолго до начала Великой Отечественной войны полковника Белобородова перевели на должность начальника отдела боевой подготовки штаба Дальневосточного фронта.

© wikimedia commons/public domain // Конфликт на КВЖД, 1929 год, бойцы РККА с трофейными знамёнами

Летом 1941 года Белобородов стал командиром 78-й стрелковой дивизии, которую во время Битвы за Москву направили на позиции к западу от столицы СССР. Её бойцы сражались за Рузу и Истру, сдерживали нацистское наступление в районе Волоколамского шоссе.

Основным противником бойцов Белобородова на этом направлении стала отборная нацистская дивизия СС «Рейх».

«Уже в первые дни наступления завязываются жестокие бои, особенно упорные в полосе дивизии «Рейх». Ей противостоит 78-я сибирская стрелковая дивизия, которая не оставляет без боя ни одну деревню, ни одну рощу… Потери наступающих очень велики. Командир дивизии СС тяжело ранен. Рядами встают кресты над могилами танкистов, пехотинцев и солдат войск СС» — так охарактеризовал в своём отчёте бои нацистов с подразделением Белобородова командующий 4-й танковой группой Эрих Курт Рихард Хеппнер.

Согласно данным, которые Белобородов приводит в своих воспоминаниях, под Москву дивизия «Рейх» прибыла в составе 14 тыс. солдат и офицеров. Кроме того, она получила пополнение численностью около 7,5 тыс. военнослужащих. Всего за четыре недели боёв в строю дивизии осталось менее 3 тыс. человек.

© РИА Новости // Командир 9-й стрелковой дивизии полковник Афанасий Белобородов (в центре) со своим штабом

«Противник не давал нам передышки ни на час. И себе, разумеется, тоже. Куда девалась его пунктуальность, в частности непременный перерыв в боевых действиях с 18:00 (час ужина) и до утра. Фашисты предпринимали атаки и поздно вечером, и ночью, и перед рассветом», — описывал Белобородов в своих мемуарах боевые действия в конце ноября 1941 года.

Согласно его воспоминаниям, обочины Волоколамского шоссе были завалены трупами фашистов и подбитой бронетехникой. 78-я дивизия некоторое время медленно отступала, но не давала врагу вырваться на оперативный простор в направлении Москвы. 27 ноября 1941 года дивизия Белобородова за проявленный героизм была преобразована в 9-ю гвардейскую, а её командир получил звание генерал-майора.

В начале декабря бои шли уже в 40 км от центра Москвы. Но Белобородов заметил, что у нацистов больше не хватает сил наносить удары на нескольких направлениях сразу. Он понял, что враг измотан. 5 декабря немцы перешли к обороне. Три дня спустя 9-я гвардейская предприняла попытку контрнаступления. Планируя наступательные действия, Белобородов вместе со своим командармом Константином Рокоссовским находился на самых передовых позициях под огнём противника. Их планы, которые, по словам генерала, были подчас довольно рискованными, полностью себя оправдали. Враг от Москвы был отброшен.

«Ноябрь — декабрь 1941 года стали критическим периодом для СССР. Чудеса храбрости, проявленные советскими воинами, спасли столицу и изменили ход войны. То, как воевала 9-я гвардейская, показало, что Белобородов был на своём месте», — отметил в беседе с RT военный историк Александр Макушин.

«Враг не мог сдержать его стремительного натиска»

Весной 1942 года дивизия Белобородова находилась в распоряжении ставки, а затем была переброшена на Юго-Западный фронт, где участвовала в тяжёлых оборонительных боях и сдерживала противника, имеющего громадное численное и техническое превосходство. В августе сибиряков отправили на доукомплектование на Урал.

В октябре 1942-го Афанасий Белобородов был назначен командующим 5-м гвардейским стрелковым корпусом, во главе которого принимал участие в Великолукской наступательной операции. А летом 1943 года он принял командование 2-м гвардейским стрелковым корпусом.

В 1944 году Белобородов был произведён в генерал-лейтенанты и назначен командующим 43-й армией.

«Тот факт, что мне не разрешили вернуться в корпус даже на несколько часов, говорил о многом. Видимо, 43-й армии предстоят вскоре же активные боевые действия», — вспоминал Белобородов.

Его прогноз оказался верным. Армии предстояло сыграть значительную роль в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Белобородов стал важным действующим лицом кампании по дезинформации врага. Советское командование старалось убедить нацистов, что основные боевые действия в 1944 году запланированы на южном направлении. В Белоруссии имитировали подготовку к обороне. При этом нельзя было переусердствовать. Реализовывалась многоходовая комбинация, направленная на то, чтобы окончательно запутать врага.

Замыслы советского командования были успешно реализованы. 43-я армия нанесла удар в направлении Витебска через болотистую местность. Попавший в плен командир 246-й пехотной дивизии вермахта генерал-майор Клаус Мюллер-Бюлов на допросе заявил, что не верил даже в возможность такого главного удара.

© РИА Новости // Красноармейцы ведут бой за освобождение города Витебска

Витебская группировка гитлеровских войск оказалась в котле и была разбита на части. 26 июня 1944 года части 145-й дивизии, находившейся в подчинении у Белобородова, ворвались в Витебск.

«Удар был столь стремителен, что фашисты не успели взорвать ни железнодорожную станцию, ни городские мосты через Западную Двину», — писал генерал в мемуарах.



За разгром витебской группировки Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил 43-й армии благодарность. 22 июля 1944 года Белобородову было присвоено звание Героя Советского Союза.

© Mil.ru/wikimedia commons/CC BY 4.0 // Восточно-Прусская наступательная операция

В дальнейшем 43-армия участвовала в Шяуляйской и Мемельской наступательных операциях, по итогам которых были освобождены обширные территории в Прибалтике. Советские войска вышли к Балтийскому морю и приступили к блокированию гитлеровской группировки на Курляндском полуострове.

В 1945 году 43-я армия под командованием Белобородова участвовала в боях на территории Восточной Пруссии. За успешные действия при штурме Кёнигсберга Белобородов 19 апреля 1945 года был удостоен второй Золотой Звезды Героя Советского Союза.

Боевые действия на берегах Балтийского моря продолжались даже после капитуляции Берлина. 6 мая Белобородов готовил новое наступление на 2-ю немецкую армию, но уже три дня спустя принял её капитуляцию. В плен сдались 140 тыс. германских солдат и офицеров.

Сразу же после завершения боевых действий против гитлеровцев Белобородов был назначен командующим 1-й Краснознамённой армией Приморской группы войск на Дальнем Востоке. В августе — сентябре её войска приняли участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции.

«Белобородов хорошо знал Дальний Восток и имел опыт участия в боевых действиях в этом регионе. Он его успешно реализовал в войне с Японией», — отметила в разговоре с RT член Ассоциации историков Союзного государства Ольга Добжиньска.

© Евгений Кассин/ТАСС // Москва, 9 мая 1965 года. Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский и командующий войсками Московского военного округа, генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов (слева направо) на параде в честь 20-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Белобородов стал первым военным комендантом и начальником гарнизона Харбина. В послевоенные годы он сменил несколько командных должностей на территории СССР и в Центральной группе войск.

В 1953 году Белобородов был назначен начальником Управления боевой подготовки Сухопутных войск, а несколько месяцев спустя возглавил Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования офицерского состава советской армии «Выстрел» им. Б.М. Шапошникова. По словам историков, это означало признание высочайших личных достижений в военном искусстве.

В дальнейшем Белобородов был военным атташе СССР в Чехословакии и руководил различными военными округами. В 1963 году он, будучи уже в звании генерала армии, был назначен на престижную должность командующего войсками Московского военного округа. Три года спустя генерал получил тяжёлые травмы в ДТП, но вернулся в строй. В 1968 году он был зачислен в состав Группы генеральных инспекторов МО СССР.

Афанасий Белобородов умер 1 сентября 1990 года. Согласно его завещанию, он был похоронен на Мемориальном воинском кладбище «Снегири» рядом с братской могилой бойцов его дивизии, погибших при обороне Москвы.