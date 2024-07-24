Как нарком Николай Кузнецов перечил Сталину

Воинское звание "Адмирал флота Советского Союза" — аналог званию "Маршал Советского Союза" в сухопутных войсках — было введено специальным указом Президиума Верховного Совета СССР 3 марта 1955 года и за всю историю нашей страны присваивалось всего трем флотоводцам. Первым его получил — в тот же день — Герой Советского Союза, кавалер 10 отечественных боевых орденов Николай Кузнецов, который родился 24 июля 1904 года, то есть 120 лет назад.

Выбор профессии

Будущий военачальник был из бедной крестьянской деревни Медведки Архангельской губернии. Трудиться Николай Кузнецов начал с 11 лет — после смерти отца. В 15 лет в разгар Гражданской войны добровольно вступил в Северо-Двинскую военную флотилию, тогда и принял решение посвятить жизнь флоту. С 1921 года он служил в Архангельске и Петрограде, а в 1923–1926 годах учился в Военно-морском училище им. М.В. Фрунзе, которое окончил с отличием.

Местом дальнейшей службы (после учебы) Кузнецов выбрал легкий крейсер "Червона Украина" Черноморского флота. Заложенный примерно за год до начала Первой мировой войны (1914–1918) корабль пережил революцию, Гражданскую войну, иностранную интервенцию, что помешало его достройке в полном объеме. Первоначальный проект неоднократно изменяли. Получилось так, что Николай Кузнецов прибыл на крейсер в конце 1926 года на должность командира артиллерийской батареи вскоре после проведения ходовых испытаний и контрольного выхода в море, принял участие в устранении замечаний приемной комиссии.

Затем последовал перерыв на время обучения в Военно-морской академии (которую окончил также с отличием) и примерно годичное пребывание в должности старшего помощника на крейсере "Красный Кавказ". Кузнецов вернулся к военной службе на "Червоной Украине" в ноябре 1933 года и командовал этим кораблем по август 1936-го, доведя практически до совершенства по меркам своего времени систему боевой готовности крейсера. "Червона Украина" по итогам смотров и маневров неоднократно признавалась лучшим надводным кораблем Черноморского флота и в целом Рабоче-крестьянского Красного, а ее командир был награжден орденом Красной Звезды (в конце 1935 года), золотыми часами и автомобилем ГАЗ-А.

Испанцам на помощь

Военный переворот, организованный в июле 1936 года против республики в Испании генералом Франко, болезненно восприняли многие неравнодушные и прогрессивно настроенные люди в разных странах. В условиях политики "невмешательства", а фактически потворства мятежникам и их покровителям со стороны большинства западных держав, Советский Союз оказал существенную помощь и поддержку республиканской Испании. Значительная часть оружия и снаряжения была доставлена морем, чему способствовал капитан второго ранга Николай Кузнецов и его команда. Кроме того, он принимал активное участие в разработке боевых операций республиканского флота против военно-морских сил мятежников и в организации взаимодействия морских сил с сухопутными войсками и авиацией.

Франкисты, а также фашистские Италия и Германия всеми способами препятствовали доставке грузов из советских портов на Черном море в испанские (прежде всего в 1936–1937 годах сообщение шло через Картахену). Советские суда обстреливали, бомбили, торпедировали и пытались захватить. Одной из самых ярких операций стала доставка золота, которым испанское правительство частично оплатило военные поставки. В обязанности Николая Кузнецова входили охрана "золотых кораблей" в порту и открытом море, выбор места для их стоянки, принятие решений о времени выхода и курсах движения судов до безопасных территориальных вод Африки. В январе 1937 года военно-морской советник Кузнецов секретным постановлением ЦИК СССР "за активное участие в национально-революционной войне в Испании" был награжден орденом Ленина. Эта награда стала оценкой всей многотрудной службы в Испании и не в последнюю очередь — успешно организованной доставки драгоценного груза. Примерно через полгода последовала новая награда — орден Красного Знамени.

В Испании Кузнецову (часто проходившему под псевдонимами "Лепанто" и "Дон Николас"), находящемуся в качестве военно-морского атташе и главного военно-морского советника республиканского ВМФ, часто требовались не чисто военные, а дипломатические навыки. Здесь у него сложились дружеские отношения с военными Родионом Малиновским, Яковом Смушкевичем, Павлом Батовым, Александром Родимцевым, журналистом Михаилом Кольцовым, кинооператором Романом Карменом и другими.

Самый готовый род войск

Тем не менее из Москвы поступил приказ: сдать дела в Мадриде преемнику и вернуться на родину, где ждали новые должности и звания — капитана первого ранга и заместителя командующего, а вскоре уже командующего Тихоокеанским флотом. В марте 1939 года 34-летний Кузнецов был назначен заместителем наркома ВМФ СССР, в следующем месяце — народным комиссаром. Он был самым молодым наркомом в Союзе и первым "настоящим" моряком на этой должности, поскольку его предшественники были выходцами из спецслужб или политработниками.

Наш флотский наркомат существовал тогда второй год, а во главе его уже перебывало несколько руководителей — случайных и менее случайных, но никто из них не оставил после себя заметного следа. Исключением являлся флагман флота 2 ранга Н.Г. Кузнецов. Он оказался на месте — думающий, уверенный, отлично знающий флот и его людей Воспоминания адмирала Юрия Пантелеева в книге "Флотоводец"



К началу войны на службе ВМФ СССР находилось около тысячи кораблей различных классов, включая 3 линкора, 8 крейсеров, 54 лидера и эсминца, 212 подводных лодок. Кроме этого, флот усиливали более 2,5 тыс. самолетов и 260 батарей береговой обороны. Это была мощная сила. Нарком Кузнецов, ожидая приближающуюся опасность со стороны Германии, несмотря на указание Иосифа Сталина "не поддаваться на провокации", в середине июня 1941 года объявил по флотам готовность №2, а в ночь на 22 июня — готовность №1. Это позволило при нападении врага не потерять ни одного корабля.

Занимая высокие посты — главком ВМФ, член Ставки Верховного Главнокомандования и ГКО, — Кузнецов проявил флотоводческий талант при осуществлении взаимодействия флотов с сухопутными войсками при обороне Таллина, Одессы, Севастополя, Ленинграда, других городов и военно-морских баз. А также в разработке планов ВГК, проведении крупных десантных операций, сопровождении конвоев союзников. Он уверенно руководил боевыми действиями флотов во всех стратегических операциях, в том числе осуществляя взаимодействие Тихоокеанского флота и Амурской флотилии с сухопутными войсками в войне с Японией. За годы войны Сталин 64 раза вызывал Кузнецова в свой кабинет в Кремле по разным вопросам.

Адмирал флота под судом

Казалось, что послевоенная служба будет спокойной, позволит решить вопросы, накопившиеся в годы активной военной деятельности. Однако в феврале 1946 года самостоятельный наркомат ВМФ упразднили, включив флот в состав объединенного наркомата Вооруженных сил СССР. Должность Кузнецова стала называться главнокомандующий ВМФ — заместитель наркома (затем министра) Вооруженных сил. Правда, выяснилось, что у адмирала и Иосифа Сталина существенно расходятся взгляды на многие вопросы будущего флота. В частности, вождь не поддержал 10-летнюю программу военного судостроения. Идея создания собственных авианосцев также не получила поддержки из-за дороговизны и отсутствия опыта создания подобных кораблей. Результатом стала отставка Николая Кузнецова с поста главкома в январе 1947 года.

Спустя год Сталин инициировал процесс над четырьмя адмиралами, включая Кузнецова. Они были преданы суду чести, а обвинение гласило: руководство флота, не согласовав вопросы с вышестоящими инстанциями, передало Великобритании и США секретные чертежи и описания высотной парашютной торпеды, дистанционной гранаты, нескольких корабельных артиллерийских систем, схемы управления стрельбой, а также большое количество морских карт, также секретных. Суд чести признал всех виновными, троих судили и приговорили к реальным срокам заключения, а адмирала Кузнецова уголовному наказанию решили не подвергать, учитывая большие заслуги в прошлом, но снизили в воинском звании до контр-адмирала.

Опала продолжалась недолго. С июня 1948 года Николай Кузнецов замещал главкома войск по Дальнему Востоку по военно-морским силам. Примерно через полтора года он возглавил один из Тихоокеанских флотов (после войны шел процесс разделения некоторых флотов — так, было два Тихоокеанских, два Балтийских). Обстановка там складывалась напряженная, взрывоопасная — приближалась Корейская война. В июле 1951 года вице-адмиралу Кузнецову, то есть еще при жизни Сталина, было приказано вновь возглавить флот как военно-морскому министру СССР. Весной 1953 года ему было возвращено звание адмирала флота и снята судимость.

Он видел далеко вперед и по праву считается реформатором нашего флота в XX веке. Именно благодаря его усилиям флот СССР встретил начало войны с фашистами подготовленным, в отличие от других родов войск. Из выступления члена комитета Госдумы по обороне, председателя Общероссийского движения поддержки флота Михаила Ненашева



Трагичный 1955-й

Адмирал Кузнецов, занимаясь вопросами технического перевооружения флота, в конце 1953-го — начале 1954 года вновь поставил вопрос о необходимости строительства авианосцев — теперь перед министром Вооруженных сил Георгием Жуковым. Однако вновь не получил поддержки. А 1955 год оказался крайне тяжелым для флотоводца — у него случился инфаркт, и в мае он обратился к маршалу Жукову с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья. Ответа не последовало, но исполнение обязанностей главкома ВМФ возложили на Сергея Горшкова. Однако тут случилась трагедия.

Бывший итальянский линкор "Джулио Чезаре" после окончания Второй мировой войны передали СССР в счет репараций. Корабль вошел в состав Черноморского флота под названием "Новороссийск". В 1955-м после участия в празднованиях по случаю 100-летия героической обороны Севастополя в Крымской войне корабль пребывал в Северной бухте. В ночь на 29 октября с интервалом в 30 секунд последовали два взрыва. Спасательные работы были организованы неудовлетворительно, корабль перевернулся у причала, спасти большинство зажатых в кубриках людей не удалось. По данным расследования специальной комиссии, в результате катастрофы погибли 557 человек экипажа линкора и 60 спасателей аварийных партий с других кораблей. Позже эти цифры выросли до 829 человек.

Причина взрывов так и осталась не понятна до конца: была ли это сорванная донная мина или диверсия итальянцев, решивших уничтожить свой бывший корабль, чтобы он не попал на службу Советам. По результатам расследования специальной комиссии был снят с должности, понижен до вице-адмирала, уволен в отставку главком ВМФ адмирал флота Кузнецов, один из самых уважаемых руководителей среди моряков за всю историю нашего флота. Вероятно, по словам современников, сыграло роль неприязненное отношение к независимому и самостоятельному флотоводцу со стороны Никиты Хрущева и Георгия Жукова.

Находясь с 1956 года в отставке, Кузнецов сформулировал свое жизненное кредо в то время так: "От службы во флоте я отстранен, но отстранить меня от службы флоту невозможно". Он написал пять книг и свыше 100 статей о море и военных моряках, пытаясь обобщить опыт прошлого для пользы будущему.

Николай Кузнецов скончался в Москве 6 декабря 1974 года, был похоронен на Новодевичьем кладбище. Звание "Адмирал флота Советского Союза" ему вернули посмертно в 1988 году.