РИА Новости: Основатель "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на 1,6 млрд рублей

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в 2018 году, оставил долги на сумму более чем 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов и иные документы.

В отношении Мавроди Хамовническим судом Москвы в период с 2007 по 2017 годы было выдано свыше 200 исполнительных листов на сумму 1,607 млрд рублей. Из них 219 тысяч составляют присужденные государственные пошлины. Сумма взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц превышает 252 миллиона.

Общее количество исполнительных листов в отношении Мавроди превышает 200 единиц.

Сергей Мавроди - российский основатель нескольких финансовых пирамид. Наибольшую известность получил как создатель акционерного общества "МММ".

Компания, считающаяся классической и крупнейшей финансовой пирамидой России, была основана в 1989 году. С 1994 года акционерное общество начало привлекать деньги инвесторов. Потерпевшими от деятельности организации признали более 10 тысяч человек, нанесенный ущерб оценили в несколько миллиардов рублей. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции и Государственная налоговая служба России объявили о неуплате налогов одной из структур "МММ", что стало началом краха пирамиды.

Основатель "МММ" Мавроди в 1994 году стал депутатом Госдумы. Затем покинул Россию и на протяжении долгого времени скрывался за границей. В 2003 году Мавроди арестовали за мошенничество в особо крупных размерах, спустя четыре года приговорили к 4,5 года колонии, но вскоре мужчина вышел на свободу, поскольку большую часть срока он отбыл в СИЗО.

Сергей Мавроди умер в марте 2018 года. Мужчине стало плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве, он жаловался на слабость и боли в сердце. Случайный прохожий вызвал скорую помощь. Врачи доставили Мавроди поздно ночью в 67-ю городскую больницу Москвы, где он скончался от сердечного приступа.