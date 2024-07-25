Успехи, неудачи и трагедия Федра Черенкова: яркая судьба лучшего футболиста СССР

В истории советского футбола было немало выдающихся игроков, некоторые из них даже удостаивались высшей индивидуальной награды в мире футбола — «Золотого мяча». Но не менее ценным было и остается неофициальное звание «народного футболиста» которым болельщики удостоили атакующего полузащитника московского «Спартака» Федора Черенков. Обладающий очень скромными физическими данными и такой же скромностью в повседневной жизни игрок стал настоящей звездой для поклонников красно-белых и всех ценителей советского футбола. 25 июля, в день, когда признанному мастеру исполнилось бы 65 лет, «Лента.ру» вспоминает об успехах, неудачах и трагических событиях в жизни футболиста.

«Хорошему человеку всегда не везет», — так сказал Черенкову один из основателей «Спартака» Николай Старостин после того, как Федор в очередной раз не попал в состав сборной СССР на крупный турнир. Многие на месте футболиста принялись бы жалеть себя, но Черенков в своей фирменной манере сделал акцент совсем на другом: «Слышать от Николая Петровича, что я хороший человек, большая честь. Ведь он человек великий».

Путь в «Спартак»

Черенков родился в Москве в среднестатистической советской семье. Мать будущего спортсмена работала в ЖЭКе, отец — на авиационном заводе. Никакого серьезного спортивного бэкграунда у родителей будущей звезды не было, однако Черенков-старший был заядлым болельщиком московского «Спартака» и заразил любовью к футболу и конкретно к красно-белым сына.

Я начал болеть за «Спартак» с шести лет, когда отец, спартаковский болельщик, сводил меня в Лужники на матч с киевским «Динамо». Помню, что «Спартак» проиграл 0:2. Но был полный стадион, и зрелище для меня, мальчишки, неповторимое. Голы забили как раз в те ворота, за которыми сидели мы. Конечно, расстроились. Но я получил от игры столько эмоций, что стал постоянно ходить на матчи с отцом

Федор Черенков

В футбол Черенков начал играть во дворе. Поначалу он не думал о серьезной спортивной карьере, однако трамплином для ее старта стал всесоюзный турнир любительских команд «Кожаный мяч». Там талантливого парня заметили тренеры спортивной школы «Кунцево».

В итоге десятилетний Федор начал заниматься футболом профессионально. В «Кунцево» он тренировался два года под руководством Михаила Мухортова. Вскоре тот понял, что Черенков перерос уровень команды. Он предложил своему знакомому — тренирующему детей в «Спартаке» олимпийскому чемпиону Анатолию Масленкину — посмотреть на 12-летнего мальчика. После первой же тренировки опытный Масленкин предложил Феде тренироваться у него. Тогда было сложно представить, что спустя много лет академии красно-белых присвоят имя Федора Черенкова.

Впоследствии игрок рассказывал, что считает роль Масленкина определяющей в своей карьере. По словам Черенкова, тренер привил ему любовь к «Спартаку» и поставил технику, которой на занятиях уделялось огромное внимание. Кроме того, Масленкин, как и его коллеги-тренеры по спартаковской школе, не пытались добиться от воспитанников сиюминутного результата, а настаивали на том, что он должен приходить через игру. «Само собой, что мы старались быть первыми, но никто не просил отбиться и отстоять в защите, только бы не пропустить. В "Спартаке" этого не было никогда», — цитирует Черенкова в книге «Спартаковские исповеди» Игорь Рабинер.

Тренеры академии плодотворно поработали с Черенковым, и в 1977-м, по окончании спартаковской школы, 17-летний футболист получил приглашение в дубль красно-белых. Решение принимал лично наставник главной команды Константин Бесков, а в 1978-м в возрасте 18 лет Федор дебютировал за основной состав «Спартака». Это произошло во встрече чемпионата СССР с ереванским «Араратом», Черенков вышел на замену за 15 минут до конца матча.

На пике популярности

Несмотря на молодость, Федор быстро освоился в основном составе. Невысокий щуплый паренек разбирался с более мощными соперниками благодаря скорости и технике, а его передачи на партнеров получались настолько тонкими и неожиданными, что часто ставили защитников в тупик. Федор освоился на позиции классической десятки и стал мозговым центром красно-белых. «Вы не смотрите, что он такой тощий. Душа-то у Феди футбольная!» — говорил про подопечного Бесков.

В сезоне-1979, который стал для «Спартака» золотым, Черенков был основным футболистом команды, проведя 31 матч и забив четыре мяча. В последующие годы атакующий хавбек увеличивал результативность, лучшим в этом плане для него стал сезон-1985, в котором он забил 13 мячей в чемпионате страны. Двумя годами ранее Черенкова признали лучшим футболистом СССР, еще раз этого звания от удостоится в 1989-м.

В списки лучших футболистов страны игрок попадал девять раз, а чемпионств в его активе три: после 1979-го спартаковцы выиграли титул с Бесковым в 1987-м, а потом взяли золото в 1989-м уже под руководством Олега Романцева. Кроме того, Черенков является чемпионом России 1993 года и обладателем Кубка страны.

Оборонительной работой я Черенкова не загружал. Если бы я заставлял Федора играть в тотальный футбол, его уже через 15 минут пришлось бы уносить в раздевалку. Поэтому он выполнял на поле то, что умел делать лучше всего

Олег Романцев бывший тренер «Спартака»



Блистал Черенков и на международной арене, где «Спартак» в 1980-е выступал регулярно. До титулов, правда, дело не дошло, но ярких эпизодов было немало. Гол Черенкова ударом с левой ноги в девятку ворот «Нанта» в Кубке УЕФА сезона-1985/1986 после передачи Юрия Гаврилова до сих пор входит во всевозможные топы мячей отечественных клубов в еврокубках.

Запомнился и дубль Черенкова в ворота «Астон Виллы» в том же Кубке УЕФА в сезоне-1983/1984, после которого английский клуб предложил ему контракт. Однако в тот момент представить себе отъезд советского футболиста за границу было невозможно.

Вместе со «Спартаком» Черенков добирался до полуфинала Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов) и до той же стадии Кубка обладателей кубков. Для нынешней команды красно-белых, как и для любого российского клуба, такие результаты кажутся фантастическими, даже если предположить, что с отечественного футбола снят международный бан.

Неудачный роман со сборной

Несмотря на то что Черенков был одним из самых ярких и результативных футболистов советского чемпионата, со сборной СССР у него не сложилось. За национальную команду он провел всего 34 матча, в которых забил приличные для своего амплуа 12 мячей, однако ни на одном крупном турнире Федор так и не сыграл.

В национальной команде игрок дебютировал еще в 1979 году, после чего принимал участие во всех отборочных циклах к крупным турнирам (кроме ЧМ-1982). На чемпионаты Европы 1980 и 1984 годов сборная СССР не пробилась, а на Евро-1988 его не взял главный тренер команды Валерий Лобановский. Впрочем, то же самое он проделал и в преддверии чемпионатов мира 1986 и 1990 годов. Наиболее близок Черенков был к поездке на мундиаль 1986 года, однако буквально за несколько недель до старта турнира наставника сборной СССР Эдуарда Малофеева, который на сто процентов доверял Федору, сменил Лобановский. Новый тренер звезду «Спартака» на турнир не взял.

Сейчас журналисты атаковали бы тренера вопросами об отсутствии в составе футболиста такого масштаба, а уж после провала, коим для той команды точно можно считать поражение от скромной Бельгии в 1/8 финала, Лобановского съели бы живьем. Однако в советское время неудобные вопросы тренерам задавать было не принято, а уже через два года Лобановский — снова без Черенкова — взял серебро на Евро. Футболист в свойственной ему манере говорил, что не держит зла на тренера.

На Лобановского я не в обиде. Иногда я не был согласен с его выбором, но никогда не позволял себе вслух критиковать решения тренеров. Мое дело было конкурировать за право попасть на чемпионат мира, дело тренера -- выбирать

Федор Черенков

По словам того же Романцева, Черенков не вписывался в тактическую схему Лобановского, который проповедовал тотальный футбол с использованием атлетичных выносливых футболистов. Это был антипод привычного для Черенкова футбола Бескова, делавшего упор на комбинационную игру со знаменитыми стеночками и забеганиями. По мнению многих современников Черенкова, Федор просто не справлялся с нагрузками, которые давал Лобановский на тренировках, и тем объемом работы, которого тренер требовал от креативного футболиста во время матчей.

Черенков все же сыграл на одном крупном футбольном турнире, пусть и в составе олимпийской, а не национальной сборной. Полузащитник принял участие в домашних Играх-1980 в Москве и взял с командой бронзовые медали. На счету Черенкова — четыре гола в первых четырех матчах турнира. В составе национальной сборной СССР полузащитник забивал бразильцам на «Маракане» и французам на «Парк де Пренс».

Проблемы со здоровьем

Карьера Черенкова могла быть еще более яркой, если бы не проблемы со здоровьем, которые обнаружили у футболиста в 1984 году. На сборах «Спартака» в Тбилиси 25-летний игрок устроил истерику в столовой. Игрок кричал, что его хотят отравить, отказался от еды, закрылся в номере и едва не выпрыгнул в окно с 16-го этажа гостиницы.

После того случая Черенкова госпитализировали, врачи диагностировали у него психическое расстройство на фоне чрезмерных нагрузок. Назначили лечение, однако восстановление форсировали, и уже через два месяца футболист вышел на поле.

Позже у Черенкова не раз случались рецидивы. По воспоминаниям бывшего врача «Спартака» Юрия Василькова, это не всегда сопровождалось манией преследования и галлюцинациями. Чаще футболист просто уходил в себя.

«Обычно в периоды обострений он был немногословным человеком, который чаще проводил время у себя в номере. В этих фазах Федор был немного роботоподобным: надо тренироваться — шел тренироваться. Когда наступало просветление, он смеялся и радовался. У него были светлые промежутки времени — месяц, два, три. Мы держали это на контроле», — рассказывал Васильков.



Сам Черенков прекрасно понимал, что болен. В попытках справиться с недугом он обратился к религии и, как рассказывал сам, старался максимально соблюдать заповеди и помогать людям. Иногда желание помочь приобретало гипертрофированные масштабы.

Как-то, уже закончив карьеру футболиста, зимой папа ехал в общественном транспорте. Холод. Он увидел парнишку совсем легко одетого. Снял с себя верхнюю одежду, отдал ему, благословил: «С Богом!» -- и в таком виде поехал на тренировку ветеранов в Сокольники

Анастасия

дочь Федора Черенкова



В 1990 году Черенков вместе с партнером по «Спартаку» и по совместительству лучшим другом Сергеем Родионовым перешел в парижский «Ред Стар», но играть за рубежом советскому футболисту не удалось. Он пробыл во Франции несколько месяцев, забил лишь один мяч в 15 матчах, и его болезнь снова обострилась. Весной 1991-го полузащитник вернулся в «Спартак» и довел количество проведенных за него матчей до 515 — это абсолютный рекорд клуба.

Для меня те месяцы в Париже -- сплошное темное пятно. Уставал на тренировках так, что не мог выучить элементарные слова на французском. Приходил в гостиницу, открывал учебник, читал и отключался. Перегрузки были колоссальные. Я почувствовал себя ветераном

Федор Черенков

Карьеру Черенков закончил в 1994 году, его проводы из футбола получились пышными. «Спартак» провел товарищеский матч в Москве с одной из лучших на тот момент европейских команд — итальянской «Пармой». Спонсором мероприятия выступила одиозная компания «МММ», а игра завершилась со счетом 1:1. Черенкову забить не удалось, но от этого оваций и слез болельщиков на трибунах меньше не стало. Партнеры качали игрока на руках, а по окончании матча он совершил круг почета по стадиону под песню Тамары Гвердцители «Виват, король!». «МММ» преподнесла Черенкову дорогостоящий подарок: на беговую дорожку выехал новенький внедорожник Mitsubishi — настоящий космический корабль для Москвы тех времен.

После ухода из футбола Черенков остался в системе «Спартака», где начал тренерскую работу, однако развиваться в этом направлении ему мешали болезнь и чересчур мягкий характер. А вот в матчах ветеранов он участвовал охотно. И там сильно постаревший и погрузневший Черенков творил волшебство, на которое был способен только он.

Его народ любил вне зависимости от того, за какой клуб люди переживали. Мне кажется, если бы он был жив и сегодня вышел на стадионы ЦСКА или «Зенита», его и там бы тепло поприветствовали, несмотря на все противоречия между болельщиками. Своей игрой, фантастическими трюками, передачами он создавал какую-то магию, за которую Федора любили все

Сергей Родионов бывший футболист «Спартака»



Жизнь великого футболиста оборвалась осенью 2014-го, Черенкову было всего 55 лет. Он потерял сознание рядом с домом, был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти. Причиной случившегося называли отек мозга. Хоронили Черенкова со всеми полагающимися спортсмену его масштаба почестями, проститься с футболистом пришли почти 15 тысяч человек.