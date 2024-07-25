Насилие, измены, алкоголь: что вытерпели женщины Василия Шукшина

Писатель и режиссер Василий Шукшин пользовался популярностью у женщин. Его последней супругой стала Лидия Федосеева-Шукшина, которая родила ему двоих детей. Также у кинодеятеля был ребенок от дочери главного редактора журнала «Огонек» Виктории Софроновой. К 95-летию Шукшина NEWS.ru рассказывает о женщинах знаменитого писателя и его отношениях с ними.

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Кем была первая и единственная официальная жена Шукшина

Василий Шукшин познакомился с первой женой Марией Шумской в родном селе Сростки в Алтайском крае. На момент их первой встречи ему было 15 лет, а ей — 14. В 1949 году Шукшин ушел в армию, девушка ждала его и писала письма.

В 1952 году он был комиссован из-за язвы желудка. Шукшин сдал экзамены на аттестат зрелости и пошел работать учителем русского языка в школу. Будущий писатель не собирался оставаться в деревне, поэтому поступил на режиссерский факультет ВГИКа и уехал учиться в Москву.

Окончив первый курс, Шукшин приехал на каникулы в село. Под давлением родственников с обеих сторон Василий и Мария поженились. Однако сразу после ЗАГСа они поругались. Шукшин предложил Шумской уехать с ним в Москву, но она отказалась, так как не хотела бросать пожилых родителей. Василий обиделся на нее и вернулся в столицу.

В 1957 году Шукшин решил развестись с женой. Как рассказывала Шумская журналистам, она узнала об этом не от мужа.

«У него был друг, Иван Калугин. Он мне все рассказал еще тогда, когда Василий на втором курсе учился. Мы окончательно расстались с ним в 1957-м. Хотя так и не развелись», — говорила она «Российской газете».



Мария признавалась, что знала о других женщинах мужа.

«Сейчас говорят, что у него была дочка министра культуры. Нет. Это была дочка заместителя министра культуры Кафтанова. Про нее я знала — его прикрепили к ней как сильного студента к неуспевающей. А она в него по уши влюбилась», — делилась Шумская.



Как признавалась Мария, она навсегда запомнила его ангелом и бережно хранила все газетные вырезки о знаменитом супруге. Шукшин фактически прожил с женой только два года. Поскольку они не развелись, Василий Макарович просто потерял паспорт и, когда он заменил документ, в нем не было штампа о браке.

© РИА Новости // Кадр из фильма «Два Федора»

Кто родил Шукшину первую дочь

В 1963 году Шукшин познакомился с дочерью писателя и драматурга Анатолия Софронова Викторией, которая работала литературным редактором издания «Москва». Она пришла в Центральный дом литераторов на презентацию новой книги Шукшина. После окончания встречи Виктория и ее друзья отправились в кафе, где также сидел сам писатель.

«Заказали столик, и вдруг туда же заходит Шукшин. С Беллой Ахмадулиной. У них тогда заканчивался роман, и это был их прощальный вечер. С ними были еще Андрей Тарковский с женой. Случайно или нет, но мы оказались с Шукшиным за столиком лицом к лицу. И весь вечер смотрели друг другу в глаза», — цитирует Софронову автор книги «Свет погасших звезд. Люди, которые всегда с нами» Федор Раззаков.

У Шукшина начался роман с Викторией, и вскоре они стали жить вместе. По воспоминаниям Софроновой, Шукшин часто был в разъездах. Она рассказывала, что, когда писатель находился дома, они часто спорили на тему политики. Василий Макарович критиковал советское правительство из-за расстрела отца в 1933-м, а Виктория всегда защищала действующую власть.

В 1965 году Софронова родила Шукшину дочь, которую назвали Екатериной. Несмотря на появление ребенка, писатель часто оставлял семью и проводил время с актрисой Лидией Чащиной. «Он жил то с Лидой, то со мной», — вспоминала Софронова.

© РИА Новости // Кадр из фильма «Живет такой парень». Лидия Чащина (Александрова) в роли Насти

Почему Шукшин избивал актрису Лидию Чащину

С актрисой Лидией Александровой (Чащина по второму мужу. — NEWS.ru) Шукшин познакомился во время учебы во ВГИКе. Их отношения продлились почти пять лет.

«У Шукшина была совершенно другая манера ухаживать, довольно дикая. Главный ее элемент — бутылка водки в кармане или портвейна, или перцовки... Но почему-то я выбрала именно его, а летчик получил от ворот поворот. И это при том, что Вася тогда был совершенно невыгодным женихом — без прописки, без жилья, без ясных перспектив», — вспоминала Чащина знакомство с Шукшиным в интервью изданию «7 дней».



Как говорила актриса, для нее Василий Шукшин — это «первая рюмка водки, первая сигарета, первая оплеуха, первый аборт, первая подлость и унижение, с которыми [она] столкнулась в жизни».

Чащина столкнулась с приступами агрессии писателя. Как вспоминала актриса, он поднимал на нее руку, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам экс-избранницы Шукшина, он ее ревновал.

«Говорит: „Ты чего рога мне уже в коридоре стала наставлять?“ И отвешивает увесистую оплеуху, от которой в моей бедной голове еще добрых полчаса звенит. Меня ударили первый раз в жизни! Впрочем, приступ гнева вскоре прошел, сменившись горьким раскаянием», — рассказывала Лидия о случае, который произошел в общежитии ВГИКа.



Официально они так и не расписались, но «отметили свадьбу» и дали друг друга клятву на крови. «Мы вырвали листок из тетрадки, булавкой прокололи пальцы, выдавили кровь и заостренной спичкой написали: „Я, Лида, клянусь...“, „Я, Вася, клянусь...“ Мне казалось, что это гораздо серьезнее, чем штамп в паспорте. Хотя уже через несколько дней Вася бросил на пол листок с нашей клятвой, растоптал. А все потому, что увидел, как, обсуждая сцену с однокурсником, я приобняла того за плечи», — рассказывала актриса.

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Чащина признавалась, что писатель перестал ее бить только после того, как она «заехала ему сковородкой по башке». По воспоминаниям актрисы, Шукшин отличался жадностью во время отношений с ней. Он не давал денег, хотя у него самого было пять сберегательных книжек. При этом артист помогал матери и сестре. «Он водил сестру по ГУМам-ЦУМам, тюки шмоток потом еле в самолет поместились. Я же не могла выпросить у него пару рублей на чулки», — говорила Чащина.

Когда Лидия узнала, что ждет ребенка от Шукшина, она не захотела рожать и сделала аборт. Актриса заранее сообщила избраннику о решении прервать беременность.

«Он прекрасно знал, что я договариваюсь с одной медсестрой провести аборт на дому. Но молчал. И еще „успокаивал“: „Ты не бойся, у нас в деревне спицами это делают“. Я тяжело перенесла операцию, началось воспаление. Да и на душе было хуже некуда. А тут еще Вася с притворным удивлением интересуется: „Ты что, аборт сделала? Зачем же?“ И вдруг он мне заявляет: „А ты не от меня была беременна“. Я повернулась и ушла», — рассказывала актриса.

Почему Шукшин только пять раз признался Лидии Федосеевой в любви

Со своей последней любовью актрисой Лидией Федосеевой Василий Макарович познакомился в 1965 году во ВГИКе. Курс девушки отправили на целину, а ее пригласили на прием к Шукшину, который на тот момент был председателем актерского постановочного факультета, для разъяснительной беседы.

«А какая может быть беседа? Я уже взрослый человек. Да и ему было стыдно со мной говорить, потому что у него самого судьба была сложная. У него отец был врагом народа. Он у меня спросил: „Ну что, будем в комсомол вступать?“ Я сказала, что нет. И он ответил: „Тогда иди и никому не говори о нашем разговоре“», — вспоминала Лидия Федосеева-Шукшина в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».



Позже актриса узнала, что будет сниматься с Шукшиным в картине «Какое оно, море?». Однокурсницы твердили, что Федосеевой повезло, но она сомневалась в этом. К месту съемок творческая группа добиралась на поезде, Василий Макарович опоздал и бежал по перрону с бутылкой вина под мышкой и зубной щеткой во рту.

© РИА Новости // Кадр из фильма «Мальчик у моря». В роли Насти — актриса Лидия Федосеева, в роли Жорки — Василий Шукшин

«С этой самой бутылкой он пришел в наше купе. Вваливается уже немного подшофе, ставит ее на стол и говорит: „Все, наша взяла!“ И сразу стал много говорить. Сказал, что у него готов какой-то рассказ и что сейчас он мне его зачитает. Он стал рассказывать так интересно, с юмором, и тут я подумала, что он хороший парень и с ним будет легко сниматься», — вспоминала актриса.



Они проговорили всю ночь. Лидия Николаевна утверждала, что тогда начались их отношения. На тот момент они оба были несвободны. Шукшин жил в гражданском браке со Светланой Софроновой, которая ждала ребенка. Федосеева была замужем за Вячеславом Ворониным. У них росла дочь.

Как вспоминала Лидия Николаевна, отношения с Шукшиным были тяжелыми — он злоупотреблял алкоголем. Она боролась с пристрастием мужа, вытаскивала его из пьяных компаний, разгоняла собутыльников, но ни разу не упрекнула за пагубную привычку.

«Я никогда в жизни не говорила ему: „Не надо пить!“ И он говорил мне: „Спасибо тебе, что ты ни слова мне не сказала. Я запомню это на всю жизнь“», — делилась актриса с Корчевниковым.



Как вспоминала Федосеева-Шукшина, за 10 лет жизни Василий Макарович «лишь пять раз» признался ей в любви.

«Один раз со злости, другой — как будто пожалев меня. При этом он был очень нежный, терпеливый, очень внимательный. Говорил: „Ты такая хорошая у меня“. А я плакала от счастья, что такой человек признается мне в любви! Это было такое счастье — читать и слушать его рассказы. Я была влюблена в него всю жизнь», — говорила женщина.



За время совместной жизни писателя с Лидией Николаевной у них родились две дочки — Маша и Оля. Актриса считает Василия Макаровича своей единственной любовью, хотя после смерти мужа в 1974-м у нее было еще несколько браков.