Почему Жаклин Кеннеди считали красивой

Жаклин Кеннеди из тех женщин, про которых никто не скажет — она обычная. Многие считают, что Жаклин была потрясающей красоткой, и многие — что внешность у нее на большого любителя, если мягко. Равнодушных к ней встретишь редко, ее образ пытаются копировать и сейчас. И все же, была ли она красива или стала красивой в глазах многих людей?

По большому счету, Жаклин не слишком повезло с внешностью, но зато повезло родиться в знатной состоятельной семье. И, адекватно воспринимая свои данные, Жаклин смогла выжать из своей внешности максимум и даже больше, и стать настоящей иконой стиля. А иконы стиля всегда кажутся более красивыми и привлекательными, тут уже начинает работать репутация.

© Жаклин с матерью, Жанет Ли Бувье

На стиль и воспитание Жаклин большое влияние оказала ее строгая, но безусловно любящая, мать, Жанет Ли Бувье. Мать смотрела на любимую дочь без розовых очков и приучила саму Жаклин смотреть на себя так же — благодаря этому девушка с ранних лет понимала особенности своего лица и фигуры и умела обыграть преимущества и скрыть недостатки.

Широкая переносица, слишком сильно расставленные глаза и тяжелая челюсть — не самые выигрышные женские черты. Однако прелестный профиль, густые волосы и нежная идеальная кожа помогали отвлечь внимание от недостатков, скрывая и превращая их в особенности.

Жаклин не просто так всю жизнь ходила примерно с одной длиной волос и однотипной прической — так она корректировала овал лица. Нужный ракурс на фотоснимках тоже был любимым ее приемом.

Жаклин всегда очень строго следила за своим весом — с ее фигурой полнеть было категорически нельзя. Она была довольно высокой, со стройными ногами и тонкими руками, но без изящества и женственных изгибов и с тяжеловатым торсом. Но кто мог об этом догадаться, ведь она всегда была в отличной форме и только в тех фасонах, которые смотрелись самым выигрышным образом.

© Стиль Жаклин Кеннеди был так сильно выражен именно потому, что она четко знала, что ей идет и что и как надо носить

Ведь стать иконой стиля не значит надевать на себя только самые модные вещи, мне кажется, скорее — это в любое время выглядеть максимально хорошо, что в глазах людей превращается в стильно, ухоженно, дорого. Родив четырех детей, пережив огромные потрясения — убийство мужа на ее глазах, смерть двух детей сразу после рождения, Жаклин находила в себе силы держать спину прямо и смотреть жизни в лицо. А сильные люди тоже обладают большой притягательностью, и в этом еще один секрет ее обаяния. На момент свадьбы, в свои 24 года, Жаклин уже полностью определилась со своим стилем, которому не изменяла до конца жизни

© На момент свадьбы, в свои 24 года, Жаклин уже полностью определилась со своим стилем, которому не изменяла до конца жизни

А еще на стороне «Джеки» Кеннеди было прекрасное воспитание и умение держать себя в любых обстоятельствах. Жаклин с юности готовили для самого высокого общества, и совершенно не случайно она дважды выходила замуж за очень высокопоставленных мужчин.