«Возвращаться на российское ТВ не планирую»: куда пропала Елена Ландер

Елена Ландер известна зрителю как ведущая утренней программы на телеканале «Россия 1». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь, почему она уехала из РФ?

Чем известна Ландер

Елена Ландер (Федюшина) родилась 27 сентября 1985 года в Москве в семье режиссера и театрального педагога Владимира Байчера и актрисы Татьяны Федюшиной. Окончила актерский факультет Международного славянского института имени Г. Р. Державина.

Творческая карьера артистки началась со съемок в фильме «Офицеры» в 2006 году. Затем она появилась в лентах «Женские истории», «Ранетки», «Переправа», «Инспектор Купер», «Ангел или демон» и других.

С 2013 года Ландер начала работать на телевидении. Вела новостные выпуски «День» на Девятом канале в Израиле. В 2014 году стала ведущей программы «Утро России» на канале «Россия 1», откуда уволилась в 2020 году.

Что известно о личной жизни Ландер, почему она уехала из РФ

Первым мужем Елены Ландер был израильский бизнесмен Томас Ландер. В 2010 году у пары родилась дочь Эстель. В 2014 году супруги развелись, однако телеведущая оставила себе фамилию бывшего избранника.

Второй муж — итальянец Фабио. Пара поженилась в 2019 году. Около года супруги жили на две страны, позднее телеведущая переехала в Италию. Ландер признавалась, что благодарна пандемии коронавируса за условия, которые заставили ее сделать выбор.

«Последний год я жила на две страны, но мы заранее решили, что в конце 2020 года центром нашей жизни станет Италия. И я ждала лета, чтобы заранее сообщить на шоу „Утро России“, что ухожу. В марте начался коронавирус, летать каждую неделю я уже не могла, как это было раньше, потому что по прилете и в Италию, и в Россию был обязательный двухнедельный карантин... Если бы не ковид, кто знает, может быть, я еще год бы так летала. Но этот период поставил многое в моей голове на свои места, в том числе жизненные приоритеты», — рассказала она StarHit.



Чем сейчас занимается Ландер

Переехав в Италию, Елена Ландер сообщила, что не планирует возвращаться на российское телевидение.

«Возвращаться на российское телевидение я не планирую. Разве что... c удовольствием сыграю роль ведущей утреннего шоу, если это будет фильм или сериал о работе на телевидении», — сообщила Ландер.



При этом актриса заявила, что открыта к сотрудничеству с режиссерами-соотечественниками.

«Только по своей основной актерской профессии. Буду наконец-то делать то, что люблю и без чего не представляю свою жизнь», — ответила она на вопрос о том, будет ли принимать предложения о работе из России.



Ландер ведет социальные сети на английском и русском языках. В личном блоге она делится опытом работы актрисой в Италии. Свою первую главную роль за границей артистка получила в 2024 году в фильме Settimo Grado.

Также она снялась в проекте итальянского режиссера Федерико Спиации Formiche, где ей пригодился русский язык.

«Много эмоциональных моментов, и парочку даже на русском, а то тут многие переживают, что я забыла великий и могучий», — рассказала она о своей роли.



Свое мнение насчет спецоперации Ландер не высказывала.