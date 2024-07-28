Умерла легендарная жительница Тынды Эрин Шульц

Сегодня на 88-м году жизни скончалась почетный гражданин Тынды Эрин Олеговна Шульц.

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Эрин Шульц - легендарный педагог и директор Тындинской музыкальной школы. С 1969 года она учила юных бамовцев одному из самых прекрасных на свете - музыке. Тысячам детей дала музыкальное образование.

Коренная москвичка, выпускница Первого московского медицинского института и музыкальной школы при институте имени Гнесиных. Она долго выбирала между медициной и музыкой. Но, как говорила Эрин Олеговна: "победила святая к музыке любовь."

С 1963 года Эрин Шульц жила в Якутии, а в 1969 году, с мужем и маленькой дочкой переехала в Тынду.

Ее супруг Марк Борисович Шульц семнадцать лет был мэром Тынды.

Экс-первая леди столицы БАМа жила в скромной "однушке", до последних дней жизни водила машину и гениально готовила. Эрин Олеговна была необыкновенно скромным и чутким человеком, с энциклопедическим складом ума. Обожала музыку Баха и Чайковского, десятки сложнейших музыкальных произведений исполняла по памяти. На фортепиано играла с закрытыми глазами.

- Мы с Марком были счастливыми людьми, и это счастье подарила нам Тында, - признавалась Эрин Олеговна.



Ее супруг ушел из жизни в декабре 2012 года, Эрин Шульц никогда не хотела уехать из Тынды.

- Лягу в эту землю рядом с Марком, - часто повторяла она.



Ее последняя воля осуществится 30 июля, ее похоронят рядом с мужем на Тындинском кладбище.