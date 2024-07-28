Как живет самый высокий человек в России

Ученые выяснили, что высокие люди чаще добиваются успеха в карьере. «Вечерняя Москва» узнала, как сложилась жизнь рекордсмена Сергея Ильина, который уже более 20 лет живет в столице. Его рост составляет 2 метра 25 сантиметров. Мужчина признан самым высоким человеком в России.

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Сергею Ильину принадлежат сразу три рекорда: самый большой рост — 225 сантиметров, размах рук — 228 сантиметров и длина стопы — 35,2 сантиметра. В школьные годы Сергей занимался легкой атлетикой, а затем тренер предложил посмотреть в сторону баскетбола, ведь уже тогда парень отличался своим ростом. Когда Ильина позвали играть за клуб «Динамо», он, будучи подростком, оказался в столице.

"Я тренировался один год, были просмотры, затем последовало решение — меня берут в команду. Осталось только пройти диспансеризацию. Тогда у меня обнаружили опухоль в гипофизе (железа внутренней секреции, расположенная у основания головного мозга и оказывающая влияние на рост, развитие и обмен веществ организма. — «ВМ»). Она давила на железу, и та выделяла больше гормона роста. Опухоль удалили."



После операции Сергей «подрос» еще на пару сантиметров и остановился на отметке 2,25 метра. Сейчас Ильин признается, если бы не рост, то не выбрал бы баскетбол. Но в итоге ему мужчина посвятил много лет. Сергей даже получил звание мастера спорта. Когда же началась дискриминация России на мировой арене, Сергей уже ушел из профессионального баскетбола:

"Часто дети занимаются спортом, потому что их призывают к этому родители. Затем они уже сами хотят стать олимпийскими чемпионами. Жаль, что эту мечту теперь ограничивают санкции. Но всем нужно признание, вне зависимости от мотивации. Показательность и результативность от этих санкций никак не пострадает. Спортсмены продолжают выезжать на международные соревнования, пробовать себя с профессионалами из других стран."



Помимо спортивных достижений, Сергею выпал шанс сняться в кино. Он исполнил эпизодические роли в комедийном сериале «Волшебный участок». А сейчас его жизнь совсем не отличается от жизни обычного человека. Пришлось, конечно, столкнуться с проблемой выбора подходящей одежды. Ильин признается, что было время, когда вещи приходилось чаще шить на заказ, но даже в таком случае были трудности. Однако Сергей нашел выход. Он основал собственный бренд одежды, помогая высоким оставаться модными и чувствовать себя уверенно.

"Считаю, что бизнес должен быть личным: делай то, чем пользуешься сам, и делай хорошо, для себя, — поделился Сергей. — Все началось с носков. Хотел носить аксессуар хорошего качества, но моего размера не было. Стал шить. Хорошо, что мне помогают в этом деле близкие люди, знакомые. Сегодня делаем и свитеры, и другие вещи."



Злые языки попадались редко и никогда не отвлекали Сергея от цели, отмечает он. — В школе о моем большом росте все знали с детства, ни для кого это не было сюрпризом. А вот когда я перевелся в местное ПТУ, встретил там пару человек, которые показывали пальцем. Позже они извинялись, говорили, что были неправы. А в баскетболе и вовсе не выделялся — там я «среди своих».

Прямая речь

Ирина Никитина, терапевт:

"Чаще обращаются к врачам, когда рост, наоборот, ниже статистической нормы. У парня же была опухоль в гипоталамо-гипофизарной системе головного мозга. Одна из ее частей отвечает за соматотропин, который более известен как гормон роста. Поэтому с этим работают не только хирурги, но и эндокринологи. Кстати, подобные опухоли головного мозга действительно встречаются довольно редко: одна шестая всех случаев."



Быт да и только

Сергей носит одежду размера 3XL-T, а обувь — размера 55,5. Найти их в российских магазинах почти нереально. И в первую очередь это касается обуви — ее Ильину привозят из-за границы. Сейчас это стало труднее, но мужчина не беспокоится — у него ведь большая коллекция кроссовок.Для работы Сергей Ильин пользуется двумя автомобилями: микроавтобус и купе «мерседес». Первый, кстати, пришлось немного переделать: ставили специальные рельсы, удлинили дверь. Общественным транспортом Ильин практически не пользуется. Сам Ильин отмечает в шутку — поручней слишком много. Живет рекордсмен в квартире с высокими потолками — 3,5 метра. Но признается, что особой перепланировки не потребовалось.