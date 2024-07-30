Восьмимиллиардный человек на планете получила гражданство России

Годовалая уроженка Армении по имени Арпи, названная восьмимиллиардным человеком на Земле, получила гражданство России. О том, что девочка получила паспорт Российской Федерации, «Ленте.ру» рассказал ее отец Карен Закарян.

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«Мы все (отец и трое детей, — прим. «Ленты.ру»), кроме супруги, получили гражданство. Раньше я часто приезжал в Россию, потом решил с семьей переехать в Россию жить. В августе 2023 года мы приехали в станицу Кущевскую, село Ивано-Слюсаревское, и поселились у сестры, до сих пор живем, занимаемся хозяйством. Я чувствую себя, как в Армении. Для меня, в первую очередь, были важны люди, а люди хорошие, общаемся с ними, дети в школу ходят, спасибо учителям и директору, соседи хорошие. В общем, мы довольны. Спасибо всей Кущевской», — поделился мужчина.



Ранее отец Арпи рассказал «Ленте.ру», что имя дочери переводится как «луч солнца» и помимо девочки семья воспитывает еще двоих сыновей.

О рождении восьмимиллиардного человека на планете Земля стало известно в ноябре 2022. Губернатор Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян сообщал, что девочка появилась на свет в Мартунинском родильном доме.

В ООН отмечали, что основной прирост населения планеты до отметки в восемь миллиардов человек обеспечила Азия, а крупнейшим «вкладчиком» была названа Индия.