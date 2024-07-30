20 лет спустя: Как сложилась судьба актеров из мюзикла Notre-Dame de Paris

Франко-канадский мюзикл Notre-Dame de Paris ("Собор Парижской Богоматери") по роману Виктора Гюго появился в 1998 году. В первый же год постановки он стал настолько популярным, что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Дебютировав в Париже, он быстро вышел за пределы Франции и начал триумфальное шествие по миру, очень быстро дойдя и до России. В России мюзикл появился в начале 2000-х. 21 мая 2002 г. в Московском театре оперетты состоялась премьера русской версии мюзикла. Либретто написал известный бард, автор текстов песен для кинофильмов Юлий Ким. А вот слова к одной и самых красивых и самой узнаваемой композиции мюзикла - Belle - написала Сусанна Цирюк. В начале 2000-х она была режиссером легендарной Мариинки.

Российский состав мюзикла получился звездным. Красавицу Эсмеральду, к примеру, сыграла начинающая актриса Светлана Светикова. Горбуна Квазимодо - рок-музыкант, лидер группы "Танцы Минус" Вячеслав Петкун. А одним из исполнителей роли Феба де Шатопера стал выпускник Щукинского театрального училища Антон Макарский.

Роль архидиакона Клода Фролло в первом составе русской версии Notre-Dame de Paris исполнял выпускник ГИТИСа Александр Маракулин. Еще одним исполнителем роли священника стал Александр Голубев.

Роль поэта Пьера Гренгуара, который исполняет песню, открывающую мюзикл, "Пришла пора соборов кафедральных", в первом составе досталась актеру Владимиру Дыбскому.

Несмотря на успех у зрителей (люди специально приезжали в Москву десятки раз, чтобы послушать красивую музыку в исполнении любимых артистов), просуществовало представление не слишком долго. Французские и российские продюсеры в итоге не нашли общего языка. Противоречия оказались настолько серьезными, что проект закрыли.

Как же затем сложилась судьба легендарного мюзикла?

Самую блестящую карьеру из нескольких составов мюзикла сделал Антон Макарский, став впоследствии известным актером и исполнителем.

При этом, как рассказывает сам артист, у него был выбор - пойти в Notre-Dame или другой, стартовавший в начале двухтысячных мюзикл "Норд-Ост" по роману Вениамина Каверина "Два капитана". Как известно, последний проект постигла трагическая судьба.

Впоследствии композиция Belle ("Красавица") стала одной из визитных карточек Макарского. И с годами, уже включив песню в свой музыкальный репертуар, исполнитель поет ее более ярко и прочувственно. Хотя, как признается актер на встречах со зрителями, не любит произносить знаменитую фразу: "Я душу дьяволу продам за ночь с тобой". Ведь настоящая любовь не требует сделок с темными силами. Впрочем, если послушать оригинальную версию этой песни на французском, то она будет намного откровеннее российской интерпретации, но слов про душу, которую герои хотят отдать дьяволу ради красоты уличной танцовщицы, там нет. Это чисто российская версия.

Актерская карьера Макарского началась параллельно с участием в мюзикле - с 2002 года. С 2003 года он уже начал активно сниматься в сериалах, поэтому участие в Notre-Dame пришлось поставить на паузу. Обладая яркой внешностью и незаурядными актерскими данными (хороший актер должен не просто уметь двигаться в кадре, но и передать чувства и переживания своего героя, а главное - вызвать чувства сострадания, сопереживания и вовлеченности у зрителей), он сразу же стал очень востребованным у режиссеров. А зрительницы сопереживали судьбе его экранных героев - не всегда совершающих правильные поступки, но в душе явно не законченных эгоистов и циников, презирающих любые нравственные принципы.

Макарский снялся более чем в 50 сериалах. Актеру удаются и драматические, и комедийные роли. Сегодня Макарский пробует создавать авторское кино вместе с режиссером-документалистом Романом Ганганом. И открыт для новых проектов в кино. Главное, чтобы они были со смыслом.

Творческая судьба музыканта Вячеслава Петкуна связана с группой "Танцы Минус". При этом, как писала ранее "РГ", сама группа порой то будто исчезает (а на самом деле просто играет по небольшим клубам, как бы разгоняясь перед очередным прыжком в хит-парады), то мощно возвращается на большие сцены. И всегда вовремя - "Танцы Минус" особенно необходимы, когда банальности и предсказуемости в рок-музыке становится уже избыточно много. Как отмечается на официальном сайте группы, на счету "Танцев Минус" - 5 альбомов, 11 клипов.

На момент старта Notre-Dame Светиковой было всего 19 лет. После этого мюзикла она попала в команду проекта "Фабрика звезд".

Затем с ней начали работать музыкальные продюсеры Александр Шульгин и Иосиф Пригожин, которые решили выдвинуть ее кандидатуру на участие в "Евровидении". Но туда она так и не поехала, не нашла общего языка с продюсерами. В 2004 году Светикова участвовала в концерте "Невероятные приключения итальянцев в Кремле". Его собрали для звезд итальянской эстрады, которые были популярны в советские годы. В числе приглашенных певцов был и Тото Кутуньо - звезда итальянской эстрады и покоритель женских сердец. Светикова вместе с ним закрывала концерт. Их дуэт зрители приняли на "ура", а в конце номера Кутуньо предложил девушке руку и сердце. Что это было - элемент шоу или проявление истинных чувств пылкого итальянца, певица так и не раскрыла.

Дебют в кино Светиковой состоялся в 2003 году, когда она сыграла в сериале "Трое против всех-2". В сериалах актриса снималась до 2011 года.

После Notre-Dame Александр Маракулин связал свою жизнь с мюзиклами. С 2009 года является художественным руководителем компании Musical Trade Company. Под эгидой этой компании исполняет роли в российской версии мюзикла "Кабаре" и в гастрольной версии мюзикла "Три мушкетера" Максима Дунаевского, в котором исполняет роли Атоса и кардинала Ришелье.

Актер и певец Александр Голубев был равноценным исполнителем роли Фролло в Notre-Dame. Он же появляется и в известном клипе на мюзикл.

У Голубева - музыкальное образование. В 1994 году он окончил факультет музыкального театра ГИТИСа. С 1995 года работает в Московском театре оперетты.

Снимался в сериалах: "Домашний арест", "Интерны", "Лесник", комедиях: "Горько!", "День выборов". Ему, как правило, достаются роли солидных мужчин - чиновников, полицейских. Задолго до Notre-Dame играл небольшую роль у Эльдара Рязанова в "Небесах обетованных".

Обладая довольно сильными вокальными данными, Владимир Дыбский тем не менее широкой публике мало знаком. Да и сведений о нем можно найти немного.

Например, на сайте агента артиста говорится, что актер и певец имеет украинское происхождение. Он родился в городе Виннице 22.01.1969 года. Получил музыкальное образование в Житомирском музыкальном училище имени В.С. Косенко по классу ударных инструментов, после чего поступил в Государственное музыкальное училище Гнесиных. Там и изучал азы эстрадного вокала. Последним местом обучения Дыбского стал Институт современных искусств.

Дыбский и сам работал педагогом, обучая студентов в Государственном училище эстрадно-джазовых искусств. Позже выступал с рок-группой "Реквием".

В кино Дыбский тоже снимался, но пока его актерское портфолио не слишком обширное: роль исследователя в фильме "Гении и злодеи...", эпизодические роли в сериалах "Любовь из золота" и "Две судьбы".

Сегодня Владимир Дыбский постоянно играет на сценах различных театров, является ведущим солистом известных московских мюзиклов.