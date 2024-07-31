Как династия нефтепроводчиков живет на острове, окруженном болотами

В середине августа Тюменская область отметит юбилей. Восемь десятилетий - внушительный пласт истории. У региона она чрезвычайно интересная: образован во время Великой Отечественной войны (показав себя на фронте и в тылу, тюменцы заслужили право отделиться от омичей), стремительное развитие получил в 60-е с пришедшими разведывательными экспедициями, открытием месторождений, промышленной добычей и транспортировкой углеводородов. Если б не нефть и газ, какое бы место в нынешних рейтингах занимал?! Историю, как водится, делают люди. Вот о них и расскажем.

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Петр, Раушания и Дарья Калунины - представители династии нефтепроводчиков линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кедровое" при Тобольском управлении магистральных нефтепроводов компании "Транснефть-Сибирь". На троих 87 лет службы на благо экономики Западной Сибири. Необычно то, что живет и работает семья вдали от Большой земли, буквально на острове, окруженном болотами да реками Кондой и Иртышом. До Тюмени - 500 километров, до Тобольска - 230, даже до ближайшего населенного пункта, села Болчары, - 20. Зимой до острова добираются лишь по зимнику, летом - на вертолете или по воде. Для большинства из нас - невероятная экзотика, а для Калуниных - обычно-привычная жизнь. В ней есть место каждодневному труду и многим радостям, что дарит девственная природа Югры: пару шагов от крыльца - и перед тобой дивный мир, только успевай напитываться впечатлениями. Но обо всем по порядку.

Раушания

Оказывается, основательницей династии можно считать бабушку Раушании Расиховны - в годы войны она работала на нефтяной скважине в Татарской АССР. После школы сама Раушания думала недолго: если получать образование, то только в нефтяном техникуме в родном Лениногорске. Но после вручения диплома слесаря КИПиА в республике девушка не осталась - ее манил Тюменский Север, где удалось побывать на практике.

"Леса и реки. Ягоды, грибы да всевозможная рыба. И самое главное - нет грязи, ведь новые нефтяные и газовые поселки строились на отсыпном песке. Очень мне это понравилось в ваших краях", — вспоминает Раушания.



Обосновавшись вдали от родителей в 1985 году, она начинала на ЛПДС прибористом четвертого разряда, через два года перешла в операторы нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС). Ты управляешь процессом перекачивания нефти, как дирижер руководит оркестром. По сути, на смене оператор - главный человек. Тут уже и ответственность, и спрос другого порядка. С 2005 года Раушания Расиховна - специалист по охране труда; меньше года прошло с тех пор, как получила первую категорию. Занятости ни капли не убавилось - каждый день расписан по минутам: надо оценить ситуации, провести беседы с коллегами, за здоровье которых отвечаешь головой.

"Я 39 лет в компании, больше половины жизни, поэтому в другом месте себя уже не представляю. Условия труда, соцпакет, коллектив - все на достойном уровне. Именно тут я состоялась как специалист, встретила будущего мужа, построила дом. Чего еще желать?!" — комментирует наша героиня.



Петр

Раушания почти два года работала на "Кедровом" оператором станции, как в Болчары после армии вернулся местный паренек Петр Калунин. Яркую и бойкую девушку заметил сразу: на волейбольных стартах она едва ли не азартнее всех девчонок болела за спортсменов. Познакомились, пошли гулять, взялись за руки… Видимо, то была, как в книгах и фильмах, одна судьба на двоих. В феврале нынешнего года супруги отметили коралловую свадьбу.

"Вот это я не промахнулся!" — шутит глава семьи.

"Со мною только так!" — подначивает его жена.

Петр Александрович начинал слесарем и линейным трубопроводчиком, потом 19 лет управлял бульдозером и вот уже 17 лет - водитель пожарного автомобиля. В разговоре с корреспондентом "РГ" вспомнилась такая подробность: оказывается, отец Петра был главным лесничим по Кондинскому району и во время прокладки нефтепроводов сотрудничал с экспедициями. Значит, неспроста его поманила серьезная сфера.

"Любая работа не терпит ленивых, а наша тем более. Сколько лет я по нефтяным трассам оттрубил как бульдозерист! Да и теперь ни дня простоя - пожарная машина постоянно выезжает на строительство и ремонт нефтепроводов, а протяженность наших участков - более 200 километров, ты должен быть постоянно начеку", — рассказывает Петр.



Взрослели молодые специалисты вместе с коллективом и своей станцией. Ее, кстати, ввели в эксплуатацию в 1981 году для транспортировки нефти по двум магистральным трубопроводам Сургут - Полоцк и Холмогоры - Клин.

"Станция обрастала домами, социальными объектами. Построили многоквартирники для работников, появились детсад, школа, даже клуб. И мы, как настоящие островитяне, в будни, выходные, праздники вместе, дружно. У кого свадьба, выносят столы. У кого ребенок родился, та же история. Появлялись новые семьи, формировались новые династии. Черемисины, Рычковы - не одни мы остались верны делу", — признается собеседница.



Дарья

Единственная дочь Калуниных Дарья пошла по стопам родителей: сначала - аппаратчик очистки сточных вод и вот уже третий год, как когда-то мама, - оператор НППС. Ее муж водит пожарный автомобиль наряду с тестем.

"Какую стезю выберут две внучки, пока не знаем. Но если бы пошли за нами, вот счастье - плечом к плечу со старшими. Тем более молодежь у нас привечают, коллектив активный и мобильный", — мечтают бабушка с дедом.



С Севером навсегда

Люди задорные и боевые, ветераны труда предприятия, Раушания и Петр продолжают работать, а кроме того, находят время на увлечения. Как истинный северянин глава семьи охотничает и рыбачит, его вторая половинка в зоне рискованного земледелия умудряется выращивать райские цветы, рукодельничает.

"Есть у нас и общее дело - собираем и заготавливаем грибы. Ох, какая это страшная зависимость - сначала наломаем, потом варим, парим, жарим, маринуем, икру крутим, — смеются оба. — Великая югорская природа не жадничает - угощает и черникой с морошкой, кедровой шишкой. А рыба у нас знаете какая?! Сами себе завидуем!"



С Петром Александровичем и дочерью Дарьей понятно: они местные, им с малолетства милы родные просторы, островное житье-бытье. А вот Раушания, некогда уехавшая из Татарстана, не скучает ли по отчим местам?