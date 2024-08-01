У песен разные судьбы: интервью с создателем ВИА "Самоцветы" Юрием Маликовым

Так совпало, что свои дни рождения в июле отмечают легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» и его создатель Юрий Маликов. С ним побеседовала «Вечерняя Москва».

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31 июля 1971 года состоялся первый концерт «Самоцветов». О секрете долголетия коллектива «ВМ» попросила рассказать его основателя Юрия Маликова.

Юрий Федорович, созданной вами музыкальной группе уже 53 года. Редко какой коллектив может похвастаться таким «рабочим стажем»...

— Есть такое понятие в легкой атлетике — спринтер. Это бег на короткую дистанцию, а стайер — бег на дистанцию длинную. Наш ансамбль я причислю к стайерам, которые правильно распределили силы на километрах. В итоге выдержали все испытания, которые возникали на нашем пути. Через сложности проходят любые музыкальные группы.

Когда «Самоцветы» создавались, вокально-инструментальных ансамблей было немало. Но вы выдержали конкуренцию.

— Приходилось, как в боксе, держать удар. Конкурентами были «Веселые ребята», «Голубые гитары», «Поющие сердца» и другие. Конкуренция есть всегда, чувствуем ее и сегодня. Главное — твердо придерживаться своего направления, жанра, что мы и делаем.

Примечательно, что песни «Самоцветов» до сих пор на слуху. Как мне кажется, сейчас на эстраде нет ничего подобного….

— Соглашусь. И уже вряд ли будет. Хорошо, что моя дочь Инна (музыкальный продюсер, руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы», созданной ею и Юрием Маликовым в 2006 году. — «ВМ») продолжает давать жизнь песням ВИА «Самоцветы». И в то же время она делает что-то новое в своем ключе.

Мне приятно, например, что Хор Турецкого исполняет наши композиции «Увезу тебя я в тундру» и «Комсомольская площадь». У каждой песни своя судьба. У наших она счастливая — это творения на все времена. Мне просто повезло на авторов и исполнителей. И я очень хочу дожить до того дня, когда «Самоцветам» исполнится 55 лет, чтобы отметить уже круглую дату.

Какую возрастную аудиторию музыкальный коллектив радует сегодня?

— В основном людей от 50 лет. Зрители часто подходят после концерта, делятся воспоминаниями. Кто-то говорит, что вырос на наших песнях и «Школьный бал» до сих пор вызывает ностальгию по школе. Кто-то рассказывал, что композиция «Строим БАМ» действительно помогала создавать Байкало-Амурскую магистраль. Очень интересно общаться с теми людьми, которые прожили с нами эти годы.

А как вам сегодняшняя эстрада?

— Она живет своей жизнью. Кому-то везет больше, кому-то меньше, кто-то прикладывает мощные усилия, кто-то пробивается и без них. Эстрада была, есть и будет и в СССР, и сейчас, и в будущем. Без нее никуда.

Только сейчас такое количество музыкальных направлений и исполнителей, что уследить за всем просто невозможно.

Видите в этом плюсы или минусы?

— На мой взгляд, это хорошо. Есть из чего выбрать. И нет никаких ограничений. Главное, чтобы все было пристойно, без пошлости и нелитературных выражений. Кстати, и с кинематографом сейчас полный порядок в плане количества кинолент. Раньше один фильм крутили подолгу, например «Два бойца» или «Чапаев», и все смотрели их по несколько раз, а сейчас глаза разбегаются — какое бы кино посмотреть.

А если говорить о качестве современных песен?

— Раньше песня держалась на трех китах — это поэт, композитор и исполнитель, а сейчас порой аранжировщик не работает над композицией сам, за него сочиняет техника. Она способна придумать мелодию. Мне кажется, что скоро за нас многое будет решать искусственный интеллект. А раньше мы все вместе работа ли над текстами и музыкой на репетициях. Сейчас же песню может спеть любой. Достаточно музыку «подложить». Причем аранжировка может быть сделана где-нибудь в Швеции, подпевки — в России, а сводить песню могут в Грузии. Над одной песней работают порой незнакомые друг с другом люди. Думаю, это не совсем правильно. Поэтому и итог бывает разным. Но иногда, правда, получаются и интересные творения...

Которые в былые времена должны были пройти еще и худсовет. Насколько он был необходим, как вы считаете?

— Худсоветы были нужны, но они не всегда помогали. Там, как правило, сидели закостенелые дяди и тети, которые иногда навязывали свой вкус, не всегда чувствовали время. А зрительская аудитория всегда хотела услышать что-нибудь новое. Худсовет же мог легко «законсервировать» то или иное произведение. К нам иногда тоже придирались. Даже такую патриотическую песню, как «Мой адрес — Советский Союз», пропустили не сразу.

А не кажется вам, что сегодня появляется довольно много песен-однодневок?

— Есть такое. Композиция может мгновенно стать популярной, но, продержавшись на плаву, скажем, дней 10–15, способна так же быстро исчезнуть. А песни, созданные в Советском Союзе, живут десятилетиями — люди помнят и поют их до сих пор.

Наверное, потому, что в большинстве из них содержится смысл?

— Да, конечно. Но сегодня и потребность зрительская стала значительно проще. Не хочу никого обидеть, ни авторов, ни исполнителей, но людей порой вполне устраивают «джага-джага» или «пуси-муси». Нет, конечно, иногда кому-то хочется услышать красивую мелодию с глубоким текстом, но, к сожалению, и первоклассных композиторов, и поэтов-песенников сейчас не так много.

Вы согласны с тем, что уровень современной эстрады в целом гораздо ниже, чем в советское время? Может, еще и потому, что сейчас поют все кому не лень, в том числе и блогеры без музыкального образования?

— Музыкальное образование у человека поющего, на мой взгляд, должно быть обязательно, артист обязан знать ноты. Сегодня же каждый ищет, каким бы способом зрителя зацепить. Не сильным вокалом, нет, а чем-нибудь необычным во внешности или костюме. В принципе, раньше такое тоже иногда встречалось. Вспомните, например, Бориса Моисеева. Борис, на мой взгляд, был действительно прикольным...

В любом случае раскрутиться сегодня, наверное, проще, нежели тогда, когда вы начинали свой творческий путь?

— Безусловно. Раньше нас могли слушать лишь на виниловых пластинках и иногда по радио, потом уже — по ТВ, а сейчас есть интернет, где с помощью ТикТока и соцсетей любой может стать популярным. Время другое. Если ты произвел впечатление, твое творчество кого-то зацепило, на тебя обращают внимание, ставят лайки, подписываются — и тогда ты начинаешь «крутиться и вертеться». Это хорошо, надо давать дорогу молодым и талантливым. Это такое широкое народное творчество, совершенно новый вид искусства, когда десятки миллионов человек что-то придумывают и выкладывают в сеть. Среди того, что мне там попадается, иногда бывают вещи довольно интересные.

А как вы относитесь к артистам с бедными вокальными данными?

— Я вам так скажу: иногда драматический артист, не имея голоса, может донести до душ людей больше эмоций и смысла. В свое время Владимир Ивашов спел песню «Русское поле» с невероятной теплотой и добротой. Если бы эту композицию исполнил оперный певец с прекрасным голосом, она звучала бы иначе. Леонид Утесов, Марк Бернес или Клавдия Шульженко не обладали суперголосами, но песню чувствовали великолепно, доносили ее до слушателя сердцем и душой, переживали. Зрители всегда оценивают это положительно, их это трогает. Голос необходим для определенного вида искусства. Например, для оперы. Если же, например, говорить о моем сыне, Дмитрий больше музыкант, композитор, чем вокалист.

Кстати, он сам хотел получить консерваторское образование или вы его к этому подтолкнули?

— Мы жили в доме композиторов, многие из которых были выдающиеся. Каждый день слышали рояль. И Дима родился в семье музыкантов. Он, может, и хотел стать спортсменом, желал играть в хоккей, но мы его чуть-чуть направляли. Когда Диме было шесть лет и к нему приезжал на дом педагог, он убегал через окно. Жили мы тогда на первом этаже. Когда его возвращали, вид у него был унылый. А дочь Инна, наоборот, очень хотела научиться играть на фортепиано. Но не было мест. Отдали на скрипку. Она целый год пилила скрипку, мучилась, но не получилась из нее скрипачка. Потом всетаки перешла на фортепиано, окончила музыкальную школу по классу фортепиано и затем ГИТИС. А Дима в итоге — консерваторию с красным дипломом. У каждого своя судьба, но от родителей все равно очень многое зависит. Все-таки влияние дома и семьи на первом месте. Я всегда говорил своим детям, что образование нужно для интеллекта. Не будет образования — не будет развития.

Юрий Федорович, что вы думаете о тех артистах, которые уехали из страны?

— Каждый человек должен сам отвечать за свои слова, поступки и творчество. У каждого свой жизненный путь, он его выбирает сам. Я этих людей не могу ни приветствовать, ни порицать. Надо разбираться, знать человека, его характер, судьбу. В любом случае в России осталось очень много талантливых людей. От того, что кто-то уехал, жизнь ведь не остановилась.

Недавно вы отметили день рождения. Вам исполнился 81 год, но возрасту вы никогда значения не придавали. Чем заняты сейчас?

— Задача номер один сегодня для меня — сохранить здоровье. Им и занимаюсь. На него надо было обратить внимание еще лет 30 назад, а я этого не делал. Так что советую всем проходить диспансеризацию хотя бы раз в год. Вот сейчас настойчиво уговариваю жену заняться этим, но убедить ее непросто. А что касается моего дня рождения, то отметил я его в семейном кругу. Близкие надарили мне много разных вещей, младший внук нарисовал картину.