Лишился ног, но не силы духа: как баскетболист из Чечни поднялся на Эльбрус

Арби Исаев — самый молодой игрок чеченского баскетбольного клуба на колясках «Ламан Аз». В 14 лет юноше ампутировали обе голени, но трагедия его не сломила. О жизни после операции, нелегком восхождении и планах на будущее, рассказал сам Арби Исаев.

«Отец сказал, чтобы я не сдавался»

— Подростками мы с друзьями любили гулять около железной дороги в нашем селе Новотерское Наурского района. У нас было экстремальное развлечение — прокатиться на товарном вагоне, держась на трехступенчатой лестнице. Как-то раз я зацепился за боковой красный кран, который вдруг начал перекручиваться. Я сорвался и попал под колеса. На мгновение потерял сознание, очнулся на рельсах.

Друзья побежали к ближайшему дому, позвали на помощь. Мужчина перевязал мне ноги веревкой, чтобы остановить кровотечение, и вызвал скорую помощь. В больницу меня в итоге отвез полицейский, который оказался неподалеку: решили не дожидаться скорой.

Я помню все: нестерпимую боль, как меня везли, как делали наркоз. Об ампутации узнал, когда пришел в себя после операции. В больнице я провел полгода. У меня была сильная фантомная боль. Наверное, даже сильнее, чем та, которую я испытал под поездом. Никакие таблетки не помогали.

Для мамы это была большая трагедия, она не хотела верить в произошедшее. Отец сказал, чтобы я не сдавался, что все в руках Всевышнего.

«Мне сразу сделали протезы, и я пошел»

— Я не передвигался на коляске даже первое время. Мне сразу сделали протезы, и я пошел. Даже специалист, который их устанавливал, был в шоке. Он спросил, точно ли я никогда на них не ходил?

Стопы протезов — карбоновые. На культи надеты силиконовые чехлы, которые не дают дышать ногам. Без проблем хожу по часу-полтора, но потом нужно отдохнуть минут пять.

Сейчас у меня уже пятые протезы. Думаю, больше менять их не нужно, только если запчасти, которые будут выходить из строя.

«Нужно много тренироваться»

— Я заочно учусь в Чеченском педагогическом университете, оканчиваю онлайн-курсы по программированию, учу язык Python. Работать хочу в этом же направлении. Самостоятельно изучаю английский язык. С недавних пор занимаюсь баскетболом.

В прошлом году в Адлере я участвовал во Всероссийских соревнованиях по параолимпийским видам спорта — поднимал штангу. Там познакомился с моим сегодняшним тренером по баскетболу Имраном Газиевым, и он меня переманил к себе. Сказал, что штанга — это не мое (улыбается).

Мне нравится баскетбол. Моя цель — одержать победу во всероссийских соревнованиях и стать кандидатом в мастера спорта. Ради этого трижды в неделю с пересадками приезжаю из села в Грозный.

У нас хороший зал, правда, покрытие — линолеум, а колясочникам нужен паркет. Тренировку пропустил лишь один раз: сдавал экзамен на права. Если удастся когда-нибудь купить машину, до города будет добираться легче.

«Хотелось закончить начатое»

— Три года я являюсь подопечным благотворительного фонда «Жизнь в движении». Сотрудники обеспечивают меня хорошими протезами, приглашают куда-нибудь.

Например, в Крыму был в адаптивном скальном лагере «Путь к вершинам», где прошел сложные маршруты и достиг вершины горы Болван. Приглашали также кататься на лошадях. Тогда все были удивлены, что я владею основами джигитовки. Спрашивали: «У тебя есть навык?» Я решил пошутить и ответил, что нет. Потом признался, что умею кататься на лошади с детства — часто пропадаю на ферме двоюродного брата.

Когда этим летом я узнал, что в рамках проекта фонда «Путь к вершинам» планируется восхождение на Эльбрус, попросил взять меня. Хотелось закончить начатое: два года назад у меня уже была неудачная попытка. Тогда я поднялся на высоту 5 450 метров. Холод, град и ветер, который сбивал с ног, — из-за этого культи уставали, и могло не хватить сил на спуск.

Второе восхождение началось 12 июля — после нескольких дней акклиматизации на разных высотах. Мы поднимались с Михаилом Слинкиным. О том, что он 13-кратный параолимпийский чемпион по сноуборду, я узнал, когда мы уже спустились. С нами поднимались еще три сопровождающих: инструктор, спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оператор.

«С каждым метром было все сложнее»

— Ратрак довез нас по склону до высоты 5100 метров, оттуда мы уже выдвинулись к цели. Погода была солнечная, шли хорошим темпом — даже обогнали три команды. До Седловины добрались часа за два. Передохнули, выпили чай, но вскоре началась горная болезнь — голова болела так, будто вот-вот взорвется, тошнота, стал терять силы. Выпил колу, стало получше.

С каждым метром было все сложнее. Отдохнешь пять минут, а через 10−15 шагов опять трудно дышать. Часто останавливаться было неудобно перед командой. Взял себя в руки, мы начали делать передышки через каждые 40 минут. Я снимал протезы и силиконовые чехлы, чтобы их просушить.

Когда оставалось 40 метров до финиша, я смотрю и понимаю, что для меня это как целый километр. Самые же сложные были финальные 10 метров. Когда я дошел до столба с надписью 5 642 метра, сразу же упал. Затем встал сфотографироваться и поднять флаг фонда и опять рухнул.

Несмотря на снег, было тепло. Все сняли куртки, а у меня не было сил. Я просто лежал и ждал, когда они закончат фоткаться. С высоты было видно Каспийское море, горы — очень красивый пейзаж. Я был невероятно рад, что поднялся, эмоции переполняли, даже слезы накатились. Не помню, когда последний раз плакал.

Так как у меня не работают стопы, и я не могу их контролировать, на обратную дорогу для меня заранее вызвали МЧС на высоту 5 500 метров. Туда я дошел сам, а ниже меня спустили на носилках, как на санях.

«Не хочу быть обузой для семьи»

— Я люблю путешествовать. Люблю ходить и даже бегать. Как-то проверял свою максимальную скорость в обычных протезах на беговой дорожке. Получилось 10 километров в час. Планирую сделать беговые протезы, чтобы участвовать в соревнованиях.

Начал больше читать. К этому меня приучил Ибрагим. Этот человек узнал обо мне через фонд и во всем помогает. Ибрагим живет в Москве и присылает мне книги, а потом заставляет их пересказывать (смеется). Курсы программирования, которые я оканчиваю, для меня тоже он организовал: нашел учителей, оплатил все.

Какая у меня мечта? Помимо того чтобы жениться? (улыбается) Пусть она останется секретом. В планах — стать профессиональным программистом, зарабатывать деньги. Я не хочу быть обузой для семьи. Наоборот, хочу обеспечивать родителей. Сегодня это главная цель для меня.