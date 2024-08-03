Вебкам-модель рассказала о проблемах с психикой и перечеркнутом будущем

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал запретить вебкам в России. Работница секс-индустрии из Москвы рассказала «ФедералПресс», почему законодательный запрет не убережет тысячи россиянок от неверных решений, которые могут сломать будущее.

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На этой неделе в Киргизии приняли закон об уголовной ответственности за организацию вебкам-студий. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что и в России необходимо законодательно запретить вебкам, а всех вебкамщиц устроить работать кассирами и уборщицами.

Работница секс-индустрии из Москвы Дарья рассказала «ФедералПресс», как обстоят дела с вебкамом в России и чем работа там опасна для россиянок.

«Именно вебкам портит жизнь гораздо сильнее, чем любая другая работа в секс-индустрии. Можно сказать, в определенном отношении это хуже, чем проституция. Работа в стриптизе, в салонах эротического массажа или в борделях не транслируется в Сети, и если впоследствии ты хочешь замаскировать эту часть биографии, сделать это будет гораздо проще. А интернет помнит все», – сказала Дарья.



Она предупредила, что обнаженные фотографии или видео с трансляций могут «всплыть» в любой момент. Кроме того, их могут увидеть дети или их одноклассники.

«Следует хорошо подумать: а что, если у тебя будут дети? Девушку, которая когда-то работала на вебке, потом может найти ее сын или его друзья и, соответственно, подвергнуть своего друга травле. Сможешь ли ты объяснить ребенку, что это было?» – добавила москвичка.



Найти «обычную» работу бывшей вебкамщице сейчас гораздо проще, чем 10–20 лет назад, тем не менее выбор невелик.

«Очень многие рядовые вакансии будут недоступны после того, как твои фотки засветятся в интернете, не говоря уже о высокопоставленных должностях», – заявила девушка.



Самый распространенный вариант начать новую жизнь для бывших секс-работниц – это открыть свой бизнес, но и в этом случае могут возникнуть проблемы. Успешную бизнес-вумен могут затравить вчерашние клиенты, если ее фотографии окажутся в широком доступе.

Кроме того, работа в вебкаме накладывает негативный отпечаток на психику. Особенно тяжело приходится девушкам, которые работают не из своей или съемной квартиры, а из студии.

«Не каждая девушка сможет психологически и физически вынести восемь часов кряду сидеть у камеры и даже бровью не повести, никак не показать, что ты устала, что тебе плохо и тебе не нравится все, что здесь происходит», – сказала Дарья.



При этом запрет вебкам-бизнеса в России вряд ли снизит количество девушек, которые выбрали для себя такую работу. По словам Дарьи, уже сейчас «войти в профессию» достаточно сложно, поскольку существует много технических вопросов, включая вывод заработка, с чем не все хотят иметь дело.

Криминализация же сферы может принести владельцам вебкам-студий дополнительную прибыль.

«При криминализации повышается цена на услуги. Сначала, может, будет резкий откат, а потом все либо вернется на прежний уровень, либо такая работа станет еще популярнее, поскольку там поднимутся зарплаты», – объяснила москвичка.



Напомним, ранее в Госдуме призвали уберечь молодежь от вебкама. В комитете по защите семьи подчеркнули, что молодые девушки легко могут испортить себе жизнь.