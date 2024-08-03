Старейшая женщина Нью-Йорка раскрыла тайну своего долголетия

Старейшая жительница Нью-Йорка Луиза Джин Синьоре, которой недавно исполнилось 112 лет, назвала секретом своего долголетия то, что она так и не вышла замуж, сообщает американская газета TheNew York Post. Кроме того, американка не имеет детей.

© unsplash

"Вот почему я живу. Вот почему со мной все в порядке, потому что я не вышла замуж. Ни замужества, ни детей. Я бы предпочла быть незамужней", — утверждает Синьоре.



Как считает женщина, «когда ты женат, у тебя много проблем». Кроме того, долгожительница отметила, что придерживается здорового образа жизни. Синьоре не курит и не употребляет алкоголь.

Ранее еще одна американская долгожительница Элизабет Фрэнсис, которой исполнилось 115 лет, рассказала, что секрет ее долгой жизни кроется в принципе «говори, что думаешь, не сдерживайся». Она проживает со своей дочерью, которой исполнилось 95 лет.

До этого врач и ведущая Елена Малышева рассказала, что занятия йогой помогают обрести душевное равновесие и снизить уровень стресса. По ее словам, такая практика помогает уменьшает артериальное давление. Это объясняется тем, что регулярные занятия йогой позволяют выработать правильное дыхание.