Вячеслав Иванов: ученик токаря, олимпийский чемпион, главный «академик» СССР

Академическая гребля – это вид спорта, который только на первый взгляд кажется простым. Главная его тонкость – уметь работать на пределе сердечных сокращений. Иными словами, нужно быть готовым разогнать пульс до невероятных 200 ударов в минуту и работать, работать, работать…

© Олимпийский чемпион Вячеслав Иванов // РИА Новости

Этот вид спорта очень изнашивает организм. Поэтому двукратные, а тем более трёхкратные олимпийские чемпионы здесь большая редкость. Особенно в самом сложном виде – одиночке, где некому подстраховать твою ошибку. И всё же трёхкратные олимпийские чемпионы в академической гребле есть. А первым из них стал москвич Вячеслав Иванов.

Он был бойким мальчишкой, немного задиристым и с каким-то особенно ранимым чувством внутренней справедливости. В школьные годы, уже после возвращения из эвакуации, он записался во все спортивные секции рядом с домом. Это очень нравилось его матери: всё ж при деле, не шляется по дворам. Ей было тяжело воспитывать мальчика, ведь Славкин отец погиб на фронте, освобождая Ленинград.

Славка мог стать футболистом, хоккеистом, бегуном на средние дистанции, но его выбор пал на бокс. Сохранились свидетельства, что Иванов даже принимал участие в соревнованиях за общество «Спартак». Но в какой-то момент с боксом стала соперничать гребля. По слухам, вмешалась мама, которой не нравились брутальные синяки будущего олимпийского чемпиона.

Об Олимпиадах тогда, разумеется, никто не думал. Достаточно сказать, что в 16 лет, как и подобало юношам пятидесятых, Вячеслав Иванов устроился на завод учеником токаря. Его ждала совсем другая жизнь, но летом 1955-го он, представляя родной «Машиностроительный завод имени 1-го мая», выиграл золото юношеского чемпионата СССР и бронзу взрослого.

А тут случилось следующее. Чемпион Олимпийских игр 1952 года Юрий Тюкалов объявил, что переходит в двойку. Тут же выяснилось, что место главного одиночника страны оказалось вакантным. Иванова посадили в это кресло, можно сказать, «на вырост». Но Иванов решил, ни за что не упускать этот шанс.

Его первой заграничной поездкой был Чемпионат Европы в Югославии. Примерив континентальное золото, Иванов отправился в Мельбурн, где предстояло принять старт в главном событии четырёхлетия.

Его основным соперником считался австралиец Стюарт Маккензи. Они были почти ровесники. Но для Славы всё было впервые, а Маккензи уже считался звездой. И вёл себя австралиец соответствующе. Широко известна следующая история. Однажды Маккензи увидел, что Иванов собирает автографы известных спортсменов. Он выхватил химический карандаш и оставил на открытке Иванова свою размашистую подпись, добавив к ней римскую цифру I.

Но стать первым австралиец не смог. Эта была славная дуэль. В финальном заплыве других соперников у них не было. Оба разогнали свои сердца до максимальных значений. И шли они нос к носу почти до самого конца:

– Первый олимпийский финал в Австралии был сложнейшим во многих отношениях. Переезд занял, увы, больше недели. Получился большой перерыв в тренировках. Озеро Вендри оказалось незащищённым от ветров, и волны на старте буквально заливали лодки. Практически я ничего не знал и о своих соперниках. И, наконец, вполне понятное в 18 лет волнение. …Маккензи не выдержал и сложил оружие уже за 40 метров до финиша. Моя лодка доплывала по инерции, так как у меня не осталось никаких резервов, – вспоминал Иванов в статье «Поймай ход лодки!» для газеты «Советский спорт».

Это была их первая встреча. Вторая произошла четыре года спустя в Риме. Дуэли не получилось. Точнее, она прошла вдали от широкой публики.

Все понимали, что на золото Рима есть всего два претендента. Это понимал и Маккензи. Во время тренировочных заплывов он предложил Иванову проверить силы. Они толи в шутку, толи в серьёз махнули наперегонки по гребному каналу. Иванов выиграл. Маккензи, сославшись на травму, снялся с соревнований. Поговаривали, что австралиец просто понял всю бесперспективность своих грёз.

Но, как всегда, лучше всего запоминается последнее. Маккензи здесь уже не было. Да и вообще, гребля была уже другой. Основными соперниками Иванова считались немец Ахим Хилль и американец Дональд Сперо.

Началось всё более чем неприятно. В академической гребле финальному заезду предшествуют несколько квалификационных раундов. И так получилось, что свой полуфинал Иванов проиграл. Шансы на продолжение борьбы оставались лишь теоретические. Но хуже всего было то, что двукратный олимпийский чемпион натёр вёслами кровавые мозоли.

В финал советский спортсмен отобрался через утешительный заезд. А потом случилось маленькое чудо. Из-за высоких волн соревнования перенесли на сутки, и ладони удалось восстановить.

Сам же финал проходил в яркой борьбе. Иванов был настроен философски, ему уже не надо было ничего доказывать. Он решил ехать по Сперо. Когда со старта оказалось, что войти в гонку удалось довольно гладко, Иванов понял, что шансы на медаль у него есть. В какой-то момент он стал искать глазами Хилля. Лишь обернувшись (гребцы-академисты соревнуются спиной вперёд), он понял, что поставил не на того соперника. Ему нужно было караулить Хилля.

Хилль был в трёх корпусах впереди. Хилль тоже мечтал об этом золоте. В Риме после бегства Маккензи серебро досталось именно ему. Правда отрывы тогда были огромными. И вот сейчас Хилль был впереди.

Иванов уже работал на предельных частотах. Но он сумел добавить ещё. С каждым гребком отрыв от Хилля уменьшался, а за 50 метров до финиша, немецкий спортсмен сдался. Черту, определяющую чемпиона Олимпийских игр в Токио, они оба пересекли по инерции. Рассказывают, что, когда Иванова вынимали из лодки, он потерял сознание.

Это был первый случай в академической гребле, когда один человек выиграл три олимпиады подряд. Позже этот успех повторит финн Пертти Карппинен, которому покоряться три «бойкотные» Олимпиады в Монреале, Москве и Лос-Анджелесе.

Иванов же очень мечтал о четвёртой медали. В сборной СССР ему по-прежнему не было равных. А вот в мире уже выросла очень сильная смена. И руководство не хотело видеть Иванова проигравшим. Возможно, это было верное решение. Великие спортсмены должны уходить непобеждёнными.

5 августа 2024 года стало известно, что сердце Вячеслава Николаевича Иванова остановилось на 87-м году жизни.