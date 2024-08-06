Как старейшая актриса Театра марионеток променяла работу в НИИ на роль Чебурашки

Петербургской актрисе Фаине Костиной исполнилось 85 лет. Народная артистка России, человек-эпоха, ученица самого Евгения Деммени, основателя первого государственного профессионального кукольного театра нашей страны.

© Российская Газета

Мы встретились и побеседовали с юбиляршей в ее родном Театре марионеток на Невском, где она служит уже 64 сезона, сыграла около 200 ролей, проводит экскурсии для зрителей. Кстати, Костина - первая исполнительница роли Чебурашки в российском театре кукол.

Приключение

Фаина Ивановна, никогда не жалели, что выбрали такую необычную профессию?

Фаина Костина: Наоборот, я очень боялась потерять ее. Так старалась! Я была счастлива, что меня приняли в театр, прямо бежала на работу на Невский из дома с Петроградской.

"Ученица самого Деммени!" - так всегда представляют вас. А как вы ею стали?

Фаина Костина: Я неожиданно попала на просмотр в театр, это было просто как приключение. Мне было 20 лет, работала в НИИ синтетического каучука. И в голову не приходило, что я буду работать с куклами! Кружков в Ленинграде было в то время много, в том числе - кукольных. Но я пошла на фехтование! А куклы меня занимали как художника: я делала из картона фигурки и костюмы для них.

Показываться в театр пришли человек десять. А в фойе сидела вся труппа. Как я потом узнала - не только актеры, но и бухгалтерия, и осветители… Театру нужна была актриса, и всем было интересно, кого примут. Взяли двоих.

© Российская Газета

Поджилки тряслись на показе?

Фаина Костина: Я даже не волновалась! Что теряю? Не болела ведь этой мечтой. Не возьмут - и ладно… Я - актриса кукольного театра? Забавно. Но почему нет? Я посмотрела американский фильм "Лили" о кукольнике. И наши замечательные "Золотой ключик", "Золушка" крутились в голове…

Выбрала человека со смешливыми глазами (оказалось - замдиректора театра Шиляева), кому буду читать басню "Ворона и Лисица" прямо глядя в глаза. Сплясала "Барыню", даже вприсядку. Спела "Подмосковные вечера" (песня тогда только появилась, не была закрученной). Проверили слух, дали "пролялякать" песню Королевы из "Гулливера".

Приняли! Мне сразу все там понравилось. Большое зеркало в гардеробе, на подставке, в нем все такие красивые! Запах дерева (кукол вырезают из дерева), свет от фонарей. Я увидела чудесных людей. Все здоровались со мной, внимательно смотрели на меня, улыбались! Появилось ощущение, что я тут нужна. Это было впервые. Меня, такую молодую, почему-то сразу стали звать "Фаиной Ивановной"…И я решила: если меня возьмут, то я никуда отсюда не уйду. Это мое! И вот 64 года здесь работаю.

Помню, как Евгений Сергеевич спросил, знает ли мама, что я буду работать в кукольном театре. "Знает!" - ответила я, хотя это не было правдой. Еще он спросил, сколько я получаю в НИИ. Назвала. "У нас вы будете получать меньше". "Это не играет никакой роли", - сказала я. Мне дали ученическую ставку. Я боялась, что меня могут в любой момент уволить. Как-то простудившись, стала лечиться, как сумасшедшая, чтобы никто не увидел меня больной.

© Российская Газета

Первые аплодисменты

Ваша первая роль?

Фаина Костина: Меня сходу ввели в марионеточный цирковой спектакль, на роль мальчика, прогуливавшего школу из-за любви к цирку. Уже на третий день был Заяц. Он выскакивал, пел песню и при этом дрожал. Эпизод! Первые аплодисменты - это меня потрясло. Я потом всю ночь не могла заснуть.

В первый год я ввелась почти в весь репертуар. Играла Редиску, симпатичную подружку Чиполлино, а через полгода - уже самого Чиполлино. Любила свою девочку Олю в спектакле "Колосок - волшебные усики", крохотную Птичку-невеличку в "Мичек-Фличек". А потом Деммени дал мне Красного лилипута в "Гулливере", уже марионетку, куклу сложную, требующую особого подхода. Это тот самый "переходящий" персонаж, которого давали всем молодым актрисам и актерам. С его выхода начинался спектакль.

Козявка, Блоха, Свинья-копилка - ваши персонажи. А в молодости не мечтали играть Джульетту? Нину Заречную, Роксану, Агафью Тихоновну…

Фаина Костина: Я мечтала не о драме. Очень любила оперу, хотела быть "оперной дивой"! После войны меня, ребенка, водили на оперу и балет в Кировский театр (Мариинский), в Малый оперный (Михайловский), в Консерваторию. Вся наша семья была влюблена в театр. В то время было много фильмов о композиторах - Глинке, Мусоргском, Чайковском. Прогремел "Большой вальс".

Дома, когда все уходили на работу, пела арии, которые знала. Перед зеркалом, в разных платьях, шалях, на каблуках… Сначала я поняла, что художник из меня не получится (была неплохим копиистом), а потом - и что оперной дивой мне не стать. Это что-то заоблачное.

А в театр Деммени вас в детстве тоже водили?

Фаина Костина: Конечно! Три спектакля помню до сих пор. Они произвели на меня потрясающее впечатление. "Мертвая царевна" - это первый спектакль, который Евгений Сергеевич Деммени восстановил после войны. Еще "Гулливер": я, уже взрослый человек семи лет, была в восторге от того, как куклы бегают по канату, даже на стул залезла, чтобы это разглядеть! А в "Репке" меня восхитил Кот, который лежал на печи, мурлыкал, а когда появлялась собака, он так забавно шипел! Такую ерунду запомнила! Как интересно, когда у куклы есть трюк! Куклы требуют трюков, неожиданностей. Может быть великолепная пластика, но когда есть трюк - это настоящее чудо.

© Российская Газета

Любовь к театру - семейная

В вашей семье еще кто-то связан с театром? Дети, внуки росли за кулисами? Бывало, кричали во время спектакля: "Это моя мама/бабушка!"?

Фаина Костина: У всех членов моей семьи - большая любовь к театру. За кулисами никто не рос. Но приходили на все спектакли. Внучке сейчас семь лет. Был случай однажды на спектакле "Улыбка клоуна". Мой муж Юра играл клоуна, и наша дочь Полина, гордая, тихонько сказала девочке-соседке в зале: "Это мой папа!" А как она была недовольна, когда мне доверили роль Свиньи-копилки (такой заразы! Негде пробы ставить!). В антракте Полина пришла ко мне со слезами: "Зачем ты взяла эту роль?!" Да, это отрицательный персонаж, но каждая актриса мечтает сыграть такую роль. Я все время играла интересных героев - современных детей, принцесс, она привыкла к этому, и вдруг Свинья!.. А папа играл Тигренка.

Вы познакомились с будущим мужем в театре?

Фаина Костина: Конечно. И 46 лет уже живем.

Вокруг света

Где только не побывали куклы Деммени! Весь мир, наверное, объехали? И вы тоже?

Фаина Костина: Всю Европу - точно. Можно долго перечислять страны. В нескольких городах Франции, Италии, Германии побывала. Куклы Деммени выставлялись в музеях, получали медали на международных выставках.

На выставке наших кукол в Тель-Авиве несколько лет назад, увидев Чебурашку, многие зрители плакали, рассказывая, что их дети выросли на этом спектакле и даже меня в нем помнят.

© Российская Газета

Кто сегодня ваши персонажи?

Фаина Костина: В нашем уникальном легендарном спектакле "Гулливер в стране лилипутов" играю королевского министра Флимнапа - лживого подхалима, толстенького и вредного. Доросла до такого! Хотя я все роли в этом спектакле переиграла - кроме Гулливера. Десять лет играла Королеву, потом Кельмину, Короля… Недавно мы возили "Гулливера" в Нижний Новгород, в Новосибирск - всюду успех. Зрители смотрят открыв рот, говорят нам: "Такого спектакля сейчас нигде не увидишь!" Он настоящий марионеточный.

И в "Мухе-цокотухе" я занята - играю Блоху, Таракана-музыканта, Паука-фотографа… Я провожу в театре много экскурсий. Готовлю выставки - такой талант у меня обнаружился. Все-таки не зря я в детстве бегала по ленинградским музеям, обожала Эрмитаж, Русский музей.

Вы и на гастроли ездите?

Фаина Костина: Езжу. Часто бываю на фестивалях как участница или член жюри. Смотрю спектакли. Какой интересный сегодня кукольный театр! И в нашей стране, и за рубежом. Не стоит на месте, а развивается, много новаторских постановок, смелых, неожиданных находок. Идет поиск новых форм, персонажей, талантливых актеров.

У нас сейчас прекрасная труппа. Работают выпускники нашего института, там замечательные педагоги. Недавно приняли восемь человек. Они многое умеют. Пластически развиты, голоса хорошие. С ними интересно. Современные, образованные и воспитанные люди, что немаловажно. Выпустили "Сказку о царе Салтане", какой потрясающий ансамбль там! Продолжаем наши традиции, и ребята участвуют во всем, предлагают что-то свое, сочиняют. Я горжусь ими. И уверена, что Евгений Сергеевич оценил бы их.

К слову

Фаина Костина хранит автограф Эдуарда Успенского 1981 года: "Самой первой и самой лучшей Чебурашке СССР Фаине Ивановне Костиной от ее поклонника Э. Успенского".