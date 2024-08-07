Как жил и служил «диверсант века» Илья Старинов

К 124-летию со дня рождения легендарного разведчика-диверсанта Ильи Старинова в Орле выпустили его биографию в четырех томах, два из которых - архивные документы. Старинова называли "гением взрыва", "патриархом диверсий" и "человеком-бомбой", его под именем Илья Григорьев вывел в своем романе "Война" Иван Стаднюк, про него был снят фильм "Подпольный обком действует" и еще два десятка менее известных картин.

© Воронеж, 1923. Илья Старинов (сидит) курсант школы военных техников

Автор монографии - директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС, историк Павел Меркулов. "Это исследование - итог семилетней работы. Мы постарались рассказать не только об Илье Григорьевиче, но и о его встречах с известными партийными, военными и хозяйственными деятелями, о его роли в событиях эпохи, в которой он жил", - рассказал Меркулов на презентации. Издана книга в Орле, потому что Старинов родом отсюда. А биография у Ильи Григорьевича такая, что и сорока четырех томов мало.

В фашистской Испании он взрывал поезда, мосты и крепости Франко, с него писал русского диверсанта Хемингуэй, Долорес Ибаррури отправляла в Москву предложение дать ему звезду Героя, а король Хуан Карлос в благодарность за заслуги в борьбе с фашизмом предлагал ему гражданство и переезд в Мадрид. Во время Великой Отечественной войны он поднял на воздух начальника харьковского гарнизона, немецкого генерала фон Брауна. Затем учил польских, румынских и югославских партизан помогать Красной армии освобождать их страны. После войны профессор Высшей школы КГБ им. Дзержинского полковник ГРУ Старинов преподавал на Курсах усовершенствования офицерского состава. Выпускники этих курсов составили основу отечественных спецподразделений, в т.ч. хорошо известных в узких кругах групп "Вымпел" и "Зенит".

Диверсант до мозга костей, солдат-фанатик, он пять (!) раз представлялся к Золотой Звезде Героя - как Советского Союза, так и России - и ни разу ее не получил. Карьеру человеку-легенде портила его прямота - он не стеснялся говорить кому угодно все, что думает. В книге приводится и его развернутое мнение о Сталине - и здесь подрывник не изменил себе, неожиданно для многих рубанув правду-матку. Становится понятно, почему, получив медаль "За победу над Германией", он спилил профиль Верховного и носил ее, перевернув, обратной стороной.

Троянский мул

Родился Старинов в орловском селе Войново в семье путевого обходчика. Однажды отец на его глазах взорвал красные петарды, предупреждая машиниста о лопнувшем рельсе. Этот эпизод запал в душу Ильи и, возможно, определил его судьбу. Он окончил школу подрывников и в 27 лет придумал компактное устройство для взрыва железнодорожных путей - прежние бомбы были очень тяжелы и громоздки. "Адская машина" получила имя ПМС - поездная мина Старинова - и стала грозным оружием партизан в годы войны. Следом Илья создал мину-ловушку для охраны железнодорожных мостов. Срабатывая, она не убивала человека, а лишь оглушала его, не повреждая мост.

В 1936 году в Испании под псевдонимом Родольфо он обучал взрывному делу местных партизан, часто - на личном примере. Самыми громкими (во всех смыслах) его диверсиями стали подрывы поездов с итальянскими летчиками, отправленными Муссолини в помощь Франко, и марокканской кавалерией. А уничтожение поезда с боеприпасами под Кордовой вошло в учебники. Старинов спрятал мину в автомобильной шине и оставил ее в тоннеле. Вагоны со снарядами в замкнутом пространстве горели и взрывались несколько дней, надолго остановив движение по стратегической линии.

Неприступный монастырь под Мадридом партизаны (при помощи Родольфо) захватили античным способом. На луг перед обителью выпустили пастись мула. Засевшие в монастыре фашисты, понаблюдав, загнали ценную в хозяйстве скотину внутрь. На следующий день перед монастырем появился новый мул - на этот раз навьюченный взрывчаткой. Его тоже забрали внутрь. Дальше, наверное, понятно.

"Атомная тетрадь"

С началом Великой Отечественной войны диверсионный талант Старинова понадобился вновь. Он минировал дороги у Ростова и Харькова, замедляя наступление немецких войск. 14 ноября 1941 года из-под Воронежа по радио привел в действие мощную мину, заложенную в штабе 58-й пехотной дивизии вермахта в Харькове. Взрыв произошел во время банкета, погибли командир дивизии, командующий харьковским гарнизоном генерал-лейтенант Георг Браун, другой немецкий генерал, зашедший к нему в гости, и масса офицеров рангом пониже.

Перед раутом штабной особняк по улице Дзержинского, 17, где до войны проживал глава ЦК Компартии Украины Никита Хрущев, проверяли саперы. Заложенную Стариновым в угольной куче мину-приманку они нашли и обезвредили, основной заряд - нет. Погибший комдив был кузеном Вернера фон Брауна, конструктора "Фау-2". Гитлер, говорят, был в ярости: "Это же бред, Кейтель! У нас нет радиомин, а у них есть?!" "У них - есть", - подтвердил начальник немецкого генштаба. Проверявшего особняк офицера разжаловали в рядовые и отправили на передовую, за голову Старинова назначили награду в 200 тыс. марок.

В результате налета диверсионной группы Старинова на фашистский гарнизон в районе Таганрогского залива 23 февраля 1942 года была захвачена объемная тетрадь с формулами, схемами и графиками. Она принадлежала убитому офицеру - физику-ядерщику Вендервельде. Загадочную тетрадь передали в аппарат Государственного комитета обороны по науке. Выяснилось, что в ней содержится информация о разработке немцами атомного оружия и описание технологических процессов по разделению урана.

"Атомная тетрадь" вкупе с мнением авторитетных ученых позволила сломить сопротивление Госплана и убедить Сталина возобновить работы по урановой программе. 28 сентября 1942 года он подписал соответствующее распоряжение. С этого момента заработал советский ядерный проект, в чем немалая заслуга Старинова.

© Илья Старинов в 1942 году и в конце 1990-х, незадолго до смерти // voentex.ru / vimpel-v.com

Весной 1942 года под руководством Старинова были установлены 400 км минных полей подо Ржевом. Через несколько месяцев он возглавил школы подрывников-диверсантов при Центральном штабе партизанского движения. Ездил в командировки на Кавказ, в Новороссийск и Ростов-на-Дону. А в 1943-м стал одним из идеологов "рельсовой войны". Занимая высокий пост в штабе Юго-Западного фронта, Старинов поставил на поток обучение и заброску в немецкий тыл подрывников-диверсантов, планировал и координировал действия партизан: сначала своих, затем, опережая Красную армию на полгода, перенес деятельность сначала в Польшу, потом в Югославию.

За четыре года войны он организовал подрыв более 250 мостов, разработанные им мины ПМС помогли пустить под откос 10 тыс. вражеских эшелонов, а мины АС (автомобильная Старинова) - уничтожить тысячи автомобилей противника.

В компартии - 77 лет

В 1945 году Старинов руководил разминированием железных дорог на Украине и в Германии. В книге "Партизанская война" он писал, что Третья мировая уже идет - через локальные конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Знаток невидимых сражений, он предупреждал об опасности поддержки подобных действий сверхдержавами. Звучало это как минимум двусмысленно, поскольку и у СССР, и у США были свои партизаны, воевавшие против неугодных им режимов.

В 1990-х он предлагал способы ликвидации Хаттаба и Басаева, которые, увы, остались нереализованными. В конце 1990-х журналист, бравший интервью у Старинова, заметил: "Вас называют русским Скорцени". "Я диверсант, а он - хвастун!" - отрезал полковник.

В 40 лет он имел первую группу инвалидности, что не предполагало службы вообще, был официально комиссован военно-экспертной комиссией, а сам прослужил до 87 лет. В профессиональной среде его авторитет был непререкаем. Кавалера пяти (!) орденов Боевого Красного знамени уважительно называли "Дедом". Он написал три секретных учебника по диверсионному делу и несколько открытых книг воспоминаний. Вступив в партию в 1922 году, последний партвзнос заплатил в 1999-м.

Прожил 100 лет и умер в 2000 году.