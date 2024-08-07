Валерий Газзаев: как дворовый футболист стал великим тренером

Легендарная фигура в отечественном футболе и один из самых титулованных тренеров в нашей стране. Он стал единственным наставником, который привел российскую команду к Кубку УЕФА. За это благодарные болельщики прозвали его Георгич Победоносец. Бронзовый призер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион России – Валерий Газзаев. Сегодня, 7 августа, корифею тренерского цеха и блестящему спортсмену исполняется 70 лет. Самые яркие моменты биографии футбольного мэтра вспоминаем в материале MIR24.TV.

Судьбоносный выбор

Валерий Газзаев родился в Орджоникидзе (Владикавказе) в простой осетинской семье. О том, что вся жизнь будущего триумфатора окажется связана со спортом, знаки судьбы свидетельствовали еще в детстве. В день, когда мальчику исполнился год, родители последовали национальной традиции и разложили перед ребенком разные игрушки и вещи. Согласно обычаю, по предмету, который выберет малыш, можно предопределить его дальнейший путь.

«Среди предметов оказался то ли маленький мячик, то ли шарик, который закатился в самый уголок. Как рассказывала моя мама, я подполз к нему, взял этот мячик в руки, сел и начал его рассматривать», – вспоминал Валерий Газзаев.

Поверье сбылось. Мяч стал неотъемлемой частью жизни маленького спортсмена, который ежедневно пропадал на улице с ребятами и часами играл в футбол. Здесь же, во дворе, талант бойкого мальчишки заметил детский тренер и пригласил его в спортивную школу. После нее двенадцатилетнего Валеру взяли в команду «Спартак» (Орджоникидзе), а спустя еще четыре года позвали в московскую сборную.

Бронза на Олимпиаде

Переехав в столицу, молодой футболист оказался в составе «Локомотива». Как признавался Газзаев, этот период стал для него настоящим вызовом – парень тяжело переживал разрыв с семьей и друзьями. Несколько раз бросал тренировки и уезжал домой, не сказав никому ни слова. Тренеру приходилось уговаривать спортсмена вернуться в команду. Лишь с четвертого раза случился окончательный переезд Газзаева в Москву.

С 1978 года он выступал за сборную СССР в качестве нападающего. Талант футболиста отмечали не только в Союзе, но и за рубежом. За свою карьеру он сыграл около 300 матчей и забил почти 90 голов. Отдельного упоминания заслуживает выступление спортсмена на Олимпиаде в 1980 году. Тогда советские футболисты не сомневались в том, что возьмут золотые медали, однако досадная ошибка на 9-й минуте полуфинала сделала их бронзовыми призерами.

«Происходила максимальная накачка в духе советского времени, хотя мы и сами прекрасно понимали свою ответственность и что от нас ждут только победы. Все это сыграло в итоге негативную роль. То поражение – как заноза в сердце до сих пор. Грустно упускать такую возможность. А следующая так и не представилась», – сетовал Газзаев.

Тренерский триумф

Игровую карьеру Валерий Георгиевич завершил в 32 года, после чего прошел Высшую школу тренеров и стал наставником родного «Спартака» в Орджоникидзе. Под его руководством команда впервые за два десятилетия вернулась в Первую лигу.

Не менее успешным оказалось и начало сотрудничества Газзаева с московским «Динамо». Его наставничество привело игроков к бронзовой награде на чемпионате России. Однако уже в следующем году динамовцы потерпели разгромное поражение в первом раунде кубка УЕФА. Крупный проигрыш побудил тренера взять паузу и покинуть пост.

Настоящим прорывом в тренерской карьере Газзаева стало время работы с ЦСКА. Болельщики команды окрестили этот период «золотой эпохой красно-синих». В 2002 году игрокам удалось взять серебро на чемпионате России, а спустя год – уже золото. Оглушительным триумфом обернулась победа футболистов на Кубке УЕФА в 2005 году. Так, Валерий Газзаев стал первым и единственным тренером, который привел российский клуб к такой престижной награде.

Семь работы в ЦСКА он называл лучшим периодом своего тренерского пути. Считал, что команда была способна «замахнуться» на Лигу чемпионов, однако тогда вектор развития клуба изменился. При Газзаеве зажглись яркие звезды отечественного футбола: братья Березуцкие, Юрий Жирков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Милош Красич, Карвалью, Вагнер Лав и многие другие.

Параллельно с работой в ЦСКА Валерий Газзаев тренировал сборную России. Под его руководством было проведено 9 матчей, 4 из которых стали победными. В 2011 году прославленный тренер стал президентом футбольного клуба «Алания», а спустя еще несколько лет ушел из спорта и занялся политикой.

Главная победа – крепкая семья

В многочисленных интервью знаменитый наставник не раз признавался, что главным делом своей жизни он считает не футбол, а семью. Со своей единственной супругой Беллой он расписался, когда ему было всего 22 года. С тех пор они не расставались. У пары родилось трое детей: два сына – Владимир и Аслан, а также дочь Виктория. Наследники подарили Валерию Георгиевичу пятерых внуков.

«Самое большое достижение в моей жизни – это моя семья, благополучие и здоровье близких. Чем старше я становлюсь, тем лучше это понимаю. У меня большая семья – супруга, с которой мы вместе уже больше 45 лет, трое детей, пятеро внуков. И я благодарю Бога за то, что они у меня есть», – признавался Валерий Газзаев.