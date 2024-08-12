За что современники обожали и люто ненавидели генерала Лавра Корнилова

Генерал от инфантерии Лавр Корнилов стал одной из самых ярких фигур Гражданской войны в России. Военный разведчик, дипломат, путешественник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, Верховный главнокомандующий русской армией и первый командующий Добровольческой армией Корнилов погиб в бою. Его личность у современников и потомков вызывает противоречивые чувства. Одни видят в нем защитника Родины от большевизма, другие — знамя контрреволюционных сил. «Лента.ру» вспоминает боевой путь генерала.

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Ранние годы и начало службы

Лавр Георгиевич Корнилов родился в Усть-Каменогорске (ныне Казахстан) 30 августа 1870 года (по новому стилю) в многодетной семье отставного казачьего офицера Георгия Николаевича Корнилова и его жены Прасковьи Ильиничны Хлыновской. От матери (у которой в роду, по одним данным, были калмыки, а по другим — казахи) Корнилов унаследовал восточные черты лица. От отца, служившего в свое время переводчиком в 7-м Сибирском казачьем полку, ему передался талант к изучению языков.

Жизненная стезя юного Корнилова определилась довольно рано. Летом 1883-го он поступил в Сибирский кадетский корпус в Омске. Директор заведения генерал Сергей Пороховщиков так аттестовал юного ученика:

Развит, способности хорошие, в классе внимателен и заботлив, очень прилежен. Скромен, правдив, послушен, очень бережлив, в манерах угловат. К старшим почтителен, товарищами очень любим, с прислугою обходителен

Отучившись шесть лет и отлично сдав выпускные экзамены, Корнилов получил право самостоятельно выбирать военное училище для дальнейшей учебы.

Кадет Лавр Корнилов

Он поступил в Михайловское артиллерийское училище, располагавшееся в Санкт-Петербурге, которое он окончил в августе 1892 года, получив чин подпоручика.

Поскольку молодой офицер окончил дополнительный курс Михайловского училища, это давало ему право выбора места дальнейшей службы. Корнилов предпочел Петербургу или Москве Туркестанский военный округ, осознавая, что в случае войны с Афганистаном, Персией или Великобританией он будет более полезен именно на этом направлении.

Дослужившись в 5-й батарее Туркестанской артиллерийской бригады до звания поручика, осенью 1895 года Корнилов блестяще сдал трудные вступительные экзамены в Николаевскую академию Генерального штаба в Санкт-Петербурге.

На старшем курсе офицер получил чин штабс-капитана, а по окончании академии в 1898-м — малую серебряную медаль. Фамилия Корнилова была занесена на мраморную доску для отличившихся, он был произведен в капитаны.

Корнилов с женой и сыном Георгием

Еще учась в академии, в 1896-м Корнилов женился на дочери титулярного советника Таисии Владимировне Марковиной (1874-1918), у супругов родились дочь Наталья (1897-1983) и два сына: Дмитрий (1905-1906) и Георгий (1906-1987).

Владевший английским, немецким и французским, Корнилов знал также немало восточных языков, среди которых были персидский, киргизский, туркменский, монгольский, калмыцкий, урду. Получивший возможность остаться в столице Корнилов снова выбрал службу в Туркестанском округе, где в 1899-1901 годах служил помощником старшего адъютанта, а в 1901-1904 годах — штаб-офицером для особых поручений.

В 1899 году капитан под видом добровольца, идущего на службу в отряд эмира Абдурахмана, переплыл Амударью и провел дерзкую рекогносцировку тщательно охраняемой афганской крепости Дейдади, построенной британскими инженерами. После этого военный разведчик был направлен штабом Туркестанского военного округа в ряд длительных экспедиций по малоизученным районам Китая, Персии, Индии и Афганистана, удостоившись в 1901-м чина подполковника и ордена Святого Станислава 1-й степени.

В 1903 году вышла книга Корнилова «Кашгария или Восточный Туркестан. Опыт военно-статистического описания», он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени, в 1905-м — «Отчеты о поездке по Индии», подполковник был избран действительным членом Императорского Русского географического общества.

Участие в Русско-японской войне

С июня 1904 года подполковник был переведен служить столоначальником в Главный штаб в Санкт-Петербурге. Начальство так характеризовало его:

Здоровье — хорошее, умственные способности — выдающиеся, нравственные качества — очень хорошие, воли твердой, трудолюбив и при большом честолюбии, вследствие прекрасных способностей, а равно большого самолюбия, справится со всякими делами

С начала Русско-японской войны 1904-1905 годов Корнилов активно добивался своей отправки на фронт. Наконец, один из его рапортов был удовлетворен и в сентябре 1904-го офицер был переведен в Маньчжурскую армию на должность начальника штаба 1-й бригады Сводно-стрелкового корпуса.

Боевое крещение Корнилова состоялось в сражении при Сандепу в январе 1905-го. Особенно же он отличился в Мукденской битве в феврале 1905 года, когда ему вместо растерявшегося начальника пришлось взять на себя командование окруженной бригадой и ударив в штыки, прорваться из кольца. За боевые отличия Корнилов получил орден Святого Георгия 4-й степени и был произведен в чин полковника.

Миссия в Китае и отдельный корпус пограничной стражи

Герой Русско-японской войны, в мае 1906 года Корнилов вновь вернулся в Главный штаб, который с 1905 года был переименован в Генеральный штаб. До 1907 года служил в отделении обер-квартирмейстера Главного управления Генштаба, где контролировал разведывательную деятельность в Средней Азии, на Кавказе и в ряде азиатских государств.

На кабинетной работе Корнилов заскучал и подал рапорт о «другом назначении». Учитывая его богатый опыт востоковеда, полковника в 1907-м направили военным агентом (атташе) в Китай, где он служил до конца 1910 года. Одним из итогов его деятельности стала увидевшая свет в 1911 году книга «Вооруженные силы Китая»,

В феврале 1911-го он стал командиром 8-го пехотного Эстляндского полка, который входил в состав западного Варшавского военного округа. С июня 1911 года Корнилов перешел на службу в Отдельный корпус пограничной стражи, куда его переманил начальник Заамурского округа пограничной стражи генерал Евгений Мартынов.

Предложение оказалось слишком заманчивым: генеральская должность (начальник 2-го отряда, что соответствовало армейской дивизии), отличная квартира и годовое жалование в 14 тысяч рублей. Кроме того, служба предлагалась в Маньчжурии, которую Корнилов неплохо знал. 26 декабря 1911 года он стал генерал-майором.

Генерал Евгений Мартынов

Однако карьеру в пограничниках Корнилов не сделал. Недовольный качеством поставляемого в его отряд продовольствия Корнилов обратился с жалобой к Мартынову. Тот поручил генералу расследовать вопрос довольствия всего Заамурского округа.

В письме к сестре Корнилов отмечал:

В результате открылась такая вопиющая картина воровства, взяточничества и подлогов, что нужно было посадить на скамью подсудимых все хозяйственное управление округа во главе с помощником начальника округа генералом Савицким. Но последний оказался интимным другом премьер-министра Коковцова и генерала Пыхачева, которые во избежание раскрытия еще более скандальных дел, потушили дело

Генерал резюмировал: «В результате Мартынова убрали, а я, несмотря на заманчивые предложения Пыхачева, плюнул на пограничную стражу и подал рапорт о переводе в армию».

Участие в Первой мировой войне

В 1913-1914 годах Корнилов командовал во Владивостоке 1-й бригадой 9-й Сибирской стрелковой дивизии, с которой и отбыл с началом Первой мировой войны на Юго-Западный фронт. 19 августа 1914 года Корнилов был назначен начальником 48-й пехотной дивизии в составе 8-й армии генерала Алексея Брусилова.

Генерал Корнилов с офицерами своего штаба

Генерал Антон Деникин, который в сентябре 1914-го принял командование 4-й стрелковой бригадой, вспоминал: «С тех пор, в течение четырех месяцев непрерывных, славных и тяжких боев, наши части шли рядом в составе 24-го корпуса, разбивая врага, перейдя Карпаты, вторгаясь в Венгрию. Тогда уже совершенно ясно определились для меня главные черты Корнилова — военачальника: большое умение воспитывать войска. Из второсортной части Каэанского округа он за несколько недель сделал отличнейшую боевую дивизию».

Другими характерными чертами Корнилова Деникин называл:

Решимость и крайнее упорство в ведении самой тяжелой, казалось, обреченной операции; необычайная личная храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность; наконец, высокое соблюдение военной этики в отношении соседних частей и соратников — свойство, против которого часто грешили и начальники, и войсковые части

15 февраля 1915 года Корнилов был произведен в генерал-лейтенанты. Брусилов в своих мемуарах отзывался о нем так: «Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя голову».

Окружение и плен

Во время Горлицкого прорыва войск Австро-Венгрии в мае 1915 года, прикрывая отступление армии Брусилова, 48-я дивизия попала в окружение в районе карпатского перевала Дукла. Как и под Мукденом в 1905-м, Корнилов попытался прорываться к своим с помощью яростной контратаки. Однако силы были несопоставимы, Корнилов был ранен и взят в плен, где находился до июля 1916 года.

Генерал Корнилов в плену

Генерал Евгений Мартынов, также захваченный австрийцами, вспоминал про Корнилова:

Как хороший солдат, он страшно томился в плену и рвался к боевой деятельности, к тому же его непрерывно точил червь неудовлетворенного честолюбия. Свой вынужденный досуг он старался заполнить чтением, но читал почти исключительно книги о Наполеоне, что еще больше раздражало его, так как он имел обыкновение проводить параллели между различными случаями из жизни великого корсиканца и своей собственной

Отказавшись дать противнику честное слово, что не будет воевать против него, Корнилов предпринял несколько попыток бежать из плена, одна из которых увенчалась успехом — 12 августа 1916 года при помощи русского военнопленного доктора Гутковского, помощника аптекаря чеха Франтишека Мрняка, денщика Дмитрия Цесарского, фельдшеров Константина Мартьянова и Петра Веселова генералу в штатском костюме удалось покинуть госпиталь в венгерском городе Кесег и сесть в поезд.

Далее он переоделся в австрийскую форму и путешествовал под видом солдата, возвращающегося после лечения в свою часть, перейдя к своим после пересечения границы с Румынией.

На посту командующего Петроградским военным округом

Дерзкий побег Корнилова сделал его героем России. В сентябре 1916-го генерал был назначен начальником 25-го армейского корпуса Особой армии генерала Василия Гурко и отбыл на Юго-Западный фронт.

15 марта 1917 года одновременно со своим отречением от престола император Николай II назначил Корнилова командующим войсками Петроградского военного округа. На посту командующего войсками 21 марта Корнилов объявил императрице Александре Федоровне об аресте монаршей семьи по распоряжению Временного правительства и организовал охрану царицы и ее детей в Царском Селе (ныне город Пушкин Ленинградской области).

Во время антиправительственных демонстраций 3 и 4 мая в столице командующий Петроградским военным округом попытался вывести на улицы войска, однако председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Николай Чхеидзе отказал в этом. В ответ генерал обвинил Петросовет в том, что он подменяет собой правительство и попросил об освобождении от должности.

Деникин писал:

То обаяние, которым Корнилов пользовался в армии, здесь — в нездоровой атмосфере столицы, среди деморализованных войск — поблекло. Они митинговали, дезертировали, торговали за прилавком и на улице, нанимались дворниками, телохранителями, участвовали в налетах и самочинных обысках, но не несли службы. Подойти к их психологии боевому генералу было трудно

12 мая 1917 года Корнилов был назначен командующим 8-й армией Юго-Западного фронта и первым делом занялся укреплением дисциплины и боеспособности. Заместитель начальника разведывательного отделения 8-й армии капитан Митрофан Неженцев предложил Корнилову сформировать ударный отряд из добровольцев, на что последовало одобрение.

Мария Бочкарева

Неженцев создал и возглавил первую добровольческую часть в русской армии. Она получила черно-красное знамя («Лучше смерть, чем рабство») и зловещие черепа на рукавах бойцов («Победа или смерть»). 1-й добровольческий отряд в честь своего шефа стал именоваться Корниловским ударным полком.

Военному министру Александру Керенскому понравилось начинание, и вскоре в русской армии появились другие подобные части, в том числе и женский ударный батальон смерти под командованием Георгиевского кавалера Марии Бочкаревой.

Успех армии Корнилова

В конце июня 1917-го русская армия попыталась перейти в стратегическое наступление, однако успехи были достигнуты только в полосе Юго-Западного фронта (распропагандированные части Западного и Северного фронтов лишь сделали вид, что воюют), там, где действовала армия Корнилова. 8-я армия прорвала австро-венгерские позиции и, взяв в плен более семи тысяч солдат и офицеров противника, заняла ряд городов. Однако соседние армии не поддержали 8-ю армию, и к середине июля 1917-го наступление на Юго-Западном фронте захлебнулось

Во главе русской армии

19 июля Корнилов был назначен Верховным главнокомандующим русской армией, 27 июля произведен в генералы от инфантерии. Во многом данное кадровое решение было продиктовано испугом Временного правительства попыткой мятежа левых сил в Петрограде, которые хотели передать всю власть Петросовету.

Корнилов потребовал от Керенского, возглавившего Временное правительство, жестких мер:

Армия обезумевших темных людей, не огражденных властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. Меры правительственной кротости расшатали дисциплину, они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценой гибели многих изменников, предателей и трусов

Ему дали карт-бланш, но боевой генерал Корнилов, не умеющий произносить речи перед толпой, и бывший адвокат и блестящий оратор Керенский были слишком разными личностями, чтобы долго работать вместе.

Двойственная политика Временного правительства быстро вошла в острое противоречие с попытками Корнилова восстановить боеспособность армии, избавившись от разрушительной революционной пропаганды в войсках. С какого-то момента фигура главковерха стала восприниматься в обществе в качестве бонапартистской.

3 сентября 1917 года немецкие войска взяли Ригу, Северный фронт начал откатываться к Петрограду, боеспособность гарнизона которого вызывала большие сомнения. Ближайшие соратники Керенского убедили премьера-председателя согласиться на введение в Петроград 3-го кавалерийского корпуса генерала Александра Крымова, объявив город на военном положении и подчинив его Ставке Верховного главнокомандующего.

Однако бывший обер-прокурор Святейшего синода и депутат Госдумы Владимир Львов сообщил Керенскому, что, по его мнению, Корнилов готовит военный переворот с арестом всех членов Временного правительства, чтобы взять всю власть в свои руки.

В ответ премьер послал в Ставку телеграмму, в которой предлагал Корнилову сдать командование генералу Александру Лукомскому, а самому немедленно выехать из Могилева в Петроград.

Александр Керенский

Лукомский телеграфировал в ответ: «Ради спасения России вам необходимо идти с генералом Корниловым, а не смещать его. Смещение генерала Корнилова поведет за собой ужасы, которых Россия еще не переживала. Я лично не могу принять на себя ответственности за армию, хотя бы на короткое время, и не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию».

Корнилов ответил Керенскому приказом по войскам:

Свершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества. Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского Генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри

Главком подчеркнул: «Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ — путем победы над врагом — до Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад новой государственной жизни».

Арест и следствие

9 сентября 1917-го Керенский потребовал от Корнилова сдать командование, а 10 сентября был опубликован указ о его отставке и преданию суду за мятеж. Обязанности главкома премьер-председатель возложил на себя. 3-й кавалерийский корпус был распропагандирован, а сам генерал Крымов покончил с собой после разговора с Керенским.

Не получив поддержки со стороны высшего военного руководства, за исключением командующего Юго-Западным фронтом генерала Антона Деникина, Корнилов отказался от сопротивления и 15 сентября был арестован в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве.

Генералитет, узники быховской тюрьмы. Осень 1917 года. По номерам: 1. Л. Г. Корнилов. 2. А. И. Деникин. 3. Г. М. Ванновский. 4. И. Г. Эрдели. 5. Е. Ф. Эльснер. 6. А. С. Лукомский. 7. В. Н. Кисляков. 8. И. П. Романовский. 9. С. Л. Марков. 10. М. И. Орлов. 11. Л. Н. Новосильцев. 12. В. М. Пронин. 13. И. Г. Соотс. 14. С. Н. Ряснянский. 15. В. Е. Роженко. 16. А. П. Брагин. 17. И. А. Родионов. 18. Г. Л. Чунихин. 19. В. В. Клецанда. 20. С. Ф. Никитин.

Вместе с Деникиным и рядом верных генералов и офицеров Корнилов содержался в тюрьме небольшого белорусского городка Быхов.

Следственная комиссия, допросив сотни людей, в том числе и самого Корнилова, и изучив множество документов, пришла к выводу, что, по сути дела, корниловский мятеж является выдумкой:

Существование заговора лиц, объединяющихся генералом Корниловым и ставивших своей целью изменение существующего строя и свержение Временного правительства, представляется по делу недоказанным

Побег на Дон

После того как 25 октября (по старому стилю) 1917 года власть в Петрограде взяли большевики, Керенский бежал. Быховским сидельцам стало очевидно, что новая власть их не пощадит, с ней надо бороться с оружием в руках. Решено было пробираться к донскому атаману генералу Алексею Каледину, полагаясь на старинную казачью традицию «с Дона выдачи нет».

Имеющий большой опыт разведчика-нелегала Корнилов преобразился в хромого старика-крестьянина в стоптанных валенках и ветхой заношенной одежде и 19 декабря прибыл в Новочеркасск, столицу Всевеликого войска Донского. Здесь вместе с генералом от инфантерии Михаилом Алексеевым он приступил к формированию Добровольческой армии, чтобы спасти Россию.

Создание Добровольческой армии

Ее политические цели определялись так:

Создание организованной военной силы, которая могла бы быть противопоставлена надвигающейся анархии и немецко-большевистскому нашествию. Армия должна быть той действенной силой, которая даст возможность русским гражданам осуществить дело государственного строительства свободной России

7 января 1918 года Корнилов стал главнокомандующим Доброармии и вместе с Алексеевым и Калединым возглавил первое антибольшевистское правительство под названием Донской гражданский совет. Роли среди руководителей распределились так: Алексеев отвечает за финансы, гражданское управление и внешние отношения, Корнилов командует Добровольческой армией, Каледин руководит Донской областью и создающимися силами самообороны.

Тогда же Корнилов обнародовал свою политическую программу.

Она гарантировала равенство всех граждан перед законом, уничтожение классовых привилегий, неприкосновенность личности и жилища; провозглашала свободу слова и печати, восстановление прав собственности, создание армии на добровольческих началах без выборности и комиссаров, обязательное начальное всеобщее образование, сохранение за рабочими всех политических завоеваний революции; обещала войну с Германией до победного конца вместе с союзниками, а также созыв сорванного большевиками Учредительного собрания, который должен решить аграрный вопрос.

Ледяной поход на Кубань

Добровольцы вместе с небольшими казачьими отрядами вступили в бои против красногвардейских частей Южного революционного фронта по борьбе с контрреволюцией. Однако силы были неравны — 28 января 1918-го был оставлен Таганрог. Попытка Каледина поднять на борьбу донцов провалилась, и 11 февраля атаман покончил с собой. На следующий день Новочеркасск пал, и Добровольческая армия оказалась в оперативном окружении, контролируя только Ростов-на-Дону.

Корнилов принял решение пробиваться на Кубань, к Екатеринодару. 22 февраля 1918 года добровольцы оставили Ростов и выступили в поход, который из-за тяжелых погодных условий впоследствии был назван Ледяным. 4200 штыкам и саблям Доброармии противостояли 20 тысяч красногвардейцев. Более чем в 30 боях корниловцы, стремительно маневрируя, все время наступали, навязывая противнику свою волю и опрокидывая части красных. Пленных ни та, ни другая сторона не брала.

Гибель генерала Корнилова

В 60 верстах от кубанской столицы Корнилов получил известие, что Екатеринодар занят красными — враги теперь были и сзади, и спереди. Однако после соединения с трехтысячной Кубанской армией генерала Виктора Покровского Корнилов решил брать город штурмом.

Генерал Антон Деникин

Завязались тяжелые бои. 13 апреля 1918 года в 7.20 утра в дом, где располагался Корнилов, попал артиллерийский снаряд красных. Деникин вспоминал:

Комната была наполнена дымом, а на полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал. Кровь сочилась из небольшой ранки на виске и текла из пробитого правого бедра

Главнокомандующего вынесли на воздух и через десять минут он скончался. В командование Добровольческой армией вступил Деникин. В ночь на 15 апреля Корнилов был тайно похоронен в бывшей немецкой колонии Гначбау селе Долиновское. После отступления добровольцев от Екатеринодара тело генерала было извлечено большевиками из могилы и в течение нескольких дней подвергалось различным актам глумления, после чего было сожжено.

Память и боевые награды

В августе 1918 года, после взятия Доброармией Екатеринодара, на месте гибели генерала Корнилова был установлен памятный крест, а через год созданы музей и символическая могила. В 1920 году, когда Красная армия заняла Кубань, музей и памятный знак были уничтожены. 13 апреля 2013 году в Краснодаре генералу Корнилову был установлен памятник.

Корнилов был награжден орденами Святой Анны трех степеней, Святого Станислава трех степеней, Святого Георгия 3-й и 4-й степеней, Святого Владимира 3-й степени с мечами, французским Военным крестом с пальмовой ветвью, а также золотым оружием «За храбрость». От командования Добровольческой армии посмертно удостоился знака отличия Первого Кубанского (Ледяного) похода под номером один.

Значение личности генерала Корнилова

Генерал Лавр Корнилов достиг небывалых высот в военной карьере не благодаря происхождению или протекции, а из-за личной храбрости, решительности и силы воли. Однако участие в общественной жизни требовало несколько иных качеств.

Деникин резюмировал: