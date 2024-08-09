«Я в нем уверен»: как начинался путь Владимира Путина в большой политике

"Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом, ХХI веке предстоит обновлять великую Россию, — сказал в тот день в телеобращении президент Борис Ельцин, объявляя Путина своим преемником. — Я в нем уверен".

Первый день

Будущий российский лидер на момент назначения премьером был директором ФСБ и секретарем Совбеза. В свой первый день в новой должности он:

встретился с правительством и со своим предшественником на посту премьера Сергеем Степашиным;

провел в Кремле по поручению Ельцина совещание Совбеза РФ, где обсуждался захват бандформированиями ряда сел в Дагестане;

обсудил по телефону с госминистром Грузии инцидент в одном из приграничных грузинских сел рядом с Чечней и Дагестаном;

дал несколько комментариев прессе, в том числе в эфире телепередачи "Герой дня".

Журналистам в Кремле Путин подтвердил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2000 году. Формулируя свою программу, он отметил, что "самое главное сейчас — это думать о простом человеке, улучшать жизнь простого человека".

Первые отклики

Реакция как внутри России, так и за рубежом на появление малоизвестного, но уже позитивно себя зарекомендовавшего в ряде областей 46-летнего политика была скорее нейтрально-положительной. Из комментариев в первый же день:

"Порядочный, достойный человек. Я хотел бы пожелать ему удачи, именно удачи, поскольку остальное у него есть" (Сергей Степашин, экс-премьер);

"Владимир Путин — человек порядочный и честный, очень твердый, энергичный" (Борис Немцов, один из лидеров "Союза правых сил");

"Производит впечатление серьезного, взвешенного, очень дипломатичного и корректного человека" (Константин Титов, самарский губернатор);

"Могу характеризовать его как порядочного и честного человека, который умеет работать" (Эдуард Россель, свердловский губернатор);

"Владимир Путин — натура цельная, способная решать сложные проблемы" (Минтимер Шаймиев, президент Татарстана).

В тот же день о готовности продолжать сотрудничество с Россией при Путине заявили во Франции, Литве, Испании, США и других странах.

Без скептиков все же не обошлось: тогдашний спикер Госдумы Геннадий Селезнев охарактеризовал действия Ельцина как "лохотрон" и заявил, что таким образом тот "поставил на Путине крест". "Все, кого Борис Ельцин называет своими преемниками, все эти люди не имеют никакой политической перспективы", — отмечал он. Но ошибся в прогнозах.

Первая неделя

До голосования в Госдуме по кандидатуре нового премьера была целая неделя. За это время Путин:

встретился с бывшим премьер-министром, лидером движения "Наш дом — Россия" Виктором Черномырдиным и лидером Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым;

провел несколько международных телефонных переговоров, в том числе с премьер-министром Украины Валерием Пустовойтенко и помощником президента США по нацбезопасности Сэмюэлем Бергером;

принял участие в заседании Совета Федерации по ситуации на Северном Кавказе, а позже провел заседание Федеральной антитеррористической комиссии на эту тему;

провел встречи с лидерами фракций Госдумы и депутатских групп;

провел совещание по проекту бюджета на будущий год.

16 августа состоялось рассмотрение кандидатуры Путина на внеочередном заседании Госдумы (депутатов пришлось вызывать с каникул).

Выходя на трибуну, Путин сразу оговорил, что будет краток. В первую очередь он заявил, что пора "покончить с революциями", и пообещал в октябре сделать все возможное для закрытия долгов по пенсиям, а затем начать их поэтапное повышение.

"Процветающих государств с бедным населением не бывает", — отмечал он.

Путин объявил о планах списать долги оборонных предприятий бюджету и акцентировал внимание на ситуации, сложившейся на Северном Кавказе. "Территориальная целостность России не может быть предметом обсуждения, тем более торга или шантажа. Против каждого, кто на нее посягнет, будем действовать жестко, всеми имеющимися в нашем распоряжении законными средствами", — отмечал кандидат.

Отвечая на вопросы депутатов, Путин пообещал принять во внимание поднятые ими проблемы и сделать все для их решения "без резких движений".

Госдума утвердила кандидатуру Путина на пост премьер-министра с первого раза: 233 голосами за при 84 против и 17 воздержавшихся.

Первое правительство Путина

Путин с самого начала заявлял, что ключевые посты в правительстве будут сохранены, резких перемен не будет. Из команды Степашина среди заместителей не сохранил должность только Михаил Задорнов, который был спецпредставителем президента РФ по связям с международными финансовыми организациями в ранге первого вице-премьера. Состав зампредов правительства в октябре пополнил Николай Кошман, для которого была учреждена должность полномочного представителя правительства в Чечне, а с января 2000 года и бывший тогда главой МЧС Сергей Шойгу.

Юрий Чайка сменил Павла Крашенинникова на посту министра юстиции, Алексей Гордеев — Владимира Щербака на посту министра сельского хозяйства и продовольствия, Борис Яцкевич — Виктора Орлова на посту главы Минприроды. В сентябре сменился глава Министерства путей сообщения: им стал Николай Аксененко вместо Владимира Старостенко. Также на посту руководителя аппарата правительства Андрея Черненко сменил Дмитрий Козак. Финансовый блок, социальный и силовой сохранились полностью.

Существенные изменения состав правительства претерпит только после назначения весной 2000 года нового премьера — Михаила Касьянова (в 2023 году внесен в реестр иностранных агентов), когда Путин станет уже президентом.

От Михаила до Михаила

Тенденция конца 1990-х годов с постоянной сменой премьер-министров при Путине прекратилась. Касьянов занимал пост до 2004 года, далее его сменил Михаил Фрадков, а в 2007 году — Виктор Зубков. Сам Путин вернулся в премьерское кресло на четырехлетку 2008–2012 годов. Дольше всех российское правительство возглавлял Дмитрий Медведев — с 2012 до 2020 года, когда его сменил нынешний премьер Михаил Мишустин.

Из первого путинского правительства на сегодняшний день в кабмине нет никого. Некоторые ушли работать в компании государственного и частного секторов, на иные государственные должности, кто-то в парламент, другие на покой. Дольше всех в правительстве проработал Шойгу: до 2012-го он возглавлял МЧС, с 2012-го по 2024-й — Минобороны.

От августа до августа

Путин избирался на пост президента РФ пять раз.

В 2000 году он был выдвинут группой избирателей, в 2004, 2018 и 2024 годах баллотировался в качестве самовыдвиженца, в 2012 году — как кандидат от партии "Единая Россия". Рейтинг доверия главе государства, по данным социологов, как в 2000 году, так и на август 2024-го держится около 80%.

У нынешнего неформального юбилея есть своя символическая "рифма" — как и ровно 25 лет назад, сегодня Путин, как ожидается, проведет совещание с Совбезом РФ, как он обычно делает по пятницам.