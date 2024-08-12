«Шалый, задорный, настоящий»: как жил и погиб гениальный драматург Вампилов

19 августа исполнилось бы 87 лет выдающемуся драматургу и прозаику Александру Вампилову. Он прожил очень мало – всего 35 лет. Однако успел оставить столь глубокий след в литературе, что его пьесы и сейчас не сходят с театральных афиш страны. За короткую жизнь Вампилов фактически создал свой неповторимый театр, а его творчество оказало огромное влияние на всю современную драматургию. По его произведениям сняты прекрасные фильмы, созданы теле- и радиопостановки, даже написана одна опера. Его книги переведены на десятки иностранных языков, а пьесы поставлены во многих театрах Европы, а также Японии, Монголии и США. Многие литературоведы считают, что Вампилов стал последним русским драматургом мирового уровня. И что пока в России больше не появилось равного ему таланта.

Потомок лам и священников

Драматург, прозаик, публицист Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года в поселке Кутулик Иркутской области в семье учителей. Он был четвертым, самым младшим ребенком в семье.

Отца своего Валентина Вампилова, Александр не помнил. Тот был арестован по доносу и расстрелян в 1938 году, когда сыну был всего год. Хотя масштаб личности отца оказал на Вампилова-младшего колоссальное влияние. Бурят, потомок этнической группы аларских хонгодор, он происходил от знаменитых в Иркутской области предков, среди которых – второй лама (настоятель) аларского дацана.

Прадед Александра Вампилова был образованнейшим человеком, который владел старомонгольским и тибетским языками, а также санскритом. Кроме того, он был знаменит тем, что вывел новый сорт местной золотой пшеницы.

Отец драматурга Валентин Вампилов также был человеком выдающимся. Он владел шестью языками (русским, бурятским, латинским, греческим, французским и немецким) и в юности даже преподавал языки сыну иркутского генерал-губернатора. Валентин Вампилов был страстным поклонником театра и знатоком русской классической литературы, человеком творческим и очень обаятельным. Позднее, работая в Аларской школе, он ставил пьесы русских драматургов на сцене самодеятельного театра. Из его окружения, ближайших друзей и учеников вышла целая плеяда деятелей бурятского профессионального театрального искусства.

Мать Александра Вампилова Анастасия, в девичестве Копылова, была дочерью потомственного православного священника. Она окончила гимназию в Иркутске, а потом педагогический институт. Молодая женщина работала учителем математики в сельской школе.

Ее родители жили в Иркутске. В 1930-х годах из-за закрытия церквей и гонений на религию отец-священник работал простым сторожем. Его арестовали и расстреляли в 1938 году. После этой трагедии к дочери и внукам перебралась бабушка Александра Африкановна, оставшаяся одна. Эта пожилая женщина еще до революции получила самое лучшее образование, которое было доступно женщине ее круга. Она окончила Иркутское епархиальное училище с дипломом домашней учительницы, была знатоком русской литературы и музыки, тонким ценителем искусства. Конечно она приняла самое активное участие в воспитании внуков.

Именно бабушка стала для Александра Вампилова человеком, который привил ему любовь к русской литературе и понимание тех глубинных морально-этических основ, которые в ней заложены. Не случайно в драматургии Вампилова, выросшего в советские годы, можно отыскать самые настоящие библейские мотивы. Например, в пьесе «Старший сын» всепрощение главного героя восходит к ветхозаветной притче о блудном сыне.

«Голова кружилась от весны, от молодости, от удач»

Конечно Александр Вампилов, хоть и вырос в селе под Иркутском, все же не был самородком «от сохи». Нет, он был потомком самых образованных представителей двух веток – европейской и азиатской. И вобрал в себя все лучшее от них. Сам он считал себя представителем русской культуры и свою фамилию решил произносить на русский манер, с ударением на втором слоге. Тогда как его отец и все родственники-буряты в этой фамилии делали ударение на первом слоге. Вампил (с ударением на первый слог) – слово тибетского происхождения, означает «умножающий могущество».

В 1960 году молодой писатель окончил историко-филологический факультет Иркутского университета. Уже в студенческие годы его рассказы стали публиковать в университетской и областных газетах. Об этом времени он напишет впоследствии такие строки: «Голова кружилась от весны, от молодости, от удач. Я не гонялся тогда за счастьем, а наступал ему на пятки нечаянно».

На пятом курсе он стал сотрудником газеты «Советская молодежь». Как репортер, молодой Вампилов объездил все молодежные стройки и передовые предприятия своего края. Увиденное и пережитое в эти годы давало пищу для новых рассказов, сценок, зарисовок, и в 1961 году вышла первая книга писателя «Стечение обстоятельств». В том же году его отправили по комсомольской путевке в Москву, на Высшие журналистские курсы при Центральной комсомольской школе.

Вернувшись, он продолжал работать в газете и писать рассказы, которые получались все лучшее и живее. Друзья и коллеги Александра Вампилова уже предполагали, что он может уйти из журналистики в литературу. Но никто не догадывался, что вместо повестей и романов он возьмется за пьесы. Между тем, к 1963 году так и произошло. Первым драматургическим опытом стали одноактные пьесы «Воронья роща» и «Сто рублей новыми деньгами» (позже он переименовал их в «Историю с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом»).

«Стать писателем, поэтом, ученым – это не только труд, талант, добрая душа и т.д. Чуть ли не главное – решиться на этот, видимо, нелегкий путь, решиться твердо и претворять в жизнь это решение. Иметь талант, желание, мечты – это иметь все, не имея главного – твердого решения и больших действий. Это подвиг», – писал Вампилов.

В начале 1964 года он ушел из журналистики и целиком посвятил себя литературному творчеству. Впрочем, и с газетой он продолжал поддерживать связи, иногда выезжая в командировки по ее заданиям.

Не умел приспосабливаться и не желал никаких скидок

В 1964 году в журнале «Театр» была опубликована одноактная пьеса «Дом окнами в поле», которая стала дебютом Александра Вампилова, как драматурга. В том же году Вампилов написал свою первую большую пьесу – комедию «Прощание в июне».

В 1965 вместе со своим другом Вячеславом Шугаевым он поехал «покорять» Москву и обошел со своей пьесой «Прощание в июне» все столичные театры, но безрезультатно. В московских театрах его пьесу ставить не хотели даже тогда, когда он был принят в Союз писателей и стал своим в столичных театральных кругах.

© Кадр из фильма «Старший сын»

В 1965 году Вампилов написал комедию «Старший сын». В 1968 году закончил пьесу «Утиная охота». В начале 1971 года завершил работу над драмой «Прошлым летом в Чулимске».

Всего за свою довольно короткую жизнь Вампилов написал около 70 рассказов, сценок, очерков, статей и анекдотов. Его публиковали, но небольшими тиражами. Спектакли по его пьесам ставили, но только в провинциальных театрах. И в целом его творчество словно существовало лишь на самой периферии культурного пространства тех лет.

Вампилов страдал от своей непризнанности, называл себя «героем своих произведений», имея в виду свою простонародность, неяркость, отсутствие эффектного лоска в образе. Но приспосабливаться, втираться в дружбу и хитрить, чтобы получить благосклонность театральных режиссеров, не умел и не хотел. Когда руководитель театра «Современник» Олег Ефремов предложил ему позиционировать свое творчество, как «национальное», Вампилов наотрез отказался. Он считал себя представителем русской литературы и не желал никаких скидок, а идти на ухищрения не соглашался принципиально.

«Таким шалым я его еще не видела». Как погиб гениальный драматург

Он так никогда и не узнал, что всего через 10 лет станет самым востребованным драматургом, а его пьесы будут идти в десятках театров, включая многие столичные.

© ТАСС // Памятник трем драматургам – Александру Вампилову, Александру Володину и Виктору Розову

Только к началу 1970-х годов отношение театральной общественности обеих столиц к пьесам Вампилова стало меняться. Театр имени Ермоловой взял для постановки пьесу «Прошлым летом в Чулимске». Театр имени Станиславского решил поставить «Прощание». В Ленинградском большом драматическом театре прошла премьера «Провинциальных анекдотов». А «Ленфильм» подписал с Александром Вампиловым договор на сценарий «Сосновых родников». Это было весной 1972 года. Казалось, что удача наконец улыбнулась молодому драматургу. Но оставалось всего полгода до его смерти.

В то лето он жил с семьей на даче своего друга литератор Глеба Пакулова. У того был большой дом на Байкале. Оба любили рыбалку и даже купили вскладчину моторную лодку. За два дня до своего 35-летия Александр ездил по делам в Иркутск, вернулся, по воспоминаниям его жены Ольги, каким-то веселым и бесбашенным. Свой день рождения 19 августа Вампилов собирался отпраздновать на даче, и они с Глебом поехали вместе с женами на лодке купить продуктов к праздничному столу. Потом женщины вернулись домой. Жена Глеба Пакулова вспоминала:

«Саша, обычно сдержанный, спокойный, явно не находил себе места, был взвинчен, зачем-то опять сел в лодку, стал делать какие-то кульбиты на волнах – таким шалым я его еще не видела. Мы видели, как уже на середине реки он заметил рейсовый пароход из Иркутска, но вместо того, чтобы отплыть, помчался к нему на всех парах и давай кататься на волнах».

Но лодка, столкнувшись с бревном в воде, перевернулась еще не в тот момент. Трагедия произошла вечером, когда мужчины возвращаясь с рыбалки. «Саня сидел на руле, я на носу, – рассказывал впоследствии Глеб Пакулов. – Не могу себе этого простить, ведь я был поопытнее. А Саня, известное дело, лихач-кудрявич. В штормовке, грубом свитере, туристских ботинках, ну прямо мореман. Скорость держал отменную. Мотор «Вихрь» это позволял. Саня окликнул меня, попросил закурить. Дальше – удар, я в воде, перевернутая лодка рядом. Я сразу хватаюсь за нее, она рвется из рук. Саня плывет к берегу. Я кричу: Саня, плыви, плыви!».

Глеб был уверен, что его друг доплыл до берега. Но почему-то там, уже встав на ноги по пояс в воде, Александр Вампилов вдруг упал на спину. «Как меня отрывали от лодки, помню смутно, – говорил впоследствии Пакулов. – Саня уже лежал на берегу. Его пытались откачивать, но было поздно».

По свидетельству главного врача листвянской участковой больницы, куда привезли Вампилова, сердце его не выдержало переохлаждения и остановилось: вода в Байкале остается ледяной и в августе.

В следующие несколько лет после смерти Александра Вампилова чудесным образом произошло то, чего он так долго добивался при жизни. Его творчество наконец было оценено не только провинциальными, но и столичными театрами. Его рассказы и повести охотно публиковали, а пьесы ставили десятки театральных трупп. По его произведениям снимали фильмы и делали радиопостановки. То есть к нему пришла настоящая громкая слава, но уже после смерти.

В 1976 году пьеса «Старший сын» одновременно шла в 52 театрах страны, «Прощание в июне» – в 31 театре, «Прошлым летом в Чулимске» – в 30, «Провинциальные анекдоты» – в 91. Ни один из современных драматургов такой популярностью до сих пор не обладает.