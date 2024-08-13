Ранен в бою у деревни Шумы: последнее сражение не последней войны Михаила Кутузова

Сейчас здесь цветет лаванда, устилая ровным ковром горные склоны, волнами играя на солнце оттенками от застиранно-голубого до темно-фиолетового и поражая приторным, с легкой горчинкой ароматом. Вдали синеет море. Одну из скал на южном склоне именуют Екатерининской из-за довольно схожего, а на значительном удалении очень угадываемого, созданного силой ветра и воды изображения сидящей на троне российской императрицы.

Долгие войны

Как известно, Московское царство и затем Российская империя не раз мерялись силой с Османской империей. Спорными территориями были Молдавское княжество, Северное Причерноморье и Приазовье, Кавказское побережье, выходы к Черному морю. Войны следовали практически одна за другой на протяжении ста лет. Одна из ключевых русско-турецких войн произошла в 1768–1774 годах. Этот период ознаменовался и славными победами Русской армии и флота при Кагуле, Чесменском морском сражении, взятии Крыма войсками князя Долгорукова в 1771 году и еще множеством успехов, иногда не столь громких.

Уже после подписанного в небольшой болгарской деревушке Кючук-Кайнарджи унизительного для Османской империи мира Крым по сути отошел под протекторат Российской империи. На полуострове разместились гарнизоны Русской армии, по побережью встали усиленные посты.

Неожиданный десант

В соответствии с историческими данными, летом 1774 года эрзерумский и трапезундский губернатор — сераскир Джаныклы Али-паша подошел с флотом к побережью Крыма и высадился в нескольких местах на южном берегу полуострова, не зная, что накануне в болгарском местечке Кючук-Кайнарджи после длительной дипломатической борьбы русские и турецкие представители заключили мирный договор и формально военные действия прекращены.

Русские силы насчитывали от 10 тыс. до 15 тыс. человек, однако они были разбросаны по всей территории Крыма. Османские войска располагали 25 тыс. солдат. Задачей командующего русскими войсками Долгорукова-Крымского стало стягивание войск для нанесения удара по главным силам Джаныклы Али-паши, которые высадились в Алуште. Долгорукову в короткий срок удалось собрать ударный кулак из 2,5 тыс. человек и выйти к деревне Шумы близ Алушты, где турки в количестве 7–8 тыс. человек развернули передовые полевые укрепления.

Сражение у Шумы

Сражение произошло 4 августа (24 июля по старому стилю) 1774 года. Русскими войсками командовал генерал-поручик Мусин-Пушкин, непосредственной атакой руководил генерал-майор Якоби. Опираясь на действия артиллерии, превосходящей турецкую, отряд Мусина-Пушкина выбил турецкие войска из их укреплений и заставил ретироваться к главному лагерю в Алуште. По окончании сражения обе стороны получили известие о заключении Кючук-Кайнарджийского мира и о прекращении военных действий. В этом бою свою знаменитую рану получил подполковник Михаил Кутузов — будущий фельдмаршал. Тогда он командовал батальоном Московского легиона.

Командующий армией князь Долгоруков отмечал, что Кутузов получил рану "пулею, которая, ударивши его между глазу и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица". Императрица Екатерина II наградила храброго подполковника орденом Святого Георгия 4-й степени и деньгами для поправки здоровья за границей.

С повязкой или без

Директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин рассказал ТАСС, что легенд и мифов о сражении множество, как и о том, выбило глаз будущему полководцу или нет. Носил он повязку или обходился без нее?

— Если мы почитаем "Войну и мир" Льва Николаевича Толстого, то там совершенно точно указано, что время от времени, когда Кутузов появлялся публично перед войсками, он надевал повязку, — отмечает он.

На вопрос о документальных подтверждениях и портретных изображениях ученый отвечает, что такие изображения есть.

— Но есть изображения и без повязки. Ну, например, вот скульптура (показывает на метровую бронзовую статую Михаила Кутузова, которая стоит на подоконнике у него в кабинете). Здесь он без повязки. Но это широко известная практика была. Известно, что Потемкин, например, повязку носил, но нет его изображений с повязкой. Нигде вообще. Так что изображали тогда людей в лучшем их виде.

Мифы и легенды

Местная легенда гласит, что спасен Кутузов был благодаря целебному ручью, протекавшему рядом. Ему промыли рану проточной водой и — о, чудо! Зрение было сохранено, рана оказалась не смертельной. Помогла вода из горного ручья или нет, доподлинно проверить сейчас уже невозможно. Но действительно, в этих местах много ручьев, которые пробиваются сквозь скалы и стекают в долину.

В этом убедился и я, вдоволь исходив места былого сражения и испробовав воды из прохладного источника. Вода, пройдя сквозь каменную толщу, минерализуется и обогащается многими полезными компонентами, в том числе и ионами серебра. Вкус чистый и приятный. Среди минеральных источников в окрестностях Алушты сейчас широко известен Савлух-Су, что с крымско-татарского так и переводится — "Вода здоровья". Кто знает, возможно, подобная вода и вправду помогла будущему светлейшему князю и фельдмаршалу.

Дата не та

Фонтан, посвященный Кутузову, обустроен в 1957 году в живописном месте на трассе Симферополь — Алушта — Ялта. На нем сохранился барельеф полководца и табличка: "В бою с турками 24 июня 1774 года подполковник Кутузов во главе своего батальона со знаменем в руках ворвался в дер. Шумы (ныне Кутузовка) и выбил оттуда неприятеля". Место так и называется — "Кутузовский фонтан" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дата на табличке указана с опечаткой, ее вначале не заметили, а потом не стали менять, и она сама по себе превратилась в достопримечательность.

— Ошибку решили не исправлять, — говорит Андрей Мальгин. — Нужно определенную процедуру пройти, должно быть решение методического совета, необходимо написать кучу справок, — отмечает он. — То есть, когда будет принято решение о реставрации памятника, конечно, нужно будет дату менять.

Не работает и сам фонтан. Предусматривалось, что струйка из ручейка будет выливаться в две чаши по примеру восточных фонтанов и стекать в небольшой бассейн. Но воды в нем сейчас нет.

В 2014 году здесь был установлен бюст Кутузова.

Закат Полумесяца

Спустя 250 лет после сражения увековечить его героев решили в Центральном музее Тавриды, создав диораму. Художник-баталист Игорь Дзысь выполнил натурные зарисовки, которые затем воплотил на полотне. Дзысь — специалист по воинскому костюму, автор и участник создания нескольких масштабных диорам, в том числе в турецком Газиантепе и в Большом кремлевском дворце в Москве.

Он выезжал на место сражения, чтобы постараться четко выстроить схему боя, расположение воинских подразделений, примерное положение исторических личностей, участников того сражения. Всего на полотне размерами 2,14 на 4,7 м изображена одна тысяча действующих лиц. Диорама была открыта в прошлом году в Алуштинском краеведческом музее — филиале Центрального музея Тавриды.

— Мы облазили все поле, — рассказывает художник. — Нашли единственную точку, с которой можно было максимально раскрыть сюжет, как бы весь ход битвы.

Художник говорит, что постарался максимально передать не только обстановку на поле боя, портретное сходство персонажей, элементы формы и амуниции, вооружения, но и природные особенности. Он изобразил восходящее солнце над горой Демерджи, скалу на ней, в которой позже будут угадывать силуэт российской императрицы.

— Как раз солнце восходит над "Екатериной" и сходит с небосвода полумесяц, — отмечает художник. — Это естественное природное явление и в то же время образ. Восход Российской империи над Крымом и закат Полумесяца, который символизировал Османскую империю.

Война с Османской империей была не последней для России. Впереди было взятие Очакова, Измаила, где также отличится Михаил Кутузов. Он будет ранен — и опять в голову. Крым, Тамань, Азовское море и северное побережье Черного моря отойдут во владения России. Предстоят еще жестокие сражения в XIX веке, монументальная Синопская битва, жестокая оборона Севастополя, непримиримое и стойкое мужество русских солдат, моряков, жителей южного морского форпоста империи на Черном море, победы на Кавказском фронте, приумножившие славу русского оружия.

Сергей Павлив