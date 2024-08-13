Людовик XIV: как король-солнце разорил Францию

Людовик XIV де Бурбон, которого при рождении нарекли Луи Богоданный, навсегда останется в истории как самый склонный к роскоши европейский монарх. Современники не без основания считали, что он вывел понятия богатство и великолепие на абсолютно новый уровень, ранее неизвестный человечеству.

Король-солнце всю жизнь был уверен, что его основная задача демонстрировать власть и богатство Франции и он с ней отлично справлялся, независимо от реальной обстановки в стране.

Король Луи XIV дольше всех в истории Европы просидел на троне — 72 года власти было отпущено ему судьбой. Не будет преувеличение сказать, что это был самый длинный праздник, память о котором сохранила история. Король умудрялся устроить бал или театрализованное представление даже рядом с полем боя, а его свита должна была быть готова развлекать монарха в любое время суток.

Английские дипломаты, посетив Версаль, так описывали резиденцию Людовика:

Дом Людовика XIV — самое большое посмешище в мире: он важно шествует на каждом панно и скачет на лошади на каждом потолке над нашими головами.

Вполне вероятно, что это говорила зависть, так как те же англичане считали дворец в Париже самой роскошной и благоустроенной королевской резиденцией Европы. Нужно отдать должное королю в том, что он был невероятно деятельной и творческой натурой, принимая участие во всех проектах, до которых могла дотянуться его могущественная рука.

Людовик XIV проектировал здания, фонтаны, сады и цветники, разрабатывал эскизы медалей и монет, создавал эскизы одежды, участвовал в издании книг, гравюр и географических атласов и многого другого. При этом король совсем не страдал от ложной скромности и охотно увековечивал свою персону везде, где это было можно.

Еще одной страстью короля было коллекционирование всего, что только можно. В его дворцах находились огромные коллекции минералов, античных камей, кубков и ваз из яшмы и агата. Особо восхищали короля-солнце медали, причем не только старинные, но и современные, отчеканенные по его же заказу. Ни один монарх Старого света не оставил после себя столько медалей, орденов, нагрудных знаков и жетонов, как Богоданный Луи.

Придворные рассказывали, что значительную часть свободного от государственных дел и балов времени, Людовик проводил рассматривая свою коллекцию медалей, систематизируя ее или заказывая новые экземпляры. Злые языки утверждали, что хобби короля стало причиной войны с Нидерландами. В руки Луи попали несколько медалей, воспевающих военную мощь соседнего королевства.

Экспонаты были особо хороши и пафосны и это привело в ярость могущественного коллекционера. Стране, которая посмела выпустить более эффектные побрякушки, тут же была объявлена война. Правда это или вымысел, точно неизвестно, но война и на самом деле состоялась, а назвать ее причины затруднялись самые опытные дипломаты.

Даже находясь в военном походе, король не прекращал строительства и улучшения Версальского дворца. Между театром военных действий и парижской резиденцией монарха постоянно сновали курьеры, докладывающие королю обо всех деталях грандиозной стройки и передававшие строителям его ценные указания.

Версаль получился настолько великолепен, что сам Людовик как-то признался, что дворец превзошел его самые смелые ожидания. В Европе не было ничего подобного ни по масштабу, ни по ценности отделки. Дворец стал достойным обрамлением балов и представлений, до которых так был падок французский король.

Один из многочисленных гостей Версаля вспоминал о своем пребывании во дворце следующее:

Там каждый день балы, балеты, комедии, пение, игра на разных музыкальных инструментах, променады, охота и другие развлечения, сменяющие друг друга.

Зеркальная галерея дворца была самой большой в Европе экспозицией картин и скульптур, подавляющее большинство которых изображали короля-солнце. Тут проходили концерты и танцевальные вечера, а также показы мод.

Несмотря на умопомрачительную роскошь, Версаль нельзя было назвать комфортным. Несколько тысяч придворных и прислуга ютились в очень небольших жилых помещениях. Во дворце плохо работало отопление и зимой там царил холод. Иногда монарх жаловался, что пока слуги несут ему обед по холодным коридорам, он успевает остыть. Не было во дворце и ни единого туалета, поэтому все пользовались специальными емкостями или, вообще, справляли нужду в закоулках дворца. Из-за этого великолепие Версаля было несколько омрачено постоянной вонью.

Сам король Луи сверкал золотом и драгоценными камнями — ему подражали модники, а другие короли старались не отставать от эталона стиля XVII века в богатстве камзолов и украшений. Именно Людовику XIV Париж обязан тем, что стал столицей мировой моды. Фаворитка короля, мадам де Монтеспан, в то время являлась главной моделью. Один из ее нарядов — платье из золотой парчи, покрытое кружевами, в котором она вышла во время приема послов, стало самым популярным предметом женского гардероба столетия.

Двор Людовика состоял из нескольких тысяч человек, соперничавших друг с другом в богатстве и изысканности нарядов. Современники утверждали, что появляться при дворе дважды в одном и том же одеянии было признаком дурного тона, поэтому придворные тратили ежегодно огромные суммы на наряды и украшения.

Королевскому двору пытались подражать и простые парижане. В меру своих возможностей горожане шили одежду, похожую на наряды придворных и перенимали манеры королевского окружения. Одним из признаков высокого статуса в эпоху Людовика XIV была роскошная карета, запряженная большим количеством лошадей. Стремясь соответствовать, многие французы спускали целые состояния на содержание экипажей, конюшен и лакеев в шитых золотом ливреях.

Французы обставляли свои дома дорогой мебелью и заказывали сотнями камзолы и платья. Военные также не были исключением — каждый королевский мушкетер должен был обязательно иметь в своем распоряжении костюм светло-серого цвета из английского сукна, двубортный парчовый камзол, замшевые штаны-кюлоты и несколько пар тонких кожаных перчаток, отороченных кружевами. Все это не входило в королевское довольствие и должно было приобретаться за свои деньги.

Но даже самый дорогой гардероб не являлся безоговорочным пропуском в высший свет. Чтобы быть допущенным ко двору нужно было иметь изысканные манеры и уметь красиво танцевать. Людовик был большим ценителем балета и сам участвовал в постановках. Король любил изображать небожителей, например Аполлона или Зевса, а также всегда исполнял роль небесного светила. Карьера короля как танцовщика была продолжительной — Людовик танцевал в спектаклях более 20 лет.

Но не только балетом развлекал себя французский король. При его дворе состояла целая команда затейников, отвечавших за проведение праздников и карнавалов. Они создавали удивительные костюмы и фантастические декорации, причем почти всегда к этой творческой работе прикладывал руку сам Людовик.

На все праздники король радушно приглашал посланников из других стран — им демонстрировалось богатство, радушие и утонченность короля и его приближенных. В то время это был своеобразный дипломатический ход, призванный показать страну с лучшей стороны и дать иноземным гостям возможность выразить свое восхищение Людовиком и его талантами.

Короля всегда окружали красивые женщины — Людовик был ценителем прекрасного пола и в борьбе за его внимание между знатными дамами разыгрывались настоящие трагедии. Если говорить о любвеобильности короля, то его нельзя было назвать прожженным ловеласом. В XVII веке многие представители знати имели за свою жизнь дело с сотнями любовниц, в то время как монарх имел связи лишь с несколькими десятками дам.

© Маркиза де Монтеспан, официальная фаворитка короля в период с 1667 по 1683 годы, мать его семерых детей

У монарха было одновременно несколько фавориток, которые выполняли роль хозяек на всех светских раутах. Королева, Мария Терезия Испанская, считалась женщиной скучной и с этими обязанностями справиться не могла. Главную фаворитку короля — маркизу де Монтеспан, за пристрастие к роскоши называли «султаншей». Во время выездов ее карету, запряженную шестеркой лошадей, сопровождала свита из 45 человек.

Образ жизни Людовика XIV и его двора не мог не сказаться на экономической обстановке в королевстве. Бюджет Франции таял как снег под весенним солнцем и к концу правления Луи Богоданного страна оказалась полностью разорена. Любовь правителя к богатству и войнам истощили государство, но король-солнце понял это слишком поздно. Его последними словами были: