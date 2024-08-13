Маршал Чуйков: как удалось отстоять Сталинград

Дважды Герой Советского Союза маршал Василий Иванович Чуйков навсегда вписал свое имя в одно из поворотных сражений в Великой Отечественной войне. Его 62-я армия в жесточайших уличных боях осенью 1942 года отстояла превратившийся в руины Сталинград. Оттуда, с Волги, армия, ставшая 8-й гвардейской, дошла до Берлина и победно завершила войну. Генерал Чуйков стал первым из иностранцев, кому немцы сообщили о самоубийстве Гитлера. Полководец принял капитуляцию берлинского гарнизона. «Лента.ру» рассказывает про боевой путь Василия Чуйкова.

© Маршал Советского Союза Василий Чуйков

Ранние годы

Будущий прославленный военачальник родился 12 февраля (по новому стилю) 1900 года в селе (ныне поселок городского типа) Серебряные Пруды Тульской губернии (теперь Московская область) в небогатой крестьянской семье Ивана Ионовича Чуйкова и его жены Елизаветы Федоровны Карякиной. Характером и телосложением Василий пошел в отца — безжалостного кулачного бойца, который с одного удара мог убить противника.

Закончив четыре класса церковно-приходской школы 12-летний Василий поехал на заработки в Петербург. По малолетству не попал на фронты Первой мировой войны. После Октябрьской революции 1917 года служил юнгой отряда минеров в Кронштадте, а в апреле 1918-го добровольцем вступил в ряды Красной армии.

Позднее Чуйков писал:

Мои предки — землеробы. И если бы был призван в царскую армию, мой высший потолок по званию был бы солдат или матрос, как у моих четырех старших братьев

Во время гражданской войны молодой, энергичный и азартный парень превратился в боевого командира. Став курсантом Первых Московских военно-инструкторских курсов, Чуйков участвовал в подавлении мятежа левых эсеров в Москве в июле 1918-го. По окончании курсов был назначен помощником командира роты, с ноября 1918 года служил помощником командира стрелкового полка.

Красный командир Василий Чуйков

В мае 1919-го в бою заменил раненного командира и до конца 1921-го командовал 43-м полком 5-й стрелковой дивизии. Воевал на Восточном фронте против колчаковских войск и на Западном фронте против польских частей. Был четырежды ранен (два ранения в ноги, одно в руку, одно в плечо разрывной пулей).

С июля 1921 по январь 1922 года Чуйков был начальником гарнизона города Велиж Смоленской губернии, затем вновь вступил в командование полком. Командованием был направлен на учебу в Военную академию РККА (ныне Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации), которую окончил в 1925 году.

В том же году, приехав в отпуск в Серебряные Пруды, Чуйков познакомился с Валентиной Петровной Павловой (1907-1984). Видный командир, который был награжден двумя орденами Красного Знамени, произвел впечатление на молодую девушку. В 1926-м молодые люди поженились, в браке родились дочери Нинель (1928), Ирина (1940) и сын Александр (1946-2013), ставший скульптором.

Служба в Китае и участие в конфликте на КВЖД

В 1925-1927 годы Чуйков продолжил учебу в Военной академии имени М. В. Фрунзе, окончив Восточный факультет. Он специализировался по Китаю, изучал китайский язык и в 1926-м побывал в Поднебесной под прикрытием должности дипкурьера. В январе 1928 года Чуйков был направлен военным советником в Китай.

В его задачу входила среди прочего: военная помощь местной коммунистической партии, против которой главнокомандующий Китайской революционной армии Чан Кайши развернул боевые действия. Чуйков отмечал:

По роду своей деятельности я много ездил по стране. Исколесил почти весь северный и южный Китай, научился довольно бегло говорить по-китайски

В ходе боевых действий между Красной армией и китайскими частями в 1929-м, получивших название конфликт на Китайско-Восточной железной дороге, Чуйков возглавил разведывательный отдел штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии под командованием Василия Блюхера.

В 1932-1935 годах был начальником Курсов усовершенствования начсостава по разведке при 4-м управлении штаба Красной армии. После окончания академических курсов при Военной академии механизации и моторизации имени И. В. Сталина (ныне Военная академия бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского) в 1936 году Чуйков в звании полковника был назначен командиром 4-й механизированной бригады.

В апреле 1938-го военачальник стал командиром 5-го стрелкового корпуса в звании комбрига, в июне 1938 года Чуйков возглавил Бобруйскую армейскую группу. 27 июля 1938-го ему было присвоено звание комдива, 9 февраля 1939-го — звание комкора. В сентябре 1939 года армейская группа была преобразована в 4-ю армию, во главе которой Чуйков участвовал в Польском походе Красной армии.

С декабря 1939 по апрель 1940-го Чуйков командовал 9-й армией, принимал участие в Советско-финской войне 1939-1940 годов. 4 июня 1940 года стал генерал-лейтенантом. С марта по декабрь 1940-го вновь командовал 4-й армией.

С декабря 1940 по март 1942 года был военным атташе в Китае и главным советским военным советником Чан Кайши. В задачу Чуйкова входило сплочение всех китайских политических сил для борьбы с японскими войсками. Другой важной целью было выяснение намерений Токио: нападет ли Страна восходящего солнца на СССР или нет.

Участие в Великой Отечественной войне и защита Сталинграда

После многочисленных рапортов с просьбой отозвать на родину и послать на фронт, в мае 1942-го Чуйков был назначен командующим резервной армии, которая формировалась в районе Тулы.

Генерал-лейтенант Василий Чуйков

10 июля 1942 года объединение было переименовано в 64-ю армию, включено в Сталинградский фронт и вступило в бои с наступающими немецкими войсками.

23 июля, в ходе разведывательного полета У-2, на котором летел военачальник, был атакован немецким самолетом и сбит. Чуйков вспоминал:

Так как мы маневрировали у самой земли, падение для меня и летчика обошлось сравнительно благополучно. Нас только выбросило из кабин: меня — с шишкой на лбу и с болью в грудной клетке и в позвоночнике, летчика — с кровоподтеками на коленях

Чуйков не сработался с командующим Сталинградским фронтом генерал-лейтенантом Василием Гордовым и 4 августа 1942-го был отстранен от должности. 13 августа 1942-го Гордова на посту сменил генерал-полковник Андрей Ееременко, с которым у Чуйкова сложились рабочие отношения.

12 сентября 1942 года Чуйков был назначен командующим 62-й армией, торжественно пообещав Еременко: «Я приму все меры к удержанию города и клянусь, оттуда не уйду. Мы отстоим город или там погибнем».

Задача обороны оказалась крайне непростой: вытянувшись вдоль правого берега реки на 40 километров, в ширину Сталинград был не более пяти километров.

Члены Военного совета 62-й армии — начальник штаба армии Николай Крылов, командующий армии Василий Чуйков, член Военного Совета Кузьма Гуров и командующий 13-й гвардейской дивизией Александр Родимцев (слева направо) на командном пункте в Сталинграде, 1942 год

Насквозь простреливаемый немецкой артиллерией, город к тому же пересекался ровными, ведущими к волжским откосам улицами. Намеченный оборонительный план не был выполнен и наполовину: баррикады не представляли собой серьезной преграды для танков, а многие здания не были подготовлены к уличным боям.

13 сентября 6-я немецкая армия генерала Фридриха Паулюса начала общий штурм Сталинграда.

Этот день Чуйков запомнил навсегда:

На наш командный пункт, находившийся на самой вершине Мамаева кургана, ливнем сыпались мины, снаряды и бомбы противника. За весь день 13 сентября мне только один раз удалось поговорить с командующим фронтом. Я кратко доложил ему обстановку и просил в ближайшие сутки дать мне две-три свежие дивизии: отражать удары врага было нечем

Штурмовая тактика Чуйкова

К 26 сентября немцы прорвались на стыке 64-й и 62-й армий к Волге, рвзьединив две советские армии, защищающие южную и северную часть Сталинграда. Армия Чуйкова также оказалась отрезана от основных сил Сталинградского фронта. Ожесточенные бои шли и в центре города, в том числе на Мамаевом кургане, а сама река полностью простреливалась немецкой артиллерией и авиацией.

Чуйков отмечал:

Гитлеровцы не терпели ближнего боя, они открывали огонь из автоматов за километр и больше, когда пули не могли пролететь и половины расстояния. В итоге я пришел к выводу, что лучшим приемом борьбы с фашистскими захватчиками будет ближний бой, применяемый днем и ночью в различных вариантах. Мы должны находиться как можно ближе к противнику, чтобы его авиация не могла бомбить наш передний край или переднюю траншею

Немцы, имевшие богатый опыт позиционной войны Первой мировой, столкнулись с достойным противником, который яростно сражался за каждый дом, цех и даже кучу развалин. 62-я армия, лозунгом которой стало: «За Волгой для нас земли нет!», оборонялась, умело используя тактику небольших штурмовых и блокирующих групп, при которой первые отбивали здания, уничтожая неприятеля, а вторые закреплялись и отражали атаки врага.

Командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков (в центре) с членами Военного совета армии и командирами 39-й гвардейской стрелковой дивизии, Сталинград, 1942 год

Перенеся боевые действия из приволжских степей в промышленные и жилые районы Сталинграда, 6-я армия утратила свободу маневра, лишенная возможности в ближнем бою использовать в полной мере всю силу своей артиллерии, авиации и танков. Оперативное искусство уступило место тактике, а сообщения о пройденных километрах сменились в немецких штабах информацией об отвоеванных метрах.

Чуйков вспоминал:

Американцы говорят «время — деньги». В обстановке тех дней можно было бы сказать «время — кровь»; ведь за упущенное время придется расплачиваться кровью наших людей

В составе Донского фронта

Стойкость 62-й армии позволила соединениям Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942-го замкнуть кольцо окружения вокруг войск Паулюса, которые капитулировали 31 января-2 февраля 1943 года. 62-я армия, которая вошла в состав Донского фронта генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, принимала в разгроме врага самое активное участие.

Рокоссовский вспоминал о Чуйкове:

Был он грубоват, но на войне, тем более в условиях, в каких ему приходилось находиться, пожалуй, трудно быть другим. Только такой, как он, мог выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и самоотверженность командарма были живым примером для подчиненных, и это во многом способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав армии, сражавшийся за город. На меня этот человек произвел сильное впечатление, и с первого же дня знакомства мы с ним сдружились

На острие операции «Багратион»

За беспримерный героизм 16 апреля 1943 года 62-я армия была преобразована в 8-ю гвардейскую, а сам Чуйков награжден орденом Суворова I степени. В составе Юго-Западного и Южного фронтов соединения армии участвовали в сражениях за Левобережную и Правобережную Украину. 27 октября 1943 года Чуйков стал генерал-полковником, а 19 марта 1944-го ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После освобождения Одессы 8-я гвардейская армия 8 июня 1944-го была выведена в резерв Ставки Верховного главнокомандования и 15 июня передана в состав 1-го Белорусского фронта Рокоссовского, приняв участие в операции «Багратион» по разгрому в Белоруссии немецкой группы армий «Центр».

Захват и удержание Магнушевского плацдарма

На завершающем этапе Белорусской операции в августе 1944-го гвардейцы Чуйкова захватили и удержали на Висле стратегически важный плацдарм, получивший название Магнушевского.

Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Советского Союза Георгий Жуков (первый слева в первом ряду) и командующий 8-й гвардейской армией генерал-полковник Василий Чуйков (справа в первом ряду) на Магнушевском плацдарме

Рокоссовский отмечал:

Должен прямо сказать, что отстоять его нам удалось в значительной степени потому, что обороной руководил командующий 8-й гвардейской армией Василий Иванович Чуйков. Он находился все время там, в самом пекле

В дальнейшем, на Магнушевском плацдарме была размещена ударная группировка 1-го Белорусского фронта (с 16 ноября 1944-го в командование фронтом вступил маршал Советского Союза Георгий Жуков), которая 14 января 1945 года нанесла по противнику главный удар в Варшавско-Познанской наступательной операции.

Штурм города-крепости Познань

В ходе Висло-Одерской наступательной операции 8-я гвардейская приняла участие в прорыве немецкой глубокоэшелонированной обороны, освободила город Лодзь и взяла штурмом город-крепость Познань.

Маршал Жуков вспоминал:

Взятие Познани поручалось лично командующему 8-й гвардейской армии генералу В. И. Чуйкову. В то время считалось, что там окружено не больше 20 тысяч войск, но в действительности их оказалось более 60 тысяч...

В свою очередь Чуйков отмечал: «Ожесточенные бои на Северском Донце, штурм укреплений в Запорожье, превращенном немецким командованием в сильнейший опорный плацдарм их обороны по Днепру, сражение в системе оборонительных сооружений в районе Никополя, первые бои на польской земле — все это, конечно, не шло ни в какое сравнение с той задачей, которую предстояло нам решать в Познани. С одной стороны, мощнейшие оборонительные сооружения, с другой стороны, отчаяние обреченных на смерть».

Битва за Берлин

За эту победу 5 апреля 1945-го Чуйков был удостоен второй Золотой звезды Героя Советского Союза. В ходе Берлинской операции 8-я гвардейская армия действовала на главном направлении, штурмуя Зееловские высоты.

Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Чуйков на параде Победы в Москве, 24 июня 1945 года

При этом военачальник не разделял оптимизма Жукова, который считал удачным применение 143 зенитных прожекторов, ошеломивших противника в ходе ночного наступления 1-го Белорусского фронта в начале операции.

В своих мемуарах Чуйков отмечал:

Я увидел, как мощные пучки света прожекторов уперлись в клубящуюся завесу гари, дыма и пыли, поднятую над позициями противника. Даже прожекторы не могли пробить эту завесу, и нам было трудно наблюдать за полем боя. Как на грех, еще и ветер дул навстречу

21 апреля Красная армия вышла на окружную берлинскую автостраду, и армия Чуйкова была повернута на юго-восточную и южную окраины города для окружения и штурма Берлина с юга. С 25 апреля завязались ожесточенные уличные бои, в которых командарм 8-й гвардейской армии активно использовал опыт Сталинграда.

Войска наступали в качестве штурмовых групп и штурмовых отрядов, в которые, помимо стрелковых подразделений, включались танки, артиллерия, саперы и минометчики. Чуйков отмечал:

Главная задача командиров и штабов в городском бою — это организация теснейшего взаимодействия всех родов войск в таких звеньях, как взвод, рота и батальон, из которых создаются штурмовые группы и отряды

В ночь на 1 мая 1945 года на командный пункт Чуйкова прибыл в качестве парламентера начальник штаба верховного командования сухопутных сил вермахта генерал Ханс Кребс, который сообщил ему, что накануне Адольф Гитлер покончил с собой, назначив своим преемником гросс-адмирала Карла Деница.

От имени Деница Кребс попытался заключить перемирие с командованием Красной армии, но Чуйков, который был на постоянной связи со своим непосредственным начальником, маршалом Жуковым, ответил твердым отказом, настаивая на безоговорочной капитуляции немецких войск.

Чуйков отмечал:

Пробыв у нас около полсуток, генерал Кребс не увидел никаких колебаний нашей верности союзническому долгу. Генерал Кребс, несомненно, крупный разведчик и опытный дипломат, ушел, как говорят, несолоно хлебавши. Очевидно, это была последняя попытка добиться раскола между союзниками

Утром 2 мая в присутствии Чуйкова немецкий генерал Хельмут Вейдлинг, командующий обороной Берлина, подписал приказ своим подчиненным о прекращении всяческого сопротивления войскам РККА.

Послевоенная карьера

После окончания Великой Отечественной войны Чуйков был назначен руководителем советской военной администрации в Тюрингии, одновременно командуя 8-й гвардейской армией. С июля 1946 по март 1949 года являлся первым заместителем главнокомандующего Группой советских войск в Германии и заместителем начальника Советской военной администрации в Германии.

12 ноября 1948 года военачальнику было присвоено звание генерала армии. С марта 1949 по май 1953 года Чуйков был главнокомандующим Группой советских оккупационных войск в Германии (ГСВГ). Одновременно, до октября 1949 года был главноначальствующим Советской военной администрации в Германии, а с октября 1949-го стал председателем Советской контрольной комиссии, осуществлявшей контроль на территории образованной Германской Демократической Республики.

Главком Сухопутных войск страны

После смерти Иосифа Сталина 26 мая 1953 года Чуйков был снят с должности главкома ГСВГ и отозван на родину. С мая 1953 по апрель 1960 года командовал войсками Киевского военного округа. 11 марта 1955 года военачальнику было присвоено звание маршала Советского Союза.

Генерал-полковник Василий Чуйков на открытии Йенского университета., Германия, 1945 год

В 1960-1964 годы Чуйков служил главнокомандующим Сухопутными войсками СССР в ранге заместителя министра обороны страны. На этой должности осуществил операцию «Анадырь» по скрытой доставке и размещению в 1962-м на Кубе советских боевых частей, в том числе имевших на вооружении ядерное оружие.

Одновременно с этим с августа 1961-го Чуйков являлся начальником Гражданской обороны СССР. В этой должности он оставался до 1972 года, после чего стал генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов министерства обороны СССР.

Смерть и награды

27 июля 1981 года Чуйков написал письмо в ЦК КПСС:

Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с просьбой: после моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в Сталинграде, где был организован мной 12 сентября 1942 года мой командный пункт. С того места слышится рев волжских вод, залпы орудий и боль сталинградских руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал

18 марта 1982 года Чуйков скончался в возрасте 82 лет. Согласно завещанию, останки Дважды Героя Советского Союза были торжественно захоронены в Волгограде, на Мамаевом кургане, рядом с могилами его бойцов и командиров.

За свою боевую карьеру маршал был удостоен двух Золотых звезд Героя Советского Союза, награжден девятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Суворова I степени, орденом Красной звезды, золотым оружием в виде шашки с гербом СССР, именными золотыми часами, многими медалями и иностранными орденами.

Значение личности маршала Чуйкова

На склоне лет, подводя итоги большого и трудного пути, Чуйков писал:

Если бы все траншеи, окопы, ходы сообщения, по которым довелось ходить в годы войны, если бы все маршруты стремительных маршей и обходных маневров соединить в одну прямую линию, она опоясала бы весь земной шар по экватору. И я горжусь, что это расстояние я прошел вместе с воинами армии — под вражеским огнем, через водные рубежи и заминированные поля

Маршал Чуйков был настоящим солдатом, который в самых тяжелых и опасных моментах не прятался за спины подчиненных. Выстояв в Сталинграде, военачальник внес огромный вклад в разгром сильного и мощного врага, начавшего терять стратегическую инициативу во Второй мировой войне.