Почему для первого полета в космос выбрали именно Гагарина

Юрий Гагарин — первый человек, побывавший в космосе. Его имя известно всем, а улыбка, обаяние и оптимизм стали символами новой эры. Эры покорения космического пространства, времени романтических надежд на безграничные, как тогда казалось, возможности человека в освоении Вселенной. О Юрии Гагарине — советском летчике-космонавте, первым в мире преодолевшем земное притяжение и увидевшем нашу планету из космоса, — «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Жизнь замечательных людей».

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«Юраша! Сынок! Живой!»

На аэродроме Внуково играл оркестр, вдоль протянутой к трапу ковровой дорожки стояли теле- и кинокамеры, суетились фотографы. Первого космонавта встречали руководители партии и члены правительства во главе с Никитой Хрущевым. Приложив руку к козырьку фуражки, Гагарин четко, по уставу доложил:

Первый в истории человечества полет на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля успешно завершен. Все приборы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Чувствую себя отлично, готов выполнить новое любое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин, Юрий Гагарин

Внеочередное звание майора было присвоено старшему лейтенанту Гагарину сразу же после приземления.

Тут же на аэродроме Гагарина встречали жена Валентина и родители. «Юраша! Сынок! Живой!» — не смог сдержать слез отец.

Затем был проезд в открытом ЗИЛе по улицам Москвы, трехчасовой митинг на Красной площади, торжественный прием в Кремле и присвоение звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и «Золотую Звезду» вручил герою Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев.

Существует байка, что на этом приеме Хрущев отвел Гагарина в сторону и спросил, видел ли он Бога, а тот со свойственным ему озорством ответил: «Видел». На что советский лидер сказал: «Прошу тебя, никому об этом не говори». Через некоторое время с тем же вопросом к космонавту подошел Патриарх Алексий I. Гагарину стало неловко, и он ответил: «Нет, отец, к сожалению, не видел». «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори», — попросил космонавта глава Русской православной церкви.

За успехи в развитии ракетной промышленности, науки и техники, за успешное осуществление первого в мире полета советского человека в космос семь человек стали дважды Героями Социалистического Труда, еще 95 — были удостоены этого звания впервые. Ордена и медали СССР получили 6924 ученых, конструкторов, инженеров и рабочих, участвовавших в космическом проекте.

Спустя месяц после полета Юрия Гагарина отправили в международное турне с «Миссией мира». Он посетил более 30 стран, включая Великобританию, США, Японию, Бразилию, Египет, почти все страны социалистического лагеря. И везде его принимали как героя.

Пожать руку первому человеку, побывавшему в космосе, и сделать с ним фотографию сочли за честь королева Великобритании, Генеральный секретарь ООН, главы правительств и государств

Следует сказать, что молниеносная слава и почитание совершенно не изменили Гагарина. Он остался все тем же простым, веселым и дружелюбным парнем, каким его знали раньше. У первого звездного человека оказался стойкий иммунитет к звездной болезни.

Вероятность благополучного возвращения — 46 процентов

Космический полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» стал одним из главных событий за всю историю. Впервые человек смог преодолеть земное притяжение, увидеть нашу планету со стороны и благополучно вернуться.

За 108 минут границы познания Вселенной в буквальном смысле достигли космических высот. Мир был потрясен, мир впал в эйфорию. Сбывались самые смелые мечты и надежды фантастов.

За гигантским символическим, научным и практическим значением первого космического полета, за пафосом события и общим восторгом, за обаятельной улыбкой, открытостью и оптимизмом русского парня с корабля «Восток» как-то на второй план отошло осознание степени подвига, который он совершил. А ведь никогда ранее человек не сталкивался с таким уровнем неизвестности и с таким риском.

Колумб и Магеллан тоже отправлялись в неизвестность, но она состояла из набора уже хорошо известных людям рисков и опасностей: болезни, голод, стихия.

Что ждет человека в космосе, не знал никто

Сможет ли человеческий организм выдержать многократные перегрузки и сильнейшую вибрацию при старте ракеты, способны ли работать системы органов в состоянии невесомости и каков их временной предел, каков в космической пустоте уровень радиации, будет ли в состоянии космонавт управлять кораблем, выдержит ли спускаемый аппарат температуру в две тысячи градусов, возможно ли вообще будет вернуться на Землю живым?

Кроме вполне объяснимой тревоги за физическое состояние организма и его функционирование, медики и психологи опасались, что в невесомости из-за сенсорного голода у пилота начнутся зрительные, слуховые и осязательные галлюцинации, разовьется бред, он сойдет с ума и направит свой корабль в безбрежный космос. Опасность казалась им настолько реальной, что от нее даже была придумана система защиты. Чтобы получить доступ к ручному управлению, космонавт должен был решить математическую задачу, ответ которой и являлся кодом доступа к ручному управлению кораблем. Кроме того, на случай развития психоза предусмотрели блокировку связи (если вдруг начнет нести бред в эфире), автоматическое закрытие скафандра и фиксацию космонавта в кресле, чтобы чего не натворил.

Человек выдержал все космические испытания блестяще, чего нельзя сказать о технике. Через 60 лет после исторического полета, который, по официальным сообщениям ТАСС, «прошел идеально», были рассекречены документы, согласно которым успех или неудача были делом случая, а вероятность благополучного возвращения первого космонавта на Землю изначально оценивалась в 46 процентов.

Нештатные ситуации

Для того чтобы корабль вернулся на Землю с орбиты, должна была сработать система торможения. Из-за спешки ее не успели сдублировать, и в случае ее отказа корабль должен был спуститься к Земле самостоятельно за 7-10 дней. На это время и была рассчитана система жизнеобеспечения космонавта. Но при взлете двигатель третьей ступени ракеты отключился с запозданием, и корабль ушел почти на 100 километров выше запланированной орбиты. Максимальное удаление от Земли составило 327,7 километра. А это значило, что при отказе системы торможения самостоятельно вернуться на Землю спускаемый аппарат сможет не раньше 30-50 дней. Этого времени у летчика не было.

Неисправность двигателя третьей ступени повлекла за собой целую цепочку проблем. При возвращении тормозная система сработала, но из-за перерасхода горючего отключилась раньше времени, корабль закрутило со скоростью 30 градусов в секунду. Далее не произошло своевременное отделение приборного отсека от спускаемого аппарата. И только при вхождении в плотные слои атмосферы при сильном перегреве сгорели соединительные кабели и отвалился приборный отсек.

Во время полета Гагарин испытывал экстремальные перегрузки в 12G и даже начал терять сознание. Но смог их выдержать и вовремя катапультировался на высоте семь километров.

Но даже на этом его испытания не закончились. При катапультировании от герметичного скафандра отсоединилась система подачи воздуха, и пилот должен был самостоятельно открыть клапан, чтобы дышать атмосферным воздухом, но не мог сделать этого из-за конструктивных проблем. В течение шести минут Гагарин дышал воздухом, оставшимся внутри скафандра. Клапан он сумел открыть уже на земле, а до этого едва не задохнулся.

Во время спуска вместо одного парашюта раскрылись два: основной и запасной, что грозило перепутыванием строп и их схлопыванием. В результате нештатных ситуаций летчик приземлился почти в 200 километрах в стороне от района, где его встречали, и едва не угодил в Волгу, где в это время шел ледоход, сумев скорректировать спуск буквально в последний момент. Температура воды 12 апреля была соответствующая, а резиновая лодка, которая имелась в спасательном наборе, улетела вместе с пистолетом Макарова и другими полезными для выживания предметами еще при раскрытии парашюта.

Приземлившись, Гагарин самостоятельно освободился от парашютов и отправился на поиски людей, чтобы сообщить миру, что первый в истории космический полет успешно завершен, задание выполнено, а он жив и здоров

Следует сказать, что ни одна из нештатных ситуаций Гагарина не смутила. От начала полета и до его завершения он ни разу не потерял самообладание, был максимально собран, уверен в себе и во всех случаях действовал безошибочно. Так же он вел себя и после полета на земле, когда в один миг (а вернее за 108 минут) стал самым знаменитым человеком на планете.

Выбор Юрия Гагарина первым в истории летчиком-космонавтом оказался безупречным.

Как восьмилетний Юра испортил немецкий танк

Рабоче-крестьянское происхождение Юрия Гагарина по самым строгим советским канонам можно считать идеальным. Дед — путиловский рабочий, да еще и революционер. Отец — деревенский плотник, мать — доярка. На частый вопрос, не является ли он потомком князей Гагариных, первый космонавт отвечал:

Родители были мои до революции крестьянам-бедняками. Старшее поколение моей семьи — дедушка и бабушка — также были крестьянами-бедняками, и никаких в нашем роду князей не было Юрий Гагарин

Правда, относительно «бедняков» Гагарин немного слукавил: родительский дом в деревне Клушино Гжатского района Смоленской области был вполне справным, хотя и недостаточно зажиточным, чтобы попасть под раскулачивание во время коллективизации. В семье было четверо детей — три брата и сестра. Юрий родился 9 марта 1934 года. Младше него на два года был Бориска.

1 сентября 1941 года Юра пошел в первый класс, а 12 октября в деревню вошли немцы. В тот же день они устроили во дворе школы костер из букварей, обнаружив в них картинки с Кремлем и портреты Ленина — Сталина, а затем сожгли и саму школу. Семью Гагариных с четырьмя детьми выгнали из дома и больше полутора лет, до освобождения, они жили в землянке (три на три метра), которую отец выкопал за огородами.

Об оккупации у Юры остались тяжелые детские воспоминания.

Немецкие солдаты развлекались тем, что разбрасывали по земле леденцы, а когда дети пытались их подбирать, давили им пальцы сапогами. Шестилетнего Бориску ради забавы повесили на яблоне за шарфик и громко хохотали, пока задыхающегося ребенка не сняла мать. В другой раз сильно избили отца и порезали косой ноги матери. В отместку Юра насыпал земли в заряжавшиеся в избе танковые аккумуляторы и потом несколько дней прятался у соседей.

Незадолго до отступления старшего брата, 17-летнего Валентина, и 15-летнюю сестру Зою угнали в Германию. В случае их побега угрожали расстрелять всю оставшуюся семью. Валентин бежал уже в Белоруссии, воспользовавшись неразберихой при немецкой эвакуации, прихватив с собой винтовку зазевавшегося конвоира. Через несколько дней он добрался до фронта и остался служить в Красной армии. Зою освободили из лагеря на территории Польши, и до конца войны она работала в госпитале. Никто из Гагариных не погиб, все войну пережили.

Практика летчика-истребителя в полярную ночь

В мае 1945 года семья Гагариных вместе с собственным домом переехала в Гжатск. Там Юрий окончил шесть классов, а седьмой — в вечерней школе рабочей молодежи уже в подмосковных Люберцах. Там же с отличием окончил Люберецкое ремесленное училище по специальности «формовщик-литейщик». В 1951 году Гагарин поступил на литейное отделение Саратовского индустриального техникума. А осенью 1954-го записался в местный аэроклуб, где год спустя совершил свой первый самостоятельный полет на самолете Як-18.

Осенью 1955 года Юрий Гагарин был призван в армию, и, поскольку у него уже был летный опыт, его направили в 1-е военное авиационное училище в городе Оренбурге. По всем предметам Гагарин имел высшие оценки и даже был назначен помощником командира взвода, но из училища был едва не исключен.

Летчику плохо давалась грамотная посадка — самолет то и дело клевал носом. Было принято решение об отчислении Гагарина. Курсант плакал, говорил, что без неба не может жить. И тогда начальник училища обратил внимание на рост сержанта Гагарина. В строю он был самым маленьким. По одним данным, рост Гагарина — 165 сантиметров, а по другим — всего 157. Возможно, именно из-за этого менялся угол обзора и снижалось чувство земли. Гагарину дали еще один шанс — подложили на кресло толстую подушку, и он справился с заданием. В 1957 году Юрий Гагарин окончил училище с отличием и был произведен в офицеры.

В представлении к присвоению звания лейтенанта было сказано:

За время обучения в училище показал себя дисциплинированным, политически грамотным. Строевая и физическая подготовка хорошие. Теоретическая — отличная. Летать любит, летает смело и уверенно. Училище окончил по первому разряду. Делу КПСС предан

«По первому разряду» означало, что выпускник имеет право выбора места службы. Гагарин выбрал Крайний Север. Выбор романтический, но абсолютно не практичный с точки зрения карьерных перспектив и условий жизни. В особенности если учесть, что он только что женился и теперь привез молодую жену Валентину в далекий гарнизон, чтобы здесь делить с ней радость короткого лета, длинной полярной ночи и крошечную комнатку в офицерском общежитии.

Летная служба тоже оказалась непростой: рутина изучения матчасти, занятия строевой и политической подготовкой, скука военного городка. Полгода молодых летчиков к самостоятельным полетам не допускали — слишком сложными были зимние метеоусловия. В одном из первых самостоятельных полетов на реактивном истребителе МиГ-15бис Гагарин едва не погиб. Из-за плотного тумана сажать самолет пришлось буквально вслепую. Летчик заходил на посадку несколько раз не в силах найти полосу, но все обошлось. Хорошая школа, постоянная практика и талант сделали свое дело, и вскоре Гагарин уже мог летать в любую погоду на любые задания.

Гарнизонная служба шла своим чередом, и ничто не предвещало перемен. Лейтенант Гагарин должен был разделить судьбу и службу тысяч других офицеров, рассеянных по гарнизонам одной шестой части суши. При удачном стечении обстоятельств мог дослужиться до подполковника и уйти в отставку, на заслуженную пенсию за выслугу лет. А там перебраться в более приспособленные для жизни места — страна большая. Смотреть по телевизору хоккей, мастерить что-то на даче, отмечать праздники в кругу семьи и немногих друзей.

То есть прожить обычную жизнь. Но этого не произошло.

У судьбы оказались на его счет другие планы. На Севере Гагарин не задержался.

Из десяти кандидатов оставляли одного

В начале 1959 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании отряда космонавтов для подготовки к полету в космос первого пилотируемого корабля «Восток».

Между двумя сверхдержавами — СССР и США — шла космическая гонка. Отправить человека в космос первыми было не просто делом престижа страны. По мнению политиков, да и обычных граждан, это стало бы весомым доказательством преимущества одной из двух политических систем, победой ее идеологии, наглядной демонстрацией научного и экономического потенциала. В космической гонке Советский Союз немного опережал США, но расслабляться было нельзя. За соревнованием гигантов следил весь мир.

В отряд космонавтов было решено отобрать 20 человек. Абсолютно здоровых, в возрасте 25-30 лет, ростом не выше 170 сантиметров, весом — 65-70 килограммов. Отбор велся среди летчиков-истребителей, так как считалось, что они уже прошли серьезный отсев и владеют необходимыми для пилота навыками и техническими знаниями

Отобранные по всей стране кандидаты подписывали документ о «неразглашении» и заявление с просьбой включить их в группу испытателей новых летательных аппаратов. После этого следовал вызов в Москву на обследование. Вот как рассказывал об этом Гагарин:

«Врачей было много, и каждый строг, как прокурор. Приговоры обжалованию не подлежали — кандидаты вылетали с комиссии со страшной силой. Браковали терапевты и невропатологи, хирурги и ларингологи. Нас обмеряли вкривь и вкось, выстукивали на теле азбуку Морзе, крутили на специальных приборах… Ничего нельзя было утаить. Сложная аппаратура находила все. Отсев был большой. Из десяти человек оставляли одного».

Всего было отобрано 20 человек, постепенно отсеялись еще восемь, и их осталось уже только 12.

Знаете, каким он парнем был…

Непосредственная подготовка к космическому полету началась 14 марта 1960 года. Отряд космонавтов разделили на две группы. Первую предстояло готовить ускоренно, для ближайших полетов, вторую — для более отдаленных. Гагарин попал в первую группу вместе с Титовым, Николаевым, Поповичем и Быковским.

«Ожидаемые трудности огромны, а неожидаемых мы просто не знаем, — предупредил перед началом тренировок один из руководителей подготовки космонавтов Николай Каманин, тот самый, что в год рождения Юрия Гагарина снимал со льдины челюскинцев. — Говорю вам как летчик летчикам. Времени мало, но пока не почувствуем всей жесткости космоса здесь, на Земле, не полетим. Нужны испытания сердца, нервов и психики. И еще здоровье и сила. По ним будем судить о готовности к старту».

Дополнительные критерии отбора уточнил главный конструктор Сергей Королев:

Для первого полета нужно подобрать человека огромной нравственной чистоты, мужества, если хотите… настоящего патриота Родины. И мы найдем такого. Совершив подвиг, он предстанет перед всем миром во всей своей духовной и физической красоте, красоте именно советского человека

И такого человека Королев нашел в лице Юрия Гагарина. По совокупности результатов тренировок и всевозможных тестов Гагарин постоянно был в числе лучших. В барокамере, центрифуге и сурдокамере, при максимальных перегрузках и температурах, в состоянии невесомости он сохранял концентрацию и самоконтроль, быстро реагировал на новые задания и четко их выполнял.

Что не менее важно, Гагарин умел гасить конфликты, не был высокомерным, всегда поддерживал персонал предполетной подготовки, верил в успех и убеждал в нем окружающих. И еще, у него все время было приподнятое настроение, «вероятно, потому что юмором и смехом до краев полна голова», как было отмечено в характеристике аттестационной комиссии.

Из клинико-психологической выписки Ю.А. Гагарина: «На всем протяжении подготовки показал высокую точность при выполнении различных экспериментальных психологических заданий, высокую помехоустойчивость при воздействии внезапных и сильных раздражителей. Всегда был активным, отмечалась быстрая ориентация в новой обстановке, умение владеть собой в неожиданных ситуациях. (...) При тренировках на учебном космическом корабле для него был характерен спокойный, уверенный стиль работы с четкими, лаконичными докладами. Уверенность, вдумчивость, любознательность и жизнерадостность придавали индивидуальное своеобразие выработке профессиональных навыков».

Жизнерадостность, индивидуальное своеобразие и еще обаятельная улыбка — говорят, что за эти качества Королев и выбрал из всех кандидатов на первый полет именно Гагарина.

Кого послать в космос первым? Выбор был непростым. С одной стороны, высока вероятность гибели космонавта, с другой — в случае удачного полета первый космонавт не только закладывал стандарт новой профессии, но становился ее символом, лицом страны.

В своем выборе Королев не ошибся. Позже он писал:

Были приняты во внимание неоспоримые гагаринские достоинства: беззаветный патриотизм, непреклонная вера в успех полета, отличное здоровье, неистощимый оптимизм, гибкость ума и любознательность, смелость и решительность, аккуратность, трудолюбие, выдержка, простота, скромность, большая человеческая теплота и внимательность к окружающим людям. Таким он был до полета, таким встретил свою заслуженную славу. Таким остался до конца

Тем не менее главный конструктор провел среди космонавтов письменный опрос: нужно было назвать имя и обосновать свой выбор. Большинство назвали Гагарина, несмотря на то, что по физическим характеристикам он был далеко не первым. Единственное, что отличало его от всех остальных, — это абсолютное отсутствие чувства зависти. Сам Гагарин проголосовал за Беляева.

Он сказал: «Поехали!»

8 апреля 1961 года на закрытом заседании кандидатура Юрия Гагарина была утверждена Государственной комиссией. Дублером назначили Германа Титова.

Гагарин прекрасно понимал, что ему предстоит совершить и каковы реальные риски. Жене он оставил прощальное письмо на случай гибели.

Членов же правительственной Госкомиссии заверил с искренним пафосом и присущим ему оптимизмом:

«Я рад, горд и счастлив, как любой советский человек, если бы ему Родина доверила совершить такой беспримерный по своему историческому значению подвиг… Разрешите мне заверить Советское правительство, нашу Коммунистическую партию, советский народ в том, что я с честью выполню это задание, проложу первый путь в космос, если встретятся трудности, то преодолею их, как преодолевают коммунисты».

«Поехали!» — свою знаменитую фразу Кедр (таким был позывной пилота) произнес 12 августа 1961 года в 09:07. Ракета «Восток-1» стартовала с космодрома Байконур.

Из полетного задания Юрия Гагарина Одновитковый полет вокруг Земли. Цель полета — проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полете, связь корабля с Землей, убедиться в надежности приземления корабля и космонавта.

Во время полета пилот выполнял простые задания: двигался, принимал пищу, писал карандашом, но в основном наблюдал за собственным самочувствием и работой приборов, о чем постоянно сообщал на Землю по радиосвязи. Несколько раз связь прерывалась, и Заря (позывной Королева) принимал валидол.

Перед началом торможения Королев инструктировал Гагарина:

«На спуске корабль заколеблется, возрастут перегрузки. И ты не бойся, когда сквозь шторки иллюминатора увидишь багровое пламя. Словно в адский костер кто-то бросит корабль. Ты ощутишь тысячеградусную температуру на оболочке спускаемого аппарата. Но держись, Юра. Держись, как условились, до последней минуты, до последней секунды…»

Посадка была самой опасной частью полета. Критически опасной. За иллюминатором вспыхнуло багровое пламя, обшивка затрещала, в глазах у космонавта все начало расплываться, показалось, что приборы плавятся и расползаются… Уверенный, что корабль терпит катастрофу, Гагарин передал на Землю: «Я горю, прощайте, товарищи!»

Когда сознание вернулось, Гагарин увидел под собой реку. Его первыми словами были: «Волга? Родная Волга!» Спустившись на твердую почву, он заметил женщину с девочкой и пятнистого теленка, с любопытством наблюдавших за пришельцем из космоса. «Свои, товарищи, свои!» — успокоил их Гагарин, сняв гермошлем.

***

В течение трех лет после полета в космос встречи и поездки отнимали у него значительную часть времени, но в 1964 году он вернулся в Центр подготовки космонавтов и был назначен командиром отряда.

В 1966 году началась подготовка к первому запуску нового космического корабля «Союз». К полету готовились Гагарин и Комаров. 23 апреля 1967 года «Союз-1» стартовал с Владимиром Комаровым на борту. Гагарин остался дублером. Полет прошел нормально, но при приземлении летчик погиб.

В середине 1960-х в СССР разрабатывалась программа пилотируемого полета на Луну. Понятно, что одним из членов лунного экипажа должен был стать Юрий Гагарин. Форму летчик-космонавт набирал через тренировочные полеты на реактивном самолете МиГ-15УТИ.

Но полететь на Луну ему было не суждено. 9 марта 1968 года Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось 34 года, а 27 марта во время одного из учебно-тренировочных полетов самолет, пилотируемый летчиком-испытателем 1-го класса Владимиром Серегиным и летчиком-космонавтом Юрием Гагариным, разбился. Оба пилота погибли.

«Он жил впереди своего века», — говорил Королев о Циолковском. То же самое можно сказать о самом Королеве и о Гагарине.

Юрий Гагарин сделал первый шаг за пределы Земли. С тех пор космические полеты уже стали рутиной, но дальше околоземных орбит человечество за 60 лет так и не продвинулось. Видимо, ему очень не хватает новых Циолковских, Королевых и Гагариных. Как бы то ни было, в клубке орбит, густо намотанных на земной шар, никогда не потеряется первый виток — гагаринский.