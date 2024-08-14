Вдова Шатунова выиграла суд у продюсера Разина

Вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе с продюсером Андреем Разиным за права на хиты покойного артиста.

Светлана Шатунова и ее дети ранее подали в суд на Разина, требуя признать за собой права на 23 песни, исполнявшиеся Юрием Шатуновым, включая популярные хиты «Седая ночь» и «Белые розы», передает StarHit.

«Хостинский районный суд города Сочи рассмотрел иск вдовы и детей певца к продюсеру Андрею Разину. Суд удовлетворил требования семьи Шатунова и признал за ними исключительные права на указанные 23 музыкальных произведения», – сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Представители ведомства пояснили, что в октябре 2019 года между Юрием Шатуновым и Сергеем Кузнецовым был заключен договор об отчуждении исключительных прав на музыкальные произведения. После смерти Юрия Шатунова в июле 2022 года все права перешли его семье: вдове, дочери и сыну.

Продюсер Андрей Разин утверждает, что в 1992 году был заключен договор между ним и Кузнецовым, согласно которому Разин получил права на объекты интеллектуальной собственности, включая 27 музыкальных произведений, из которых 23 являются спорными.

«Однако оригинал договора он не представил, но продолжает распоряжаться спорными произведениями, передавая права на них третьим лицам», – добавил источник.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в июне 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.