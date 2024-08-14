Зачем писатель Анастасия Коваленкова создает "Русский словарь"?

Писатель Анастасия Коваленкова, известная как автор детского бестселлера "Мышонок, который Там", сейчас работает над повестью "Русский словарь". Об этом она рассказала в интервью "РГ".

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"Я начала писать эту книгу, потому что самой захотелось вернуть себе мою страну, наш образ жизни, взгляда, чувства. Пройдя сквозь морок девяностых, лихость последних лет, придя к сегодня, - решила подправить свой "фундамент", а то всё как-то съехало", - призналась Коваленкова.

В "Русский словарь" войдет около ста слов-глав. Все они, по задумке автора, возвращают русские архетипы: Снега, Простор, Костры, Листва, Песня, Дорога…

"Искала в себе ответы на слово, собирала в такой круглый шар образа, самого исконного. Сперва они стали интерлюдиями в повести "Хорошие люди" - теперь вырастают в целую отдельную новую повесть. Мне кажется, мы немного потеряли себя. Хочу вернуться и вернуть людям их, собственное, главное", - подчеркивает Коваленкова.

В интервью "РГ" писатель и художник Анастасия Коваленкова расскажет о своих новых книгах, которые выходят в издательстве "Никея" - это продолжение приключений мышонка Тама и сборник эссе "Не держите небо". Также мы поговорили с автором об открытом письме коллеге, а теперь иноагенту Людмиле Улицкой, об истинных причинах русофобии среди творческой интеллигенции, о переезде Коваленковой из комфортной столицы в глухую деревню, и о том, почему "возможность поступка есть только сегодня"...

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Справка "РГ"

Писатель и художник Анастасия Коваленкова родилась в Москве. Дочь детской писательницы Татьяны Макаровой и художника Сергея Коваленкова. Внучка поэта и военкора Маргариты Алигер, автора знаменитой поэмы о Космодемьянской "Зоя". Дедушка Анастасии - композитор Константин Макаров-Ракитин, ушел добровольцем в первые дни Великой Отечественной войны и погиб 29-летним под Смоленском.

Книги Коваленковой переведены на несколько европейских языков.