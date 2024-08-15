Самый неизвестный «вождь» СССР: кем был Василий Кузнецов

В истории СССР был человек, который трижды формально становился главой государства, но всегда оставался в тени. Его звали Василий Кузнецов.

Костромской самородок

Кузнецов родился в Костромской губернии в 1901 году. Он служил в армии, учился в Политехе, работал на заводе. В 1931 году мужчина отправился в США изучать металлургию в Технологический институт.

Вернувшись в Союз, Кузнецов стал стремительно продвигаться по карьерной лестнице. В 1940 году Василий уже был зампредом Госплана СССР. 1953 году «костромской самородок» занимал пост во внешнеполитическом отделе ЦК КПСС. В феврале 1957 года он почти стал главой дипломатии СССР: именно его и Юрия Андропова покидающий должность главы МИД Дмитрий Шепилов порекомендовал Никите Хрущёву в качестве «наследника». Кузнецова Шепилов охарактеризовал как «умницу», однако выбор пал на Андропова.

Несмотря на это, дипломатическая карьера Кузнецова складывалась успешно. Он принимал участие в урегулировании Карибского кризиса, вёл переговоры с Китаем после столкновений на острове Даманском, помогал в организации диалога Индии и Пакистана.

Скромный и трудолюбивый Кузнецов в 1977 году стал первым заместителем Председателя Президиума Верховного Совета. На тот момент ему было 76 лет. Пост первого заместителя был введён специально, чтобы облегчить работу Леониду Брежневу, который совмещал должности Генсека ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета.

Царь ненастоящий

Кузнецов по закону был вторым лицом в СССР, поэтому именно он стал формальным руководителем государства после смерти Брежнева в 1982 году. Обязанности лидера страны Василий исполнял до середины июня 1983 года, когда генсеком стал Юрий Андропов.

После смерти Андропова в феврале 1984 года формальным руководителем Союза на два месяца снова стал Кузнецов. В апреле 1984 года страну возглавил Константин Черненко. Василий вновь отошёл в сторону. Однако «костромской самородок» ещё раз был вынужден стать временным «фронтменом» Советского Союза в марте 1985 года, когда Черненко скончался. На тот момент зампреду Президиума Верховного Совета было уже за 80 — это делало его одним из старейших лидеров государства в отечественной истории.

Вскоре главой государства стал Михаил Горбачёв. Кузнецов же в 1986 году вышел на пенсию, а за год до распада СССР умер в Москве.