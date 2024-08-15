Гендиректор Большого Московского цирка рассказал о своем рабочем дне

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал «Вечерней Москве», как проходит его рабочий день и что он считает главным в своей работе.

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Рабочий день у Эдгарда Запашного ненормированный. Это значит, что он может начаться и в восемь утра, и в девять.

— И несмотря на то что я «сова», мне приходится всегда вставать рано. И связано это с тем, что и директор цирка должен приходить одним из первых на работу, и дрессировщик Эдгард Запашный тоже должен быть на арене со всеми вместе, так как именно утром начинаются репетиции с участием животных — тигров, слонов. В цирке так принято, — поясняет он.

По словам Эдгарда Вальтеровича, часто ему приходится вставать в промежутке между семью и восемью часами утра.

— Всегда стараюсь подниматься быстро, не люблю долгую раскачку, все по факту, по делу и поэтому мое утро проходит в быстром темпе, — рассказывает он. — Быстрое приведение себя в порядок. Быстрый завтрак. И я полностью готов к выходу из дома.

Что касается дороги, то в качестве средства передвижения от дома до работы Эдгард Запашный, в зависимости от настроения, выбирает либо машину, либо мотоцикл и минут через сорок он переступает порог Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. И с этой минуты начинается все самое интересное.

— Свою работу люблю за честность, за то, что здесь собираются такие же люди — фанатично преданные искусству, трудолюбивые, с огромной самоотдачей и желанием все сделать собственным трудом, избегая расчета, не побоюсь этого слова, «на халяву», — говорит он. — Работа доставляет мне огромное удовольствие. Я провожу на ней много времени.

Как и у каждого человека, такая плотная занятость приводит к накопленной усталости, говорит Эдгард Запашный. Однако тут же добавляет: без работы не готов провести ни дня, ни минуты.

— Когда работы нет или ее мало, мне доставляет это еще больший дискомфорт, — говорит он. — Официально работать я начал в 12 лет, именно в этом возрасте мы с братом в городе Риге дебютировали на арене цирка в «Весенней сказке», исполнив главные роли. Так началась моя трудовая биография. С тех пор работаю, как говорится, не покладая рук.

В ежедневном графике Эдгарда Запашного, помимо должностных обязанностей директора цирка, репетиции. Потому что он остается выступающим артистом.

— Все вместе готовимся к спектаклям, к шоу, работаю с животными — занимаюсь дрессурой хищников и слонихи Николь, — перечисляет свои задачи Эдгард Вальтерович.

В напряженном графике Эдгард Вальтерович всегда находит время для активного занятия общественной работой.

— Постоянно и с удовольствием занимаюсь различными активностями, связанными с благотворительностью, с новыми территориями, — отмечает он. — А еще, и тоже всегда с удовольствием, иду на контакт, если это касается предложений принять участие в различных творческих проектах: съемках в кино, клипах или сериалах.

Так что работой я загружен более чем плотно.

И, как добавляет Эдгард Запашный, если свой график предстоящих дел он знает на неделю вперед, то артистический график — наизусть вперед на год.

Досье

Народный артист Российской Федерации Эдгард Вальтерович Запашный родился 11 июля 1976 года в Ялте.

Окончил Московский институт предпринимательства и права и магистратуру в Российском государственном социальном университете.

С 20 ноября 2012 года занимает пост генерального директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, совмещая административную работу с выступлениями на арене. Один из номеров Эдгарда Запашного занесен в Книгу рекордов Гиннесса. С 2013 года он является генеральным продюсером и ведущим всемирного фестиваля циркового искусства «Идол», который проходит в Москве. Владеет английским и китайским языками.