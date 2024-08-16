Пьер Ришар: жизнь и любовь «высокого блондина в черном ботинке»

Этот французский актер был любимцем публики в СССР и пользовался огромной популярностью, хотя в Стране Советов ни разу не был. Россию Пьер Ришар посетил уже позже, в 1993 году. И объездил ее всю – от Москвы до Дальнего Востока. О жизни, карьере и любви одного из любимых французских актеров постсоветского зрителя – в материале MIR24.TV.

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Выходец из аристократов

Пьер Ришар – это только два первых имени, за ними следуют: Морис Шарль Леопольд Дефей. Знаменитый комик родился 16 августа 1934 года в семье обедневшего потомственного французского дворянина. Все свое состояние отец Пьера проиграл на скачках. Родители разошлись, когда сын был еще маленьким. Тогда воспитанием мальчика занялись два дедушки и мать. Позже его отдали в пансион, но по сути это была обычная школа-интернат. Там учились дети рабочих, которые стали презирать и обижать маленького «богача». Пьер стал изгоем в классе. Но потом он понял, как завоевать расположение ребят – их нужно просто рассмешить! Так и поступил Ришар – стал душой компании, сыпал искрометными шутками, и стал популярным в школе. Тогда же мальчик осознал свой талант и заинтересовался актерской деятельностью.

Ушел из дома, чтобы исполнить мечту

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Семья настаивала на том, чтобы Пьер выбрал серьезное дело и стал бизнесменом. Актерство казалось им дурачеством. На этой почве произошел конфликт, и Ришар ушел из дома в 18 лет, разорвав контакты с родными. Тогда же он поступил на актерские курсы.

На тех самых курсах юного комика ждало разочарование: Ришару сказали, что с такой внешностью карьеру актера построить будет невозможно. Однако режиссер Шарль Дюллен поверил в забавного кудрявого юношу и согласился давать ему уроки актерского мастерства.

Во время курсов Ришар подрабатывал в кафе, выступал в мьюзик-холлах и на эстраде с авторскими номерами. Зрители полюбили его в образе «забавного недотепы»: в этом амплуа актер придумал и сыграл много номеров. Образ стал его визитной карточкой и в кино.

Наследник комика 1960-х Луи де Фюнеса, Ришар создал новый образ, соответствующий духу времени. Его герой – интеллигентный, робкий и добродушный простак, который вызывает смешанную гамму чувств: от сочувствия, симпатии и жалости до раздражения. Но стоит ли его жалеть? Сам Ришар на вопрос о том, не обидно ли ему за своего героя – наивного человека, которого постоянно обижают, отвечал так: «с моим героем-чудаком все всегда было в полном порядке, он вообще ни в чем не сомневается и пребывает в душевной гармонии с самим собой, сея панику среди остальных, и это другие оказывались в дураках».

Фильмография актера

В кино Ришар дебютировал в 1958 году в эпизодической роли в фильме «Монпарнас 19». Однако некоторые биографы считают, что настоящим дебютом на большом экране стала комедия «Трое по имени Генри» (1962). В фильме «Идиот в Париже» (1967) окончательно сформировался кинообраз актера, а в 1968 году режиссер Ив Робер пригласил его на съемки в фильме «Блаженный Александр». Знаменитым Ришар проснулся после фильма Робера «Высокий блондин в черном ботинке» (1972) – неудивительно, что эпопею решено было продолжить. Через два года последовало «Возвращение высокого блондина».

В 1974 году комик впервые снялся у кинорежиссера-комедиографа, обладателя двух премий «Сезар» Клода Зиди в фильме «Он начинает сердиться» («Горчица бьет в нос»), в 1975 году вместе с Джейн Биркин сыграл в его ленте «Не упускай из виду».

В 1976 году Ришар снялся в фильме «Игрушка» Франсиса Вебера. В основу фильма легли реальные события: Вебер однажды увидел в магазине, как одна богатая семья выбирала своему ребенку игрушку. Родители так хотели порадовать свое чадо, что готовы были даже «купить» продавца. А сам Ришар признавался: после этого фильма, где он сыграл журналиста, он стал с пониманием относиться к представителям этой профессии. «Мой герой являлся репортером и вынужден был подчиняться воле главного редактора, хотя это и разрушало его собственное «я», – говорил он в интервью.

Спустя пять лет в фильме того же Вебера «Невезучие» родился знаменитый комический дуэт Пьера Ришара и Жерара Депардье, принесший рекордные кассовые сборы. Вебер решил задействовать дуэт еще в двух лентах – «Папаши» и «Беглецы». В 2015 году, спустя почти 30 лет, актерский дуэт воссоединился в фильме «Агафья», снятого по мотивам рассказов Чехова.

У Жерара Ури – создателя «Разини» и «Большой прогулки» – Ришар сыграл в картинах «Побег» и «Укол зонтиком». В 1980-1990-х годах снялся в главных ролях в комедиях «Налево от лифта» (1988), «Добро пожаловать на палубу» (1990), «Мечтать не вредно» (1991), «Старая каналья» (1992), «Психи на воле» (1993). Он также сыграл главные роли в драме «Партия в шахматы» (1994) и историческом фильме «Супружеская любовь» (1997). В 1996 году Ришар снялся в политическом комедийном фарсе «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара» грузинского режиссера Наны Джорджадзе и был удостоен приза за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Карловых Варах. И в том же 1996-м снова начал играть в театре.

В 2000-х годах Пьер Ришар исполнил главные роли в фильмах «Без семьи» (2000), «Робинзон Крузо» (2003), «Когда нас не станет» (2004), «Все вместе» (2011), российском сериале «Парижане» (2006) и российской киноленте «Продавец игрушек» (2013) и др.

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Другие стороны таланта

Ришар попробовал свои силы в режиссуре и снял семь картин – в этом деле ему помог тот же Робер. Так родился первый фильм Ришара-режиссера «Рассеянный» (1970), затем последовали «Несчастья Альфреда», «Я робкий, но я лечусь». Позже Пьер основал собственную компанию «Фиделин фильм», занимавшуюся производством и прокатом фильмов, а также выпуском пластинок с песнями основателя компании.

В 1988-м году на Х фестивале Нового Латиноамериканского кино Ришар представил свой документальный фильм о Че Геваре «Расскажите мне о Че», снятый им на Кубе и вызвавший большой резонанс. В фильм вошли воспоминания людей, близко знавших кубинского революционера, и кадры кинохроники с ним. В 1991-м году на экраны вышел фильм Ришара «Мечтать не вредно», в 1997-м году – комедия «Головой об стену».

Помимо прочего, Пьер Ришар – писатель. Весной 2015 года он выпустил в парижском издательстве «Фламмарион» свои 300-страничные мемуары, которые назвал, как и свой фильм 1973-го года, «Я ничего не знаю, но все скажу». А также книги «Маленький блондин в большом парке» (1989), «Как рыба без воды» (2003), «Почтовые привилегии» (2008) и нескольких сказок для детей. Ришар написал сценарии к 12 картинам («Он начинает сердиться», «Психи на воле» и другим), был продюсером двух фильмов – «Папаши» и «Как снег на голову».

А еще Ришар – винодел. В 1986 году он приобрел 20 гектаров виноградников на юге Франции в регионе Лангедок-Руссильон у Средиземного моря. Десятки тысяч бутылок вина, произведенных винодельней актера, ежегодно поставляются в европейские рестораны. Свой успех в этом деле Ришар объясняет «врожденной предпринимательской хваткой».

Семейная жизнь

В 26 лет Пьер женился на балерине Даниэль Миназзоли, через год у них появился сын Оливье, после – второй сын Кристофер. Пьер был хорошим отцом, обеспечивал семью, в то время как жена большую часть времени проводила дома с детьми, лишь изредка выходя на сцену и снимаясь в кино. Ришар в своем плотном графике всегда находил время для детей и жены. Именно отец настоял на том, чтобы сыновья занялись музыкой, потому что заметил их талант. Мальчики выросли и стали профессиональными музыкантами – даже написали несколько мелодий для фильмов отца.

Брак Ришара с Миназзоли распался спустя 20 лет. Какое-то время актер вел свободный образ жизни, встречался с девушками – некоторых из них приписывают Ришару в жены, но официальных подтверждений этому нет. Второй официальной женой актера стала бразильская модель Сейла Ласерда. К слову, когда они познакомились, девушка понятия не имела, кто такой Пьер Ришар, и с трудом понимала французский. Так же, как и Ришар не понимал по-португальски. Однако общий язык влюбленные нашли, несмотря на разницу в возрасте в 30 лет и все остальные «барьеры». Общих детей у пары нет, но внуки очень любят свою «бразильскую бабушку».

Любовь к России

Актер часто гастролировал по России. Приезжая сюда, он удивлялся, что русские пьют не так много, как про них рассказывают. А еще россияне поразили Ришара своей открытостью, добродушием и щедростью. Актер любит русскую культуру и в частности произведения Булгакова, мечтает сыграть Шарикова, который «гораздо честнее, чем каждый из людей, которые его окружают».

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Секрет молодости – в любви к своему делу

Люди, знакомые с Пьером, поражаются тому, как молодо он выглядит. Но это наследственное, объясняет он: мать актера в 90 лет водила спортивную машину, лично толкала ее, чтобы завести, и запрыгивала в нее уже на ходу. Могла в те же 90 лет сесть на шпагат. «Формула молодости» передается по крови, шутит Ришар.

Второй секрет проще. «Я стараюсь сохранить в себе те удивление и восторг, которые испытывал от жизни, когда мне было восемь лет. Хотя иногда кажется, что мне по-прежнему восемь лет и есть», – признается великий комик. Есть и третий секрет: заниматься тем, что нравится.