Школьник поделился впечатлениями от запуска космического корабля

Победитель в проекте «Космическая экспедиция Первых» Никита Машарский из Ноябрьска побывал на космодроме Байконур, где стал очевидцем запуска космического корабля «Прогресс». Корреспондент URA.RU пообщался с учеником школы №5 и узнал, какие эмоции он испытал при виде взмывающей в небо ракеты.

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В первый день посещения Байконура ребят из «Космической экспедиции Первых» ждали экскурсии по достопримечательностям города и посещения предприятий, которые создают ракеты и готовят их к запуску. После ознакомительной части все ждали запуск космического корабля с капсулой, в которой находились тысячи оцифрованных мечт детей и участников экспедиции.

«После экскурсий наступил тот самый день — запуск наших мечт. Мы стояли на обзорной площадке и с трепетом ждали взлет ракеты. Ровно в 8:20 ракета взлетает и, как мне сказали, все начинают хлопать, кричать, но я ничего не слышал, у меня пошли мурашки по коже и слезы. Я был настолько в остолбенении, что ничего вокруг не слышал», — поделился своими эмоциями Никита Машарский.

Ученик рассказал, что такое мощное зрелище не передать через экраны устройств, это нужно видеть своими глазами.

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«Я увез только положительные эмоции с данного места и очень рад, что мне посчастливилось побывать на мероприятии такого масштаба», — рассказал Никита.

Ранее URA.RU сообщало, что ученик ноябрьской школы №5 снял на видео запуск ракеты «Прогресс». Он в числе 89 ребят со всей России посетил Байконур.