Интервью с Леной Сокол, автором книги "Sex-дневник Кати Морозовой"

Лена Сокол — популярная писательница, автор более 35 романов в жанрах молодёжной и современной прозы. Её книги отличают динамичный сюжет, яркие персонажи и глубокие эмоции. Особенность творчества Лены Сокол в том, что она умеет создавать увлекательные истории о любви, дружбе, предательстве и поиске своего места в жизни.

© Пресс-служба издательства «ЭКСМО»

Романы писательницы неоднократно становились бестселлерами. В них есть всё: любовь, страсть, интриги и неожиданные повороты сюжета. Мы поговорили с Леной о творчестве, жизни, интересах и увлечениях, а также новой книге и творческих планах на будущее.

1. Добрый день, Лена! Вы — состоявшийся автор с несколькими бестселлерами. Можете ли вы сказать, что писательство — ваше основное призвание? Сколько времени занял этот путь? Как давно вы начали писать?

Добрый день! Писательство – основная моя работа, но началось все восемь лет назад с короткого рассказа на сайте самиздата: я выложила всего лишь страницу текста, где рассказывала о себе и своей жизни. Несколько сотен человек в комментариях стали требовать продолжения, и в итоге мне пришлось создать целую книгу, которую позже сразу взяли в печать. Так неожиданно я, как и героиня моей истории «В тишине твоих шагов», нашла своё предназначение в жизни. Считаю, у меня лучшая профессия в мире. Она приносит мне массу удовольствия!

2. Какой момент в вашем творчестве стал поворотным?

Наверное, когда внезапно я поняла, что создавать истории любви мне интереснее, чем детективы, с которых я начинала творческий путь. Всё-таки не зря говорят, что любовь — сердце всего. У меня так и в жизни, и в книгах. Теми чувствами, которые живут во мне, я щедро делюсь с миром. Мне хочется, чтобы, закрыв мою книгу, читатель улыбнулся и почувствовал себя окрыленным.

© Пресс-служба издательства «ЭКСМО»

3. Кем вы хотели стать в детстве? Было ли у вас тогда желание стать писательницей?

В разные периоды взросления я мечтала стать врачом, учителем, переводчиком. И даже не думала о том, что смогу писать книги и однажды мои историями будут зачитываться тысячи людей. В маленьком городке, откуда я родом (Воткинск, Удмуртия), о таком в те времена даже не мечтали. Но, к счастью, времена меняются, и быть успешным сейчас можно, живя в любой точке мира. Главное — поверить в себя.

4. Какие книги вы любите читать? Есть ли у вас любимые авторы?

Люблю скандинавские детективы и тру-крайм. Иногда могу почитать классику – Тургенева, Булгакова. Из поэтов обожаю Маяковского и Есенина. Современных отечественных авторов, пишущих в жанре романтики, люблю больше, чем зарубежных, но конкретные фамилии в интервью обычно стараюсь не называть — дружу со многими, поэтому боюсь обидеть кого-то, забыв упомянуть.

5. Как проходит ваш обычный день? Чем вы занимаетесь в свободное время?

Мой день похож на обычный день заботливой мамы, которая с трудом находит время, чтобы поработать, пока ее дети на занятиях или тренировках. Пишу урывками, но стараюсь делать это ежедневно. Свободное время посвящаю прогулкам, путешествиям, музыке и чтению книг. Выпить кофе в красивом месте, кафе или парке — мой источник вдохновения.

6. Как поддерживаете свою физическую форму? Занимаетесь ли вы спортом?

У нас со спортом тяжелые отношения: мы то расходимся, то сходимся вновь — ненадолго. Профессия писателя сопряжена с сидячей работой: страдают мышцы, осанка, зрение. Поэтому стараюсь больше двигаться. Заставить себя посещать зал и делать упражнения никак не получается, но поддерживаю форму долгими пешими прогулками. Иногда могу «наматывать» по двадцать — тридцать тысяч шагов за день и не устаю. В этом смысле ходьба — единственный для меня вид активности, приносящий удовольствие и пользу.

© Пресс-служба издательства «ЭКСМО»

7. Что вы любите делать в выходные дни? Как проводите отпуск?

Писательство – нелегкое хобби, как может показаться многим. Поэтому в выходные я часто отсыпаюсь и просто валяюсь на диване перед телевизором. Но более длительный отпуск стараюсь проводить активно: путешествую по стране или отдыхаю на природе — у нас в Удмуртии очень красиво.

8. Какую музыку вы слушаете? Есть ли у вас любимый исполнитель или группа?

У меня довольно специфичные музыкальные вкусы. Из отечественного люблю рок, обожаю Виктора Цоя и группу «Кино». Из зарубежного — фанк и соул 70-80-х годов, а также северный соул — это действительно музыка моей души. А если я еду в машине, то просто включаю радио, и современные популярные мелодии тоже поднимают настроение.

9. Ваша последняя новинка — «Sex-дневник Кати Морозовой» — о журналистке, чья жизнь в какой-то момент резко изменилась. Что вдохновило вас на создание этой истории?

В какой-то момент мне захотелось написать книгу, которая научит женщин любить себя. Опыт общения с читательницами подсказывал, что с этим у нас в стране большая проблема. На всех нас оказывает влияние огромное количество стереотипов, мешающих жить и получать удовольствие от жизни. В этом смысле Катя Морозова становится лучшей подругой каждой девушки и женщины, а ее опыт, советы и веселые шутки помогают преодолевать комплексы и учат тому, как стать счастливее без условий – просто здесь и сейчас.

10. Планируется ли продолжение истории Кати Морозовой? Если да, то когда оно выйдет?

«Sex-дневник Кати Морозовой» входит в цикл «Manner», где четыре книги рассказывают истории четырех подруг, работающих в модном журнале. Одна из них, «Доктор Красавчик», уже вышла в издательстве «Эксмо» и завоевала сердца читателей, еще две, «С любовью, Босс» и «Игра в ненависть», готовятся к выходу в 2025 году. Во всех этих книгах мы встречаем любимую Катю Морозову и наблюдаем за тем, как складывается ее жизнь.

© Пресс-служба издательства «ЭКСМО»

11. Есть ли у вас любимые тропы? О чем вам нравится писать больше всего?

Больше всего мне нравится писать про настоящую, искреннюю любовь, а тропы — это скорее для читателей. Никогда не выйдут из моды, на мой взгляд, тропы «от ненависти до любви», «запретные отношения», «служебный роман». Ориентируясь на предпочтения аудитории, я периодически пишу и на эти популярные темы.

12. Какой совет вы можете дать начинающим писателям?

Работать, работать и еще раз работать. Универсальный совет на все времена. В писательстве, как и в любой другой сфере, важны дисциплина и упорство. Упорный труд всегда дает плоды.

13. Какие новинки можно ждать от вас в ближайшее время?

Осенью выйдет долгожданная новинка в уже полюбившемся читателям цикле о буднях пожарных большого города: в книге «Пожар» мы узнаем историю любви второстепенных героев из бестселлера «Огонь». Будет романтично, весело и очень горячо!