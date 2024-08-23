Как мастер эпатажа Даниил Хармс выводил из себя следователей НКВД

В Петербурге в 1905 году появился на свет будущий главный «тролль» советской власти Даниил Хармс. Его называли гением бреда и мастером эпатажа. А ещё он мастерски выводил из себя чекистов. За что и поплатился.

Даниил Ювачёв родился в семье народовольца Ивана Ювачёва. А фамилия Хармс стала через некоторое время псевдонимом талантливого юноши, у которого чуть ли не с детства наблюдалась склонность к литературе. Впрочем, подписывался Даниил и другими вымышленными именами. Однако Хармс — оказалось самым любимым, под ним он и вошёл в историю.

Даниил Иванович основательного образования так и не получил. С трудом он окончил среднюю школу, после которой поступил в Ленинградский электротехникум. Оттуда его и отчислили со второго курса. Это Хармса нисколько не смутило. Отсутствию необходимости посещать скучные лекции он в какой-то мере даже обрадовался, поскольку получил, наконец, возможность полностью посвятить себя литературе.

Он успел довольно близко подружиться с литераторами Александром Введенским, Николаем Заболоцким, Константином Вагиновым и другими «левыми» писателями. Благодаря этой дружбе появилась группа ОБЭРИУ – «Объединение реального искусства». Её члены увлекались гротесковыми, абсурдистскими средствами достижения художественной выразительности.

Приверженность данному направлению привела к тому, что Хармс стал чудить и в повседневной жизни. Как-то раз он заявился в гости в пиджаке, один из лацканов которого был намного длиннее другого. А на одном из званых вечеров Хармс снял штаны (правда, под ними оказались ещё одни).

Довольно резкие высказывания привели к тому, что Хармса арестовали. Это, собственно, не стало поводом для того, чтобы прекращать чудить. На одном из допросов литератор заявил, что не может нормально отвечать на вопросы из-за… половика у порога. Мол, силуэт следователя проецируется не на дверь, а на этот половик. Вещь была выброшена из кабинета, но от этого дело быстрее не пошло. В итоге следователь отказался от ведения дела, поскольку «подследственный его развлекает».

Позже Хармс стал объяснять причину ношения головных уборов желанием скрыть мысли, заявил об изобретении способа исправлять «погрешности». В ответ врачи единогласно поставили диагноз — шизофрения. Но так ли это было на самом деле? Или писателю всё-таки удалось обмануть специалистов? Увы, но как было на самом деле, мы уже никогда не узнаем.

Скончался Хармс от голода в ленинградской тюремной больнице в феврале 1942 года.