106-летняя женщина назвала причину своего долголетия

106-летняя долгожительница из Великобритании отметила очередной день рождения в доме престарелых. Об этом пишет издание Daily Record.

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Мэри Спирс родилась в Манчестере в августе 1918 года. Во время Второй мировой войны она полюбила мужчину, служившего в военной авиации. Вскоре после этого его не стало. Женщина решила хранить ему верность и не стала выходить замуж за другого. Она прожила всю жизнь с двумя сестрами, которые тоже потеряли любимых во время войны и с тех пор избегали романтических отношений.

Причиной своего долголетия Спирс назвала одиночество, трезвость и чувство юмора.

Я не пью, не курю и не ухлестываю за мужчинами! Просто встаешь утром и сразу за дело. Живешь день за днем, минута за минутой и не замечаешь, что они копятся. Еще у меня есть чувство юмора. Это помогает в трудные времена. Ведь жизнь состоит не только из счастья. Было множество причин и для печали Мэри Спирс долгожительница

Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.