Почему в честь отца Александра Абдулова назвали улицу

Отец народного артиста РСФСР Александра Абдулова Гавриил Данилович Абдулов провёл значительную часть жизни в Узбекской ССР и многое сделал для развития культуры республики. В честь Абдулова-старшего в Узбекистане даже назвали улицу.

Театральный деятель

Гавриил Данилович родился в селе Красное Смоленской области. После окончания школы молодой человек отправился в столицу СССР. В Москве Абдулов поступил, а после успешно окончил институт кинематографии. Затем он начал работать в столичных театрах и на «Мосфильме».

Вскоре Абдулов стал колесить по СССР. Он добился поста художественного руководителя. Кроме этого, мужчина выступал на сценах театров в Алма-Ате, Уральске, Тобольске.

Примерно половину жизни Гавриил Данилович провёл в Узбекистане. Именно благодаря ему в Фергане появился русский драматический театр. В память о культурном вкладе, который Гавриил Абдулов внёс в развитие театрального искусства в Узбекистане, его именем назвали улицу в Фергане.

Война и мир

Мирную жизнь в узбекском городе прервала Великая Отечественная война. Из Ферганы театральный деятель добровольно отправился на фронт. К тому моменту у Абдулова уже были жена и сын.

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Гавриил Данилович служил командиром разведроты, несколько раз был ранен, а в 1943 году ему вручили орден Красной Звезды. Вернувшись с войны, Абдулов узнал, что его супруга и ребёнок числятся пропавшими без вести. Поиски родственников ни к чему не привели.

Спустя некоторое время, уже вернувшись в Фергану, Гавриил Даниилович женился на театральной костюмерше Людмиле. Муж избранницы Абдулова ранее умер на фронте, женщина осталась с сыном Робертом одна.

В 1947 году у пары родился первый ребёнок, сын Владимир.

И вновь Фергана

В 1951 году семья Абдуловых переехала из Ферганы в Тобольск. Примерно пять лет Гавриил Даниилович работал главным режиссёром местного драматического театра, занимался организацией творческих вечеров, концертов, развивал в городе художественную самодеятельность. В Тобольске родился младший сын Абдулова, Александр – будущий народный артист РСФСР.

Абдулов-старший в течение жизни работал также в Мичуринске и Нукусе. Но он никогда не забывал о Фергане, куда регулярно возвращался. Уже после войны, в 1958 году, Абдулов был удостоен звания Заслуженного артиста Узбекской ССР.

Гавриил Даниилович умер в Фергане в 1980 году. Там же находится его могила.