Более 100 детей и преследование на Западе: путь Павла Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции вечером 24 августа. Ему собираются предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике. Биография Павла Дурова, его карьера и донорство, что о нем известно — в материале URA.RU.

Биография

Павел Дуров родился в 1984 году в Санкт-Петербурге. В 2006 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет, получив степень по специальности «английская филология и перевод». Еще в студенческие годы Дуров начал заниматься программированием и создал несколько некоммерческих интернет-проектов.

На 2024 год Павел Дуров имеет несколько гражданств, включая Россию, Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Францию. В августе того же года он впервые вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg с состоянием в 9,15 $ млрд, заняв 279-е место в мире и 17-е среди россиян.

Основание «ВКонтакте»

В 2007 году, вместе со своим старшим братом Николаем, который является кандидатом физико-математических наук, Павел основал социальную сеть «ВКонтакте». Проект был запущен как аналог Facebook (Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) и изначально функционировал по системе приглашений. Очень быстро cоцсеть стала крайне популярной среди российских пользователей интернета. К 2008 году количество пользователей «ВКонтакте» превысило 20 миллионов. Началась активная монетизация проекта, и Дуров стал генеральным директором компании, владея 20% акций.

В 2011 году во «ВКонтакте» активизировалась оппозиционная деятельность. Павел Дуров получил требование удалить протестные группы, на что он ответил публикацией фотографий хаски в капюшоне и с повесткой из прокуратуры в Твиттере, демонстрируя свое несогласие с требованиями. В конце 2013 года спецслужбы потребовали от него данные личного организатора группы Евромайдана, но Дуров отказался подчиняться.

Также в 2011 году произошла продажа значительной доли акций компании Mail.ru Group, что привело к изменению баланса сил в управлении соцсетью. В 2014 году Дуров продал свою долю во «ВКонтакте» и покинул пост генерального директора, после чего уехал из России. С 2017 года он проживает в Дубае.

Создание Telegram

В 2013 году Павел Дуров начал работать над новым проектом — мессенджером Telegram, который быстро завоевал популярность благодаря своей фокусировке на безопасности и конфиденциальности переписки. К июлю 2024 года количество активных пользователей Telegram приблизилось к одному миллиарду.

Конфликт с российскими властями также оставил свой след. В 2018 году Telegram был заблокирован на территории России из-за отказа предоставлять ключи шифрования. Несмотря на блокировку, мессенджер продолжал функционировать благодаря VPN и усилиям тысяч инженеров, которые создавали прокси-серверы. Этот инцидент только увеличил популярность Telegram в России и за ее пределами. В 2020 году Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера.

В период угрозы блокировки, Павел Дуров создал изображение пса Спотти в черном капюшоне, которое он назвал символом «цифрового сопротивления». Этот символ впоследствии стал основой для стикерпака в Telegram, посвященного движению за цифровые свободы и прогресс. Стикеры изображают собаку, запускающую бумажные самолетики, машущую флагом Telegram и смеющуюся над блокировками. В 2020 году Telegram блокировать перестали.

В ноябре 2023 года Павел Дуров представил концепт интерфейса Telegram для дополненной реальности Apple в своем telegram-канале. Представленный концепт для очков Vision Pro от Apple позволяет видеть реальный мир с наложением трехмерного интерфейса мессенджера.

Задержание Дурова во Франции

Вечером 24 августа стало известно о задержании Павла Дурова во Франции. Согласно сообщениям телеканала TF1 INFO, Дуров был арестован при выходе из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Это произошло после того, как французские власти выдали ордер на его арест по нескольким серьезным обвинениям.

Основные обвинения, которые могут быть предъявлены Дурову, включают терроризм, отмывание денег и наркотрафик. Как утверждают источники, проблемы возникли из-за отказа Дурова сотрудничать с французскими правоохранительными органами по вопросам модерации контента в Telegram, что якобы способствовало распространению наркотиков и других преступлений.

Павел Дуров, обладая гражданством нескольких стран, включая Францию, предстанет перед французским судом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, если все обвинения будут доказаны. Это дело может иметь значительные последствия не только для личной судьбы Дурова, но и для будущего Telegram как платформы, ценящей конфиденциальность своих пользователей.

Реакция общественности

Задержание вызвало широкий резонанс среди пользователей интернета, многие из которых начали призывать к освобождению Дурова. В соцсетях президента Франции Эммануэля Макрона появились комментарии с требованиями отпустить основателя Telegram. Пользователи выражают обеспокоенность по поводу свободы слова и приватности в интернете.

Беременность Дианы Бако

В июле 2024 года Диана Бако, предполагаемая девушка основателя Telegram Павла Дурова, объявила о своей беременности. Это событие быстро привлекло внимание СМИ, поскольку Диана, основатель бренда купальников в Дубае, где находится и офис Telegram, предпочитает не раскрывать имя отца ребенка. В социальных сетях она поделилась фотографией с округлившимся животом, что вызвало множество обсуждений и домыслов.

Ирина Болгар и ее заявления о детях от Дурова

Следом за новостью о беременности Бако, Ирина Болгар утверждала, что является матерью трех детей Дурова. Она поделилась, что хотя их отношения не были официально зарегистрированы как брак, они проживали вместе. Фотографии детей Ирины, носящих фамилию Дуров, были опубликованы в социальных сетях.

Более 100 биологических детей

Павел Дуров в своем telegram-канале сообщил, что является биологическим отцом более чем 100 детей. Это признание стало основой для многочисленных шуток и мемов. Дуров объяснил, что его друг попросил помочь ему стать отцом много лет назад, что привело к его участию в программах ЭКО. Он также отметил, что в клиниках до сих пор хранится его замороженная сперма.

Другие отношения Дурова

Павел Дуров известен своими романтическими связями, в том числе с моделями и предпринимательницами. Он был женат на Дарье Бондаренко, с которой у него двое детей. Слухи также связывали его с другими известными женщинами, хотя многие из этих отношений так и остались на уровне домыслов.

Скандалы Дурова

Школьный скандал

Еще в школьные годы Павел Дуров проявил свой бунтарский дух, взломав школьные компьютеры и разместив провокационные изображения учителя информатики. Этот инцидент не привел к серьезным последствиям, но стал первым заметным проявлением склонности Дурова к дерзким и спорным акциям.

«Дуров, верни стену»

В 2010 году Павел Дуров, реализовав редизайн стены «ВКонтакте», вызвал массовое недовольство пользователей. Изменения коснулись системы комментирования и отображения новостей, что привело к многочисленным протестам и требованиям вернуть старый интерфейс.

Спецназ в доме

В 2011 году Дуров отказался выполнять требования правоохранительных органов о закрытии нескольких оппозиционных групп во «ВКонтакте». В ответ на его отказ к его дому прибыл спецназ, однако Дуров отказался открывать дверь.

Самолетики из денег

Одним из самых ярких и спорных публичных выступлений Дурова стало раскидывание денежных купюр из окна офиса «ВКонтакте» в 2012 году. Эта акция вызвала массовую драку и была воспринята многими как символ его отношения к деньгам и общественным нормам.