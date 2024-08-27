Художники, чьи картины считались безвкусными, а теперь продаются за миллионы

Мир искусства всегда был полон противоречий. То, что однажды было встречено с презрением и непониманием, со временем может стать шедевром. История знает немало художников, чьи работы изначально казались безвкусными, вызывали критику или были просто не поняты, но сегодня их творения стали иконами искусства, а их стоимость взлетела до небес. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Винсент ван Гог

Трудно поверить, но при жизни Винсент продал лишь одну картину, его работы считались слишком «необычными» и грубыми для того времени. Ван Гог часто сталкивался с критикой за свою манеру живописи, его яркие цвета и выразительные мазки считались непривлекательными. Однако сегодня картины ван Гога признаны одними из самых ценных в мире. Его "Звездная ночь" и "Подсолнухи" — почти самые узнаваемые и дорогие произведения искусства.

Пол Гоген

Его работы, вдохновленные экзотикой Полинезии и Таити, не соответствовали вкусам европейского общества XIX века. Критики считали его работы чересчур яркими и чуждыми европейской культуре. Но сегодня Гоген считается пионером модернизма, а его картины, такие как "Когда ты выйдешь замуж?", продаются за огромное количество денег.

Он был известен своими удлиненными фигурами и портретами с миндалевидными глазами, которые в свое время считались странными и даже уродливыми. В Париже начала XX века его работы не пользовались популярностью, и он жил в бедности. Однако сегодня Модильяни признан одним из величайших художников ХХ века, а его картины продаются за десятки миллионов долларов.

Люди, чьи идеи опередили свое время, но были признаны позже

Джексон Поллок

Один из ведущих представителей абстрактного экспрессионизма был известен своей техникой "дриппинга", когда краска буквально капала на холст. Его работы считались хаотичными и лишенными смысла. Множество критиков не понимали, как можно считать это искусством. Но со временем Поллок стал символом нового подхода к живописи, а его работы теперь продаются за баснословные суммы.

Жан-Мишель Баския

Его работы, изначально воспринимавшиеся как уличное искусство, позднее приобрели статус элитного. Его яркие и эмоциональные полотна, наполненные элементами граффити, вызывали споры и недоумение. Но сейчас Баския считается одним из самых влиятельных художников XX века, и его работы достигают рекордных цен на аукционах.

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